Ne őrizgesd az eurót a fiókban: most még átválthatod forintra

Tovább folytatódik az euróbankjegyek megújítása, a kisebb címletek után most a 100 és a 200 eurósból is újat vezetnek be.

Európai Központi Bank közölte, hogy új 100 és 200 eurósokat hoznak forgalomba keddtől. Az euróbankjegyeket 2013-ban kezdték megújítani, azóta 5, 10, 20 és 50 eurósokból is vezettek már be újakat. Mivel a 100 és 200 eurósok új verziója nagyobb lesz az eddigieknél, nehezebben lehet majd hamisítani, és a gyártása viszont könyebb lesz - írja a hvg.hu.



A régi bankjegyekkel még gond nélkül fizethetünk, egyelőre a bevonásukról nincs biztos információ, az EKB azt ígérte, időben tájékoztat majd. Az eurózóna jegybankjaiban pedig az után is be lehet majd cserélni őket, hogy nem maradnak forgalomban.