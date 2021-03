Plafonon az üzemanyagár: így érhet véget a horror a magyar kutakon

Már nem számít jelentősebb üzemanyagár-emelkedésre a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Grád Ottó a Pénzcentrumnak elmondta, hogy az utóbbi 4 hónap folyamatos áremelkedése egyfelől a Brent olaj világpiaci árának növekedésére, másrészt a forint gyengülésére vezethető vissza - ám szerinte mostanra mindkét mutató elérte a mélypontját. Ráadásul az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó is csökkenni fog, hiszen az olajár az előző negyedévben átlépte a jogszabályban meghatározott sávot. Ezt pedig forintokban is megérzik majd az autósok.

Bár a hazai üzemanyag-fogyasztás nem csökkent olyan drasztikus mértékben, mint a tavaly tavaszi lezárások alatt, az ágazat így is megérzi a korlátozásokat.

A tavalyi évnek úgy indult neki az ágazat, hogy reméltük, folytatódni fog az az emelkedő trend, ami már öt éve tart. Mind országos szinten, mint a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainak kútjainál is évről évre növekedett az üzemanyag-értékesítés. 2020-ban is január-februárban még azt tapasztaltuk, hogy magasabb volt az értékesítési volumen, mint 2019. első két hónapjában, azán márciustól már érződött a járvány hatása. Áprilisban volt olyan hét, hogy 30 százalékkal visszaesett az üzemanyag-fogyasztás az előző év hasonló időszakához képest. A tavaszi kiesés valamelyest korrigálódott a nyári hónapokban, bár a különbség egyre csökkent, végül a tavalyi számok még így is elmaradtak a 2019-esektől

- mondta a Pénzcentrumnak Grád Ottó. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint ugyanez volt érzékelhető 2021-ben is: a különbség folyamatosan csökken, de fogyasztás tekintetében még mindig nem értük utol az utolsó "békésebb hónapokat". Jelenleg a szakember szerint az jelenti a bizonytalanságot, hogy senki nem tudja, a következő időszakban mire számíthatunk: bár a kormányzat nyitott lenne a lazításra, a járványügyi adatokból arra lehet következtetni, hogy a korlátozások még jó ideig velünk fognak maradni - ezek pedig továbbra is csökkentett üzemanyag-igényt eredményeznek.

Ezzel párhuzamosan pedig megindult egy jelentős áremelkedés is: Grád Ottó emlékeztetett, két alapvető paraméter befolyásolja a magyarországi üzemanyagok árát. Egyfelől az a Brent olaj világpiaci ára, illetve a forint-dollár árfolyam, az utóbbi hónapokban pedig mind a kettő az üzemanyagár-áremelkedés irányába változott.

Tavaly nyáron volt olyan, hogy a benzint már 300 forint alatti literenkénti áron is lehetett tankolni, ez az akkori, 20 dolláros hordónkénti olajárra volt visszavezethető. A túltermelési sokk megszűnt, a piacon pedig beállt az egyensúly a kereslet-kínálatban, stabilizálódott a helyzet, emiatt a kőolaj ára lassú, de folyamatos emelkedésnek indult

- mutatott rá a szakértő. Az áremelkedés pedig felgyorsult a vakcinák megjelenésével, az egész világ reménykedni kezdett abban, hogy a korlátozások idővel csökkenthetőek lesznek, a gazdaságok pedig magasabb fordulatszámra kapcsolhatnak. Ám a főtitkár szerint mára az is látható a piacon, hogy a járványon még nem lett úrrá a világ:

A héten bejelentett üzemanyagár-csökkenés egyértelműen arra vezethető vissza, hogy a Brent jegyzésének folyamatos emelkedése megállt. A 70 dolláros plafonról a napokban visszapattant a 60-65 dollár körüli szintre. Komolyabb áremelkedés vélhetően már nem várható, a kőolaj ára ebben az 50-70 dollár közötti sávban fog mozogni annak függvényében, hogy éppen milyen hírek érkeznek a járványhelyzetről.

Emellett a dollár, illetve az euró árfolyama is csúcsközeli volt az utóbbi időszakban a forinthoz viszonyítva, viszont egyik sem süllyedt új mélypontra. Összességében tehá, a dollár árfolyama, illetve a kőolaj ára is visszapattant a felső plafonról, stabilizálódni látszanak a magyar üzemanyagárakat befolyásoló paraméterek - összegezte Grád Ottó.

Ami szintén csökkentheti az árakat, hogy április elsejétől újra az alacsonyabb jövedékiadó-sávban kerülnek majd forgalomba az üzemanyagok: az adót tavaly emelték meg, mivel a jogszabály szerint, ha az előző negyedévben a Brent olaj hordónként átlagára 50 dollár alatt van, akkor emelni kell az üzemanyagok adótartalmán. Az első negyedévben a jegyzésár átlaga 60,38 dollár volt a NAV hivatalos adatai szerint.

Így pedig a jogszabály értelmében áprilistól 110,35 forint lesz a jövedéki adó egy liter gázolajra, ugyanennyi benzinre pedig 120 forint

- ismertette Grád Ottó. Így pedig a gázolaj esetében nettó 10 forinttal csökkenhet a literenkénti ár, a benzin pedig nettó 5 forinttal kerülhet majd kevesebbe literenként április elsejétől.

Miért drágul az üzemanyag, ha olcsó az olaj?

Sokaknak elsőre furcsa lehet, hogy a Magyarországon érvényben lévő jogszabályok szerint, ha negyed évig túl olcsó az olaj, akkor árat kell emelni. Ám a költségvetés szempontjából nagyon nem mindegy, hogy mennyibe kerül az üzemanyag Magyarországon, és az után mennyi adó folyik be.

Hogy érzékeltessük, mennyire fontos eleme a jövedéki adó a magyar költségvetésnek: ez az adónem nagyjából 1000-1200 milliárd forintos bevételt jelent egy évben - legalábbis az elmúlt évek költségvetései rendre így számoltak. Az áfa mellett a jövedéki adó az egyetlen, ami ezer milliárd feletti adóbevételt generál a fogyasztáshoz kapcsolt adók közül. A befolyó összeg kétharmada az üzemanyag-forgalomból, egyharmada pedig az egyéb termékek (jellemzően dohány és alkohol) értékesítéséből származik.A sávos rendszerre azért van szükség, mert ha nagyon alacsony az üzemanyagár, akkor kevesebb bevétele lenne az államnak a tervezettnél, és ráadásul az áfa is a jövedéki adóval terhelt üzemanyagár után számolandó - enélkül jó eséllyel fel is borulna az éves költségvetés, ha valamilyen előre nem látható esemény, például egy világjárvány miatt bezuhannak az árak.

