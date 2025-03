Itt az újabb fejlemény: hamarosan ismét tárgyal Donald Trump és Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Helsinkiben közölte, hogy szerdán tárgyalni fog Donald Trump amerikai elnökkel.

Zelenszkij Finnországban, ahol Alexander Stubb finn elnökkel találkozott, arról is beszélt, hogy országa kész megosztani energetikai létesítményeinek listáját, hogy a tűzszüneti javaslatot végre lehessen hajtani. Az ukrán elnök szerint az Egyesült Államoknak kellene átvennie az ellenőrzést az energiaipari infrastruktúrát érintő tűzszünet ellenőrzése felett.

"Ma beszélni fogok Trump elnökkel, és megbeszéljük a következő lépéseket" - mondta az ukrán elnök. Stubb leszögezte, hogy Ukrajnának vitathatatlan joga, hogy megvédje magát, és Oroszországnak kell megmutatnia, hogy békét akar. A finn elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnöknek igennel vagy nemmel kellene válaszolnia Trump tűzszüneti javaslatára. Mint mondta: Helsinki mindaddig támogatja Kijevet, ameddig szükséges.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy a közeljövőben ismét amerikai-ukrán megbeszéléseket tartanak Szaúd-Arábiában, ahol a részleges tűzszünetről tárgyalnak majd energetikai, infrastrukturális szempontok alapján. Közölte, hogy itt majd a hajózás biztonságáról is szó lesz, és országa katonai, illetve energetikai szakértőket is küld az egyeztetésre.

Ez egy szakmai jellegű találkozó lesz, nem egészen diplomáciai, mint amilyen már volt

- mondta Zelenszkij. Hangsúlyozta, hogy a rendezés felé vezető első lépésnek továbbra is a feltétel nélküli tűzszünetnek kell lennie. Az ukrán elnök elmondta, hogy ők készen állnak a tárgyalásokon való részvételre, de ami az Oroszország által megszállt területeket illeti, az véleménye szerint az egyik legérzékenyebb és legnehezebb kérdés lesz a közelgő egyeztetésen.

"Számunkra elfogadhatatlan, hogy Oroszország részeként ismerjük el az ideiglenesen megszállt ukrán területeket. Ebbe nem fogunk belemenni" - jelentette ki az ukrán elnök.