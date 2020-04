Új szolgáltatást élesít az Auchan a koronavírus-járvány miatt: itt érhető el

Elindult az Auchan új szolgáltatása, az előre összekészített csomagrendelés, ami már a megrendelést követő második munkanapon megérkezik a vásárlóhoz. Az áruházlánc háromféle fix csomagot ajánl azoknak, akik nem tudnak vagy akarnak boltba menni, de a rendkívüli helyzetben megnövekedett házhozszállítási időt sem szeretnék kivárni. Az alapélelmiszerekből álló csomag mellett egy tisztasági cikkeket tartalmazót és egy vegyes összeállítást ajánlanak, amelyeket a vállalat webshopján lehet megrendelni.

A járvány okozta rendkívüli helyzetben jelentősen megváltoztak a vásárlási szokások. Elsősorban az alapélelmiszerek és tisztítószerek területén lehetett tapasztalni két-három olyan felvásárlási hullámot, ami hatalmas terhet rótt az áruházláncokra. Minden eddiginél jobban megnövekedett az online rendelések mennyisége is, hiszen sokan saját biztonságuk érdekében kerülik a másokkal való érintkezést, ezért a személyesen intézett bevásárlások helyett házhoz kérik a termékeket. Ez viszont azzal jár, hogy a kiszállítási idők minden láncnál nagyon meghosszabbodtak és az újonnan nyíló időkapuk szinte azonnal betelnek.

Erre a helyzetre hozott egy praktikus áthidaló megoldást az Auchan azzal, hogy a legkeresettebb árucikkekből háromféle előre összekészített csomagot ajánl a vásárlóknak. Az áruházlánc ezzel a tervezhetőséggel az egész ország területén jelentősen, mindössze két munkanapra le tudja rövidíteni a kiszállítási időt. A csomagok pár száz forinttal drágábbak csak, mint a bennük található termékek összértéke, ami az összekészítés és a kiszállítás díját is fedezi, utóbbi esetében ez lényegesen kedvezőbb, mint a normál házhozszállítás díja.

Az alapcsomag a legkeresettebb tartós élelmiszereket tartalmazza, lisztet, cukrot, olajat, sót, kávét, száraztésztát. A higiéniai termékcsomagban tisztítószerek, mosópor, öblítő, konyhai papírtörlő, mosogatószer, papírzsebkendő, alufólia található. A harmadik, vegyes csomag pedig az előző két árucsoportot együtt kínálja.

Láttuk, hogy a járvány kezdete óta milyen árucikkek iránt ugrott meg a kereslet, és ezekből állítottunk össze három csomagot. Ezekre a termékekre minden háztartásban állandóan szükség van. A fix csomagjainkat 48 órán belül bárhova ki tudjuk vinni, ezért ez nagy segítség lehet most, amikor a házhozszállítási idők többhetesek lettek és az új időkapuk is nagyon gyorsan betelnek. Szándékaink szerint azoknak is könnyebbséget jelenthet ez az új piaci szolgáltatás, akik a külön élő, idősebb szüleikről, vagy rokonaikról gondoskodnak

- mondta Boda Mózes, az Auchan Magyarország vásárlói kapcsolatok és innovációs igazgatója, akinek ígérete szerint hamarosan újabb összeállításokat is lehet majd rendelni tőlük. A jelen pillanatban elérhető három csomag az Auchan online webshopján rendelhető meg https://online.auchan.hu/orszagos-dobozakcio, ahol az áron kívül természetesen az is tételesen fel van sorolva, hogy miből áll az adott doboz.

(Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)