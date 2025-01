Még mindig ég az erdő Los Angelesben: tovább is terjedhet a tűz, ha a szél erősödik a hétvégén

A Los Angeles körüli erdőtüzek megfékezésében részleges előrelépést értek el a tűzoltók, ugyanakkor a szombatra várt ismét erősödő szél további kockázatot hordoz - közölték a helyi hatóságok pénteken. A pénteki összegzés szerint a Los Angeleshez tartozó és a nagyváros közeli településeket elérő bozóttüzeknek több mint 10 halálos áldozata van, és 10 ezernél több épület, többségében lakóház pusztult el, helyenként teljes lakónegyedek. A tűzzel érintett terület meghaladta a 36 ezer hektárt.

Péntekre a legnagyobb kiterjedésű tüzet, Palisades térségében csaknem 10 százalékban vonták ellenőrzés alá, míg az eatoni tüzet Pasadena városánál alig 3 százalékban sikerült körbehatárolni. További kisebb kiterjedésű tüzek esetében nagyobb sikerről számolt be Los Angeles tűzoltósága, így a Sunset-tüzet teljes egészében, míg a Lidia-tüzet háromnegyedében, a Hurst- és Kenneth-tüzet területének pedig mintegy harmadában szüntették meg.

Los Angeles megye seriffje péntek estétől ismét kijárási tilalmat hirdetett a két leginkább károsodott lakóterületen Pacific Palisades és Eaton körzetében. Robert Luna a csütörtöki figyelmeztetést megismételve azt mondta, hogy, akit fosztogatáson és betörésen érnek a kötelező kilakoltatással érintett negyedekben, az súlyos büntetésre számíthat. Fosztogatás gyanújával csütörtökig 20 embert vettek őrizetbe.

Pénteken több mint 100 ezer embert érintett kötelező kitelepítés, és mintegy 160 ezer ember lakóhelyén figyelmeztetés volt életben.

Az oltásban 10 ezer tűzoltó vesz részt, akiket pénteken Mexikóból küldött szakemberek is kiegészítettek. A Pentagon helyettes szóvivője a védelmi tárca pénteki sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a kaliforniai Nemzeti Gárda 600 tagja kapcsolódott be a tűzvésszel összekapcsolódó feladatokba, valamint több száz katonai rendőrt is kivezényeltek, és 500 tengerészgyalogos is készenlétben áll. Sabrina Singh elmondta, hogy a hadsereg 10 helikoptere is segít az oltásban és a kutatás-mentésben, valamint 8 C-130-as repülőgépet aktiváltak légioltásra alkalmas berendezéssel felszerelve, amelyek közül kettő már pénteken megkezdte működését.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 170 925 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 138 454 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 7,00%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,49%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Los Angeles tűzoltóparancsnoka pénteken kritikát fogalmazott meg a nagyváros tűzoltóságának költségvetésének közelmúltbeli csökkentése miatt, ami 17 millió dollárt vont el. Kristin Crowley arra hívta fel a figyelmet, hogy a szervezetnek szüksége van a működéséhez szükséges forrásokra, amivel jelenleg nem rendelkezik. Karen Bass polgármester korábban azt állította, hogy a költségvetési elvonás nem befolyásolta a város tűzoltóságának kapacitásait a tűzvésszel való küzdelemben.

A kedden keletkezett kiterjedt tűzek miatt a szövetségi egészségügyi minisztérium közegészségügyi veszélyhelyzetet is kihirdetett a légszennyezettség miatt.