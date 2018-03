Örülhet a magyar elit: újabb Michelin-csillagot kap Budapest

Két napig Budapesten fog főzni Pip Lancey brit séf, aki a Michelin-csillagos londoni Murano étterem főszakácsa. Ennek apropóján összehasonlítottuk, hogy mennyibe kerülnek a budapesti, bécsi és prágai Michelin-csillagos helyek kóstoló menüsorai. Nemcsak azt mutatjuk meg, hogy hol kell a legkevesebbet és a legtöbbet fizetni egy-egy fogásért, hanem azt is, hogy igaz-e egy olasz sztárséf megfigyelése, miszerint kifejezetten drágák a hazai luxuséttermek.

Március 28-án és 29-én a budapesti Királyi Pál utcában található Hotel Rumban fog főzni Pip Lancey, aki az egy Michelin-csillagos londoni Murano étterem főszakácsa, nemrég pedig megnyerte a BBC Great British Menu televíziós főzőverseny 2017-es kiadását. Ez a műsor abból a szempontból különleges, hogy keretein belül a legjobb brit szakácsok versengenek egymással és már 12 évad ment le belőle.

Mi az a Michelin-csillag?



A Michelin-csillag a Michelin éttermi kalauzban alkalmazott minősítési rendszer. A kalauzt a megegyező nevű abroncsgyár kezdte el kiadni 1900-ban azzal a céllal, hogy feltüntesse az utak közelében található jobb éttermeket, mintegy elősegítve, hogy minél többet autózzanak az emberek és ezáltal minél inkább koptassák a Michelin által gyártott abroncsaikat. Először csak Párizs környékére adták ki a kalauzt, ma viszont már világszerte listázzák benne a legjobb éttermeket, a kiadvány pedig eredeti céljától meglehetősen eltávolodott. A minősítési rendszer keretein belül egytől három csillagig rangsorolják a legjobb helyeket, a három csillag jelenti a legjobb minősítést. A Telegraph összesítése szerint 2016-ban 2717 Michelin-csillagos étterem volt a világon, amelyek közül mindösszesen 113 érdemelt ki három csillagot, 414 pedig kettőt. A kiadványt évente frissítik, Magyarországról eddig 5 étterem érdemelt ki csillagot (mindegyik egyet), a 2017-es kiadványban 4 hazai Michelin-csillagos étterem szerepel.

Az említett budapesti pop-up vacsorát a Globalista Konyha szervezi, akik elismert külföldi szakácsokat hoznak Magyarországra, hogy egy-két estén keresztül a hazai közönségnek főzzenek. Az ötfogásos menü ára 17 900 forint, amivel kapcsolatban arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire is tekinthető drágának a hazai és régiós Michelin-csillagos éttermek árszínvonalához képest.

Az éttermi árakhoz kapcsolódik, hogy januárban Budapesten járt éttermeket tesztelni Enrico Cerea, a három Michelin-csillagos bergamoi Da Vittorio étterem séfje, aki az Index cikke szerint összességében jónak találta a budapesti éttermeket, a szinte nyugat-európai árakon viszont eléggé meglepődött.

De vajon tényleg igaz-e a legjobb magyar éttermekre, hogy drágák? A felhozatalt két szempontból vizsgáltuk meg. Egyfelől összehasonlítottuk, hogy mennyit kell fizetni a kostoló menükért fogásonként és teljes menüsoronként a budapesti, bécsi és prágai egy Michelin-csillagos helyeken. Ez azért érdekes, mert ha itthon vagy egy közeli fővárosban szeretnénk egy kiemelkedő kulináris élményt magunknak, akkor ennyit kell áldoznunk egy Michelin-csillagos vacsorára. Más szempontból pedig azt vizsgáltuk meg, hogy a helyiek számára mennyibe is kerülnek ezek a kóstoló menüsorok, tehát a bécsi és prágai átlagárakat átszámoltuk magyarországi árszínvonalra.

Ahhoz, hogy összehasonlítható képet tudjunk adni az éttermekről, kizárólag az egy Michelin-csillagos helyeket vettük figyelembe, és csak a kóstoló menüsorok árait vizsgáltuk meg, majd ezeket osztottuk le fogásokra. Ez azt jelenti, hogyha egy tízfogásos menüt vizsgáltunk, aminek az ára 30 ezer forint, akkor egy fogásra 3 ezer forint jutott. Minden étterem esetében egységesen a 2018. március 2-án elérhető menüsorokat vettük górcső alá, összesen 34-et.

Budapestről a négy Michelin-csillagos hely, azaz a Borkonyha, a Costes, a Costes Downtown és az Onyx árai, plusz a Globalista Konyha márciusi pop-up rendezvénye szerepelnek az összehasonlításunkban. Prágában három, Bécsben pedig hat egy Michelin-csillagos hely található, így ezeket vettük be a régiós összehasonlításba. Az összes menüsort az internetről szedtük össze, kivételt ez alól csak a bécsi Walter Bauer képez, nekik ugyanis nincs weblapjuk, így velük felvettük a kapcsolatot és e-mailen küldték el az aktuális kostoló menüjüket és annak árait. Bort, italfogyasztást és jattot egyik helyen sem számoltunk bele az árakba. Egy euróért 313,63 forintot, egy cseh koronáért pedig 12,35 forintot számoltunk.

Nézzük tehát először, hogy városonként hogyan alakulnak az átlagárak. A három városban átlagosan 5401 forint egy fogás ára. Nem túl meglepően Bécsben a legdrágább egy adag étel, ahol 5731 forint az átlagos költség, Budapest a középső helyezett 5353 forinttal és Prága a legolcsóbb, ahol mindezért csupán 4558 forintot kell fizetni.

Jelentősen megváltozik ugyanakkor a sorrend, ha a helyi árszínvonalakat is figyelemebe vesszük. A Világbank vásárlóerő konverziós adatai alapján a cseh 4558 forint olyan, mintha Magyarországon 4113 forintot kéne fizetni, az Ausztriában fizetett 5731 forint pedig még ennél is kevesebbet, csupán 3109 forintot tenne ki magyar viszonylatokban.

Ez alapján megállapíthatjuk, hogy a cikkben már hivatkozott Enrico Cereának igaza van, Magyarországon meglehetősen drágák ezek az éttermek. Ha a helyi vásárlóerőt is figyelembe vesszük, jóval drágábbak, mint Bécsben.

Most viszont térjünk vissza a teljesen nyers, tehát vásárlóerő alapján nem súlyozott adatokhoz. Némileg meglepő lehet, hogy még így is, tehát nem súlyozva, a legdrágább fogásonkénti árat Budapesten találjuk. A Costes étterem négyfogásos menüje ételenként 7475 forintba kerül, hétezer forint fölött pedig csak egy további fogásonkénti költséget találunk a régióban, a bécsi Konstantin Filippou-ban a hatfogásos menüsorért kell ételenként 7266 forintot fizetni. A bronzérmes ebben a rangsorban a bécsi Le Ciel négyfogásos menüje 6743 forinttal, negyedik a Costes hatfogásos menüje 6250 forinttal, ötödik pedig az osztrák Walter Bauer háromfogásos menüsora 6168 forinttal.

Ha a lista másik végét vesszük, akkor a legolcsóbb a Globalista Konyha ötfogásos pop-up rendezvénye, ahol fogásonként 3580 forintot kell fizetni. A második, harmadik és negyedik helyre is prágai éttermek kerültek. Ezüstérmes az Alcron hétfogásos menüje (fogásonként 3705 forint), a bronz a Field étterem tízfogásos kostoló menüjének jár (3952 forint), negyedik helyen pedig újfent az Alcron éttermet találjuk hatfogásos menüjével (4117 forint). Fogásonként számolva az ötödik legolcsóbb menüt pedig a Borkonyhában kóstolhatjuk meg, ott az ötfogásos degusztációs menüért ételenként 4300 forintot kell fizetni.

A leggyakoribb fogásszám a kutatásba bevont menüsorokon 5 és 6 volt, 9-9 kóstoló menü rendelkezett ennyi tétellel. Az ötfogásosok közül a legdrágább a Costes menüje volt (32 500 forint), a második helyre pedig holtversenyben a bécsi Edvard és OPUS étterem menüsora került. Ezek egységesen 30 736 forintba kerültek, igaz, az OPUS-nak van ennél olcsóbb, 27 913 forintos ötfogásos kostoló menüsora is.

A legolcsóbb ötfogásos menüt a három fővárosban a már említett márciusi, Pip Lancey-féle budapesti pop-up rendezvényen tudjuk végigenni 17 900 forintért, a második legolcsóbb menüsor a Borkonyhában van 21 500 forintért, a harmadikat pedig a prágai Alcronban találjuk, amelyért 23 465 forintot kell fizetni.

A hatfogásos menüsorok közül a legdrágábbat a bécsi Konstantin Filippou-ban tudjuk megkóstolni 43 594 forintért, második helyen a Costes szerepel 37 500 forinttal, a bronz pedig a bécsi Edvardnak jutott, ahol 34 679 forintba kerül egy ilyen hosszúságú menü.

A hatfogásos kategóriában jó hír, hogy bár a legolcsóbb hely a prágai Alcron lett 24 700 forinttal, de a második és harmadik helyezett is Budapesten található. Az Onyx-ban 29 900 forintért ehetünk végig hat fogást, a Costes Downtown-ban pedig 30 ezer forintért tehetjük meg ugyanezt. Erre a mini toplistára befért volna még a bécsi OPUS is, ahol van egy hatfogásos menü 28 540 forintért, de ez vegetáriánus, így ha valaki húst is szeretne fogyasztani vacsorára, akkor annak ez nyilván nem opció.

Végül pedig nézzük, hogy hol van a legdrágább és a legolcsóbb Michelin-csillagos menüsor a három vizsgált fővárosban. Összességében a legolcsóbb menüsorral a Globalista Konyha pop-up rendezvénye rukkolt elő 17 900 forinttal, ezért az összegért öt fogást kapunk. Amennyiben csak az állandó éttermek között nézünk szét, akkor a bécsi Walter Bauer nyert, itt három fogást kaphatunk meg 18 504 forintért. Ha pedig a legdrágább menüsorra vagyunk kíváncsiak, azt is Bécsben kaphatjuk meg. A Konstantin Filippou étteremben 58 022 forintot kell fizetni a tízfogásos kóstoló menüsorért, természetesen ital, bor és jatt nélkül.