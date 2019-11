Premier: így nézheted meg ingyen Martin Scorsese új gengszterfilmjét, Az írt

Mától tekinthető meg Martin Scorsese legújabb genszterfilmje, Az ír (The Irishman) a Netlixen szinkronosan. Ráadásul nem kizárólag a streamingen, hanem végre már moziban is nézhető a Netflix filmje.

A film főbb szerepeiben Robert De Nirót, Al Pacinót és Joe Pscit láthatjuk, egyikőjüktől sem áll távol a gengszterszerep. A 77 éves Martin Scorsese a kritikai visszhangok alapján még mindig zseniálisan nyúl a maffiatémához. Az ír műfaját tekintve életrajzi dráma, krimi, játékideje "mindössze" 209 perc.

A Netlix nem olyan rég tette elérhetővé fejlesztését, a magyar lokalizált platformot. Azok, akik még nem előfizetők, kipróbálhatják 30 napig ingyen a streaminget a próbaidőszakban. Ez azt jelenti, hogy most akár az egész család ingyen megnézheti Scorsese legújabb filmjét, míg moziban valószínűleg egyedül sem úszhatjuk meg 1500 forint alatt.

A magyar streaming számára mérföldkő a Netflix lokalizált platformja. A szolgáltatónak többféle csomagja is elérhető: az Alap csomagot 2490 forintért igényelhetjük, ebben az esetben egyidőben egy eszközön lehet futtatni az SD minőségű műsort. A Standard csomag hasonlóan az (1890 forintos) HBO GO havi előfizetéshez HD minőséget kínál egy időben két eszközzel, 3190 forintért. Van még Prémium csomagjuk is, melynek havidíja 3999 forint, ez esetben Ultra HD minőségben,

akár 4 eszközön is használhatjuk egyszerre a szolgáltatást.

Mindeközben az HBO GO megemelte az előfizetése árát: a korábban 1490 forintos havidíjért igényelhető szolgáltatás november 21-től egységesen a régi és új felhasználóknak is 1890 forintba kerül. Ezért a havidíjért HD minőségben érhetik el a tartalmakat a felhasználók egyszerre akár két eszközön - telefonon, TV-n, tableten, stb. (regisztrálni többet is lehet, viszont egyszerre nézni csak kettőn).

Az európai tartalmak mennyiségét is szeretnénk növelni, hogy még több olyan magasan jegyzett sorozatot mutathassunk be, mint A falka, Az árnyak, vagy az Időbevándorlók

- írták. Az HBO GO még így is versenyképesebb, az árát tekintve, a magyar piacon. Viszont valószínű, hogy a nézők számára nem azon a 600 forint különbségen múlik majd, melyik streamingre fizetnek elő, hanem a tartalmon, és a minőségen. A nagy streaming-háborúban a magyar nézők kegyeiért döntő lehet, hogy az ilyen nagy érdeklődésre számottartó filmek, mint Az ír csak a Netflixen nézhető. Egyelőre azt látjuk, hogy az HBO GO az olyan sorozataival, mint például a Watchmen, vagy a Csernobil volt törekszik rá, hogy magyar előfizetői száma megmaradjon, illetve emelkedjen, míg a Netflix most rágyúrt a filmekre is.