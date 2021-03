Mutatjuk: ilyen az új Nespresso-kapszula, Magyarországon is kapható

Újdonsággal jelentkezett az adagolt kávék piacának legfontosabb szereplője: új típusú kapszulákat és új készülékeket dob piacra a Nespresso Magyarországon is - jelentették be szerdán. A klasszikus formátumú kapszulák és kávéfőzők továbbra is elérhetőek lesznek.

Jelentős befektetéssel támogatja új, Vertuo típusú kapszuláinak és kávéfőzőinek piaci bevezetését a Nespresso - mondta el csütörtöki sajtótájékoztatójánA cégvezető hozzátette: a kapszulák, amiket márciustól hoztak be a magyar piacra, formájukban jelentenek újdonságot, és maga a főzési rendszer is más - ezt az új eljárást Centrifusion-nek nevezték el, és intenzívebb ízű kávét nyújt, a fogyasztó új ízjegyeket fedezhetnek fel. A temékfejlesztéssel új fogyasztókat terveznek elérni, és növelik a márka ismertségét.

Alberto Vercelli kiemelte: értékelésük szerint az adagolt kávé nem jelent pazarlást, ezt bizonyítja az is, hogy 2022-ben a cég teljesen karbonsemleges lesz, a kapszulákat és a zaccot pedig szinte teljesen újra tudják hasznosítani.

219 forintért is lesz kapszula

1986 óta létezik a cég kapszulás technológiája, a magyar piacra 15 évvel ezelőtt lépett be a Nespreso. Ugyanakkor - ahogy a sajtótájákoztatón is elhangzott - a kávézási szokások az elmúlt években Magyarországon is megváltoztak. Az új láncok, a kézműves termékek megjelenésével a fogyasztók is többféle kávét szeretnének az otthonukban elkészíteni: ezt, az újdonságokra nyitott vásárlói szegmenst célozzák meg az új termékekkel.



A most bevezetésre kerülő technológia már 25 országban elérhető. A rendszer működési elve, hogy a gép a kapszulát 4 ezer fordulat/perc sebességgel forgatja, és közben főzi le a kávét, így krémesebb lesz a végeredmény. A készülék tetején összesen egy gomb található: egy lézeres szkenner van a készülékbe beépítve, ami leolvassa a kapszula oldalán levő vonalkódot, így azonosítja, hogy milyen kapszulát helyeztek be (háromféle méret kapható), és tudja, hogy milyen vízhosszal, hőmérsékleten, forgási sebességgel főzze a kávét.



A bevezetéskor 27-féle kávé elérhető, ezek újfajta ízeket is jelentenek. 4-féle csészeméretben kaphatók a termékek (40, 80, 150 és 230 ml), szeptembertől pedig 0,5 literes "kancsó" méretű kávé főzésére is alkalmas kapszula is kapható lesz. Az új kapszulák is újrahasznosíthatóak: Debrecenben dolgozzák fel, hasznosítják újra az alumíniumot és a zaccot. A rendszerbe fenntartható módon termelt kávé kerül, és 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készülnek a kapszulák.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a kávéfőzők fogyasztói ára 49.990 forint. A kapszulák ára 149 és 219 forint között lesz, az ár méret és típus szerint változó.

A klasszikus, kis formátumú kapszulák és kávéfőzők ugyanakkor továbbra is elérhetőek lesznek: a cég nem feltétlenül tekinti konkurensnek a két terméket, az új rendszerrel elsősorban a hosszú kávék kedvelőit célozzák meg.