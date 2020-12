Mi folyik a boltokban? Ezek a gyümölcsök 30-50%-kal drágábbak, mint tavaly

Egy esztendő leforgása alatt százalékosan az alma drágult legjobban Magyarországon, de foghatják a fejüket a narancs kedvelői is. Sőt, olykor nem is kell egy év a drasztikus árnövekedéshez, van ugyanis két zöldség is, aminek a kilós átlagára egyetlen hónap alatt, 2020. október-november között is bődületesen emelkedett. Mutatjuk, mely termékek árának a láttán esik le leginkább az ember álla a boltokban.

A KSH legfrissebb statisztikái szerint a fogyasztói árak éves növekedési üteme 2,7 százalékra lassult 2020. novemberben. Ezzel együtt azért bőven akadtak olyan termékek, amiknek a drágulásra egyáltalán nem volt ilyen mérsékelt. Az élelmiszerek ára, ami például a legtöbb embert érint, 6,2 százalékkal nőtt 2019 novemberéhez képest, ezen belül ráadásul az idényáras élelmiszereké, mint

a burgonya, friss zöldség és a friss hazai és déligyümölcs összesen 14,4 százalékkal kerülnek többe, mint egy éve ilyenkor.

De több mint 10 százalékos áremelkedést mértek a párizsi-kolbász tengelyen, az étolajnál, a lisztnél és a cukornál. A munkahelyi étkezés is magasabb lett 9,7 százalékkal, de a szeszesitalok és dohányáruk is 10 százalékkal drágultak.

Egy év legjei

Ennél, illetve ezeken belül is vannak azonban még kirívóbb drágulások. A KSH ugyanis közzétette részletesen csoportosítva is az egyes termékek, illetve szolgáltatások árváltozását, amiből kiderül például, hogy egy esztendő leforgása alatt a csúcsdrágulás

a friss hazai és déligyümölcsöknél volt megfigyelhető.

Ez a termék kör 2019 novemberéhez képest 2020 novemberében nem kevesebb, mint 31 (!) százalékkal lett drágább. Ugyancsak magas, 20 százalékos drágulást mutatott ugyanezen az időtávon az ékszerek csoportja is.

A boltban leesik az állad!

A KSH rendes havi adatközlésében közzéteszi továbbá mintegy száz termék, illetve szolgáltatás árváltozását is. Itt tehát már nem csak a nagy termékkategóriákat lehet vizsgálni, hanem kifejezetten a konkrét termékek átlagárát is megnézhetjük, összehasonlíthatjuk. Ezek alapján 2020 novemberére, összehasonlítva 2019 novemberéhez képest, a hazai boltokban, a KSH mindenki által elérhető listája szerint

az alma (1kg) drágult a legjobban, mintegy 49,5 százalékkal.

Ezt követte narancs kilója a maga 33 százalékos áremelkedésével, ami mögött a dobogón az uborka futott be 26,5 százalékos drágulással. A TOP10 drágulás a következőképpen nézett ki a fent említett időszak alatt:

A listán látható, hogy az alma átlag kilós ára 153 forinttal lett több egy év leforgása alatt, míg a narancsnál a kilós áremelkedés 189 forint volt. Az uborka esetében a drágulás 160 forintos volt.

A teljes KSH listát böngészve a TOP10 legjobban dráguló termék mögött még további 9 olyan termék volt, aminek az átlagára több mint 10 százalékkal emelkedett 1 év alatt, ezek a következők voltak sorrendben:

Sertészsír, 400-500 g

Olasz felvágott, kg

Félbarna kenyér, kg

Nemzeti Sport, 1 db

Finomliszt, kg

Napi menü, 2 fogásos, adag

Szabványméretű levél belföldre, db

Kristálycukor, kg

Symphonia cigaretta, 20 db, csomag

Egy hónap alatt is nagyot fordul a világ

A KSH összesített terméklistáján azt is megvizsgálhatjuk, hogy egy hónap alatt mennyit változik az egyes termékek fogyasztói átlagára. Ezek alapján 2020. október - november között a legtöbb termék, szolgáltatás esetében nem történt nagy elmozdulás. A vizsgált árak sokasága stagnált vagy maximum néhány százalékos kilengést mutatott.

Volt azonban két olyan élelmiszer, ami egy hónap alatt is óriási dráguláson ment keresztül. Októberről novemberre, a KSH több mint 100 termékből álló listája szerint, a legjobban

az uborka kilója drágult, az áremelkedés 33,4 százalékos volt.

A többi termékhez képest szintén igencsak növekedett a paradicsom kilójának átlagára is, 1 hónap alatt, októberről novemberre 17,9 százalékos emelkedést mért a KSH.

