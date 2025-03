Itt a hivatalos dátum: ekkor egyeztet Trump és Putyin a tűzszünetről

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kedden telefonon egyeztet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az orosz-ukrán háború lezárásáról. A tárgyalások során már konkrét vagyonelemek felosztásáról is szó esett- írja a CNN.

Trump a hétvégén, a Mar-a-Lagóból való visszaútján az Air Force One fedélzetén nyilatkozott az újságíróknak. Az amerikai elnök a múlt héten jelentette be, hogy Ukrajna elfogadta az általa javasolt 30 napos tűzszünetet, így most Oroszországon a sor, hogy döntsön a háború gyors lezárását célzó javaslatról.

"Jól haladunk Oroszországgal, kedden talán már be is jelenthetünk valamit" - mondta Trump, hozzátéve, hogy a hétvégén jelentős előrelépés történt a tárgyalásokban. Az elnök szerint már konkrét témákat is azonosítottak a felek, köztük területi kérdéseket és erőművek ügyét.

Putyin eddigi reakciója Trump tűzszüneti javaslatára ellentmondásos volt. Bár elviekben egyetértett a javaslattal, szigorú feltételeket szabott és engedményeket követelt Kijevtől, valamint megismételte álláspontját, miszerint a jelenlegi ukrán kormány a háború "gyökeres oka".

A területi engedmények a legérzékenyebb kérdések közé tartoznak. Amerikai tisztviselők szerint Ukrajnának valószínűleg területeket kell feladnia a háború befejezéséhez, amit Putyin a tűzszünet feltételéül is szabott. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban következetesen elutasítja a területi engedményeket, és több európai vezető is aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ez jutalmazná Putyin invázióját.

Trump hajlandósága az Oroszországnak teendő engedményekre és Putyinhoz való közeledése aggodalmat keltett a NATO európai szövetségeseiben, akik már nyíltan megkérdőjelezik, hogy mennyire lehet számítani az USA több évtizedes biztonsági garanciáira.

Steve Witkoff, Trump különmegbízottja a CNN-nek nyilatkozva termékenynek nevezte a folyamatban lévő tárgyalásokat, és bizakodását fejezte ki, hogy heteken belül tűzszünet jöhet létre. Putyin pénteken azt is kijelentette, hogy országa dolgozik az amerikai kapcsolatok helyreállításán, amelyek szerinte "gyakorlatilag nullára redukálódtak" az előző amerikai adminisztráció alatt.