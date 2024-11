Háború Kárpátalján: Szijjártó Péter is megszólalt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy ma reggel egy drón zuhant le a Munkácsi járás területén, illetve egy rakéta is megsértette a térség légterét. Az üggyel kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK