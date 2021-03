Így tehet téged is megszállottá a vásárlás: észre sem veszed, és máris függő lettél

A legtöbben tapasztaltak már olyat életükben, hogy nem azért vettek meg valamit, mert szükségük volt rá, hanem hogy jobban érezzék magukat. Tévhit, hogy ez csak a nőkre jellemző, hiszen a férfiak is gyakran igyekszenek felvidítani magukat, gyakran étel-ital vásárlással. Az tudományosan bizonyított tény, hogy a vásárlás jutalmazó folyamatokat indít el az agyban, és javítja a közérzetet, viszont a "vásárlás terápia" könnyen átcsaphat kóros költekezésbe, ami egyre kevésbé örömteli, sokkal inkább a függőség kezdete. Különösen érdemes odafigyelni erre most, amikor a járvány még kényszeríti is az embert, hogy online vásároljon, és rengetegen küzdenek állandó stresszel és szorongással. Mutatjuk, miért is okoz örömet a vásárlás, shoppingolás és milyen tünetek árulkodnak arról, hogy túlzásba vittük a vásárlás terápiát.

Azt, hogy a pandémia átalakította a vásárlási szokásokat, már senkinek sem kell magyarázni: az új trendek szerint a magyar lakosság próbál kevesebbszer, nagyobb mennyiségben bevásárolni élelmiszerből, és megnőtt az online rendelések száma. Ruházati, műszaki, lakberendezési cikkek esetén is kilőtt az e-kereskedelmi forgalom - de általánosságban is elmondható, hogy előretör az online shopping.

Arról viszont sokkal kevesebbszer esik szó, hogy a pandémia okozta szorongás, kiégés, melankólia, stressz és úgy általában az általános bizonytalanságérzet enyhítése miatt az ember hajlamos "vásárlás terápiát" alkalmazni. Ez a jelenség, amikor az ember nem azért vesz meg valamit, mert szüksége van rá, hanem hogy örömet szerezzen magának. A vásárlással jutalmazzuk, vigasztaljuk magunkat - és ez egyáltalán nem csak a nőkre jellemző. Valóban vannak, akik a tipikus példához hasonlóan ruhákkal és cipőkkel vidítják fel magukat - de a férfiak ugyanígy hajlamosak bevásárolni prémium sörből, steakből, venni egy új kütyüt, stb. és egyes nők is inkább jégkrém, mint cipőpártiak.

Valószínűleg mindenki tudja magáról, hogy ő általában "miben vétkés", abban már kevésbé biztosak az emberek, hogy a vásárlás valóban örömet okoz-e, vagy ez csak illúzió. Scott Bea klinikai pszichológus szerint kutatások alapján a vásárlásnak valóban van terápiás jellege, értéke - természetesen csak akkor, ha valaki megtartja a mértéket.

Amikor pakolod a termékeket az online kosaradba vagy ellátogatsz a kedvenc butikodba, kapsz egy pszichológiai és érzelmi löketet. Még a kirakatok nézegetése és a netes böngészés a boldogság érzetét kelti. Viszont nem szabad, hogy a dolgok kicsússzanak a kezeid közül

- mondja a szakértő. Annak pedig, hogy miért érzünk boldogságot a vásárolgatástól, több oka is van.

A shoppingolás a kontroll érzetét adja

A pandémia olyan mértékű stresszt, bizonytalanságot hozott a lakosság életébe, ez pedig a (teljes) kontrollvesztés érzetét keltette sok emberben. Ha egyszerre megszűnik az a bizonyosság, hogy van ráhatásunk az életünk alakulására, akkor önkéntelenül elkezdjük keresni azokat a területeket, ahol gyakorolhatjuk a kontrollt, ahol mi dönthetünk.

Ez természetesen nem csak a vásárlásban jelenik meg, valaki úgy próbálja ösztönösen visszaszerezni a kontrollt, hogy mániákusan takarít, megint mások a testedzés vagy diéta adja azt az érzetet, hogy urai a helyzetnek. Önkéntelenül vagy akár tudatosan elég sokféle módot találnak az emberek, hogy küzdjenek a kontrollvesztettség érzése ellen - csakhogy amíg korábban ez az érzet, állapot általában rövid ideig állt fent (és egyéni szinten eltérő időben, nem általánosan egyidőben az egész világon), most ki tudja meddig lesz velük. Ezért kell nagyon odafigyelni a saját megküzdési módunkra, hogy nehogy túlzásba essünk, függőség alakuljon ki.

Egy kutatás szerint a vásárláskor meghozott döntések segítenek visszaállítani a személyes kontroll érzetét a környezetünkre és elűzni a szomorúságot. A "vásárlás terápia" nem csak azonnali boldogságérzetet ad, hanem az elhúzódó szomorúsággal is képes felvenni a harcot. Ugyanis a kutatás szerint a szomorúság általánosan összefügg azzal az érzéssel, amelyet olyan helyzetben érzünk inkább, mikor az életünk felett elveszítjük a kontrollt, szemben azokkal, amikben kézben tartjuk a dolgokat. Dr. Bea szerint, amikor az ember úgy érzi, a dolgai nem úgy alakulnak, ahogy szeretné, akkor ha megkapja éppen azt a dolgot, amire vágyik akkor azt pozitív egyéni teljesítményként élheti meg.

A nézelődés űzi a szorongást

A vásárlás stimulálja az ember érzékeit is. A szakértő szerint az új dolgok illata, a fényárban úszó boltok, és a polcokon sorakozó színes termékpaletta - általában a sok érzékszervet célbavevő hatások - kis időre eltávolíthatják az embert saját valóságától. Ennek online is megvan a maga technikája, hogy csöppenhet a vásárló a webshopban böngészve egy teljesen másik, színes, izgalmas fantáziavilágba. A vásárlás, és a közben minket érő érzékszervi stimulációk arra ösztönöznek, hogy pozitívabban tekintsünk a jelenre és a jövőre. A pozitív irányba eltolt várakozások pedig csökkentik a szorongást.

A boldogsághormon akcióba lép

A klinikai pszichológus elmondása szerint már csak a böngészés, görgetés, vagy a kirakatok nézegetése anélkül, hogy vennénk is valamit pozitívan hat a közérzetre. Már a lehetőség valamilyen jutalomra, ajándékra magunknak, csemegére, stb. beindítja az agyban a dopamintermelést - ez a hormon felelős a boldogságérzetért.

A domapinszint megemelkedése fokozza a vágyat a további nézelődésre, akár vásárolgatásra, hogy fenntartsa a jó hangulatot. A szakértő szerint sokan tévesen úgy hiszik, hogy a boldogsághormon akkor termelődik, ha megvették és már a kezükben tartják a terméket, pedig valójában már azelőtt hogy bármit vennénk elkezd emelkedni a boldogságszint.

Ezért is gyakori, hogy az ember online böngészés közben elkezdi megpakolni a kosarát, aztán félbehagyva a műveletet már nem "megy" vele a kasszához, mert azt az elégedettségérzést, amire vágyott, már hála a dopaminnak, elérte. Így nem volt szükséges maga a vásárlás. Sőt, egyes esetekben, ha nem költünk végül, még elégedettebbek lehetünk: nem költöttük el a pénzt olyasmire, amire nincs is szükség.

Biztosan sokakkal előfordult már, hogy amikor online összevásárolt olyan dolgokat, amiket egyébként szeret, akkor egy ideig nagyon feldobott volt, viszont később elkezdett kételkedni, és mikor a vásárolt termékek megérkeztek, már egyáltalán nem örült nekik. Ugye? Vagy az is előfordulhatott, hogy izgatottan várja az ember a futárt, aztán amikor átvette és megnézegette a megvásárolt dolgokat, már közömbös, pedig egészen addig kifejezetten örült, hogy megvette őket. Így működik a dopamin és a shoppingolás.

Spórolás = elégedettség

Nem csak önmagában a vásárlásnak van terápiás hatása a kontroll illúziója miatt, hanem annak is, ha az ember spórolni tud. Amikor ki tudja használni az akciókat, mint a Black Friday, vagy a pl. Joy-napok, még jobb lesz a hangulata, mintha egyszerűen vásárolt volna. Ráadásul ha valaki hosszabb-rövidebb ideig spórolt arra a dologra, amit meg akar venni, akkor annak sokkal inkább van terápiás hatása, mintha áruhitellel venné meg az ember.

Ha pedig a spórolásnál tartunk, érdemes megemlíteni, hogy amikor valaki hosszú ideig tervezget, készül, félrerakja a pénzt, hogy meg tudjon venni valamit, az ad egy hosszabb távú cél, valamit, amire lehet várakozni, egy pozitív pontot a jövőben. Mindig amikor az ember időközben azzal foglalkozik, milyen jó is lesz, ha már összegyűlt a pénz és végre megveheti a vágyott dolgot, a dopamin is dolgozik.

Az pedig hogy legyenek ilyen "dolgok", amikkel lehet tervezni, amire lehet spórolni, ami célként ott lebeg előttünk, nagyon fontosak ilyen bizonytalan időkben, mint a mostani. Akinek nincsenek csak olyan tervei a jövőre nézve, amit jó eséllyel keresztülhúz a járvány, az nem számíthat semmi jóra. Ezért kell keresni valami olyan célt, aminek elérését nem gátolja a járvány, és folyamatos motivációt tud adni a mindennapok elviseléséhez.

Mikor válik a vásárlás terápia függőséggé?

Erről a témáról sem lehet beszélni anélkül, hogy ne térnénk ki az árnyoldalaira. Az egy dolog, hogy a vásárlás - vagy legalább a nézelődés online vagy az élelmiszerboltokban is - felszabadít dopamint, jobban érezzük magunkat tőle. Felruház minket a kontroll érzésével, aminek igencsak érezzük a hiányát a járvány kezdete óta az életünk sok területén, már hosszú ideje.

Azonban ha ez rendszerré, sőt kényszerré válik, ha a padlón vagyunk, vásárlással kompenzálunk - vagy nem tudjuk megállni, és rengeteg pénzt eltapsolunk haszontalan dolgokra, mert ettől próbáljuk jobban érezni magunkat - az már intő jel. A vásárlásfüggőség akárkinél kialakulhat, és komoly problémát jelenthet, az egyén pénzügyi biztonságát is veszélyeztetheti.

Ráadásul amikor már függőségről beszélünk, akkor nem fog működni a vásárlás, mint terápia, nem fog örömet okozni és ha efelett is elveszíti az ember a kontrollt, akkor alig marad valami, amit irányítani tud az életében. Főként olyankor érdemes odafigyelni arra, tartjuk-e a mértéket a vásárlásainkkal, amikor valaki nagyon stresszes, szorongásos, vagy depressziós időszakot él át. Ilyenkor könnyen kicsúszhatnak a dolgok az ember kezéből.

Ezek a tünetek már azt jelzik, hogy nálad - vagy szeretteidnél! - kialakult a boltkórosság:

nehezen áll ellen, hogy olyan dolgokat vegyen, amire nincs szüksége,

rengeteg időt tölt olyan termékek böngészésével, amire csak talán vagy egyáltalán nincs szüksége,

pénzügyi problémái vannak a mérték nélküli vásárolgatás miatt,

a magánéletben vagy a munkában (iskolában) is megjelent problémaként a kontrollálatlan vásárlás.

A vásárlásfüggőség bárkire "lecsaphat", legyen az férfi, nő, fiatal vagy idős. A nagymama ugyanolyan eséllyel lehet függő, mint a tinédzser, aki úgy oldja a távoktatás miatti frusztráltságát, hogy egy netes játékba öli minden zsebpénzét. Hogyha úgy tűnik, a tünetek már súlyosak, érdemes szakértői segítséget kérni.

Jelen helyzetben nincs lehetőség csoportterápiára, de az egyéni terápia szakemberrel ugyanúgy segíthet kideríteni, mi áll a függőség mögött, és hogyan lehet megszabadulni tőle. Ezen kívül, ha valaki már felismerte a problémát és tenni akar ellene, akkor a környezete segítségét is kérheti, illetve találhat online önsegítő csoportokat is: ezek segítségével a felszínen tudja tartani magát, nem esik vissza.

Extrém esetben érdemes lehet erős kontrollt bevezetni a költésekben, ezzel akadályozva magunkat a vásárolgatásban. Fontos lehet, hogy a boltkóros találjon valami más elfoglaltságot ami leköti, és sikerélménye lehet benne, hogy felszabaduljon a dopamin. Egy új, pozitív szokás képes lehet legyőzni a régi negatívat.

Címlapkép: Getty Images