Nyakunkon az akciódömping: ezeken a hétvégéken spórolhatod a legtöbbet karácsonyig

Újabb szokatlan jelenséget idézett elő a koronavírus-járvány a fogyasztás ösztönzésére, miután októberben már meglepődhettek a vevők az áruházakban, ahol idén minden korábbinál hamarabb megjelent a karácsonyi termékkínálat. Az internetes boltok is versenyfutásba kezdtek a járvánnyal, és többen már ezekben a napokban megnyitják a hivatalosan november végén tartandó fekete péntek (black friday) akciós kampányt.

A pandémia első hulláma ­egyértelműen az internetes áruházakat emelte meg az átterelődött lakossági fogyasztással, és úgy tűnik, az év végi ünnepi bevásárlások is több termékkörben a webes boltokat futtatja majd fel. Sokan rákaptak a kényelmes vásárlásra, és az újranyitás után is megmaradt a mindennapokat könnyítő házhoz rendelés népszerűsége - írja a Magyar Nemzet.

A 2020-as év zárásaként a vírus tömeges terjedése az utolsó két hónapban megpecsételheti a bevásárlóközpontok, szaküzletek, hipermarketek, piacok, ajándékboltok máskor nagyvonalú ünnepi várakozásait. A virtuális boltlátogatás vírusmentes előnyeire építve több webkereskedő már ezekben a napokban megnyitja az idén hivatalosan november 27-re meghirdetett fekete péntek, azaz black friday akciós kampányt, 40-70 százalékos árengedménnyel kínálva néhány terméket a népszerűbb iparcikkekből.

Az iparág várakozásai szerint ugyanakkor idén is a felkereshető árusítóhelyeken bonyolódik az ünnepi forgalom java, mivel a víruskockázat ellenére sokan vásárolnak az üzletekben ajándékot, élelmiszert az ünnepekre. Egy friss piackutatás arra utal, hogy míg tavaly minden harmadik ember vásárolt fekete pénteken, idén a lakosság fele tervez élni a kedvezményekkel. A várható rohamból jut majd a klasszikus boltoknak is: a lakosság a tavalyinál nagyobb arányban tervezi a fizikai egységeket is felkeresni a black friday miatt - mutat rá a LogiNet és a Reacty Digital közös, reprezentatív felmérése.

Címlapkép: Getty Images