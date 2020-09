Horror áron mérik a szezon slágerét a hazai piacokon, boltokban: ezt komolyan gondolják?

Több termék is rettenetesen megdrágult egyetlen év alatt Magyarországon: a KSH által vizsgált 94 termék ára összességében 5,2 százalékot nőtt tavaly augusztushoz képest. Az alma például most duplaannyiba kerül, mint egy éve ilyenkor, de a narancs és a citrom ára is az egekbe lőtt. Ha 2018 hasonló időszakát nézzük, akkor még sötétebb a kép: csupán négy termék van a listán, ami most érezhetően kevesebbe kerül, mint akkor. Ellenben több mint 20 tétel 20 százalék feletti drágulást produkált két év leforgása alatt.

Szinte minden megdrágult azon 94 termék és szolgáltatás közül, amelyek árainak alakulását a KSH nyomon követi. A Pénzcentrum gyűjtéséből kiderült, hogy a vizsgált termékek közül mindösszesen 25-nek csökkent az ára egyetlen év alatt, ám csak háromnál tapasztalható 10 százalék feletti áresés.

Nevezetesen a paradicsom ára zuhant nagyot 2019. augusztushoz képest (21,22 százalékot csökkent), a vöröshagyma 13,31 százalékkal került kevesebbe idén augusztusban, mint tavaly ugyanebben a hónapban, és a fejes káposzta ára is hasonló mértékben (12,42%) ment lejjebb tavaly ilyenkorhoz képest.

A statisztikákat látva más örömünk nemigen lehet, legfeljebb az, ha valami nem drágult (legalábbis nem nagyon). A KSH-s listán 27 olyan termék van, amelynek ára 5 százaléknál kisebb mértékben emelkedett egy esztendő alatt. A hatósági áras rezsidíjak ugyanannyiba kerülnek mint tavaly, ahogyan a távolsági buszjegy, a vonatjegy, a diák havibérlet és a fogkrém is. Elhanyagolható, egy százalék alatti mértékben lett olcsóbb egy év alatt például a szemétszállítás, vagy a pb-gázpalack.

A teljes KSH-termékkosár ára tavaly augusztusban 668 602 forint volt, idén a 94 termék és szolgáltatás összeadott értéke 703 552 forintra emelkedett. Ez mintegy 5,2 százalékos drágulást jelent egyetlen év alatt.

Berobbant az alma, a narancs



A három legnagyobb áremelkedésen átesett termékben közös, hogy mind gyümölcs: az alma kilója 104,6 százalékkal (!!!) kerül többe, mint tavaly ilyenkor (305-ről 624 forintra drágult). A narancsból egy kiló tavaly augusztusban átlagosan 520 forintba került, idén már 756-ba, ami 43,46 százalékos drágulást jelent.

A citrom sem úszta meg az árrobbanást: 35,53 százalékot drágult 2019. augusztusa óta, tavaly ilyenkor még 760 forintba került, mostanra a KSH szerint 1030 forint az átlagára egy kilónak.

23,3 százalékkal emelkedett a sertészsír ára is, amivel a negyedik helyre fért be, ezt követi a párizsi, ami 23,2 százalékkal drágább most, mint 2019. augusztusában.

Ráadásul mindannak ellenére volt brutális a drágulás, hogy az üzemanyagok árai még csökken tek is tavalyhoz képest: a benzin literje 4,9 százalékkal, ugyanennyi gázolaj 3,8 százalékkal kerül kevesebbe most, mint egy évvel ezelőtt. Úgyhogy elviekben a szállítás költségei is csökkentek.

Hátast dobsz, ha 2018-hoz viszonyítasz

Megnéztük azt is, hogy miképpen alakultak a vizsgált termékek fogyasztói árai, hát elég az hozzá, hogy a teljes, 94 terméket magában foglaló vásárlói kosár értéke 9,5 százalékkal nőtt meg két év leforgása alatt (2018-ban még 642 452 forint volt, idén ez 703 552 forint lett). Radikális (100 százalék feletti) drágulást nem látunk, viszont 45 olyan termék is van - a lista majdnem fele -, amelynek az ára 10 százalékot meghaladó mértékben emelkedett 2018. augusztusához viszonyítva.

Sok jóról nem tudunk beszámolni: mindössze 17 olyan tétel van, aminek az ára egy százalék alatti mértékben emelkedett, vagy kevesebbe kerül, mint két évvel ezelőtt. Viszont csak négy terméknek az ára csökkent fél százaléknál nagyobb mértékben két év alatt, a többi 13 lényegében stagnált. Ezek sorrendben:

LCD-LED TV - 9,41 százalékos csökkenés

Benzin (liter) - 7,75 százalékos csökkenés

Gázolaj (liter) - 5,94 százalékos csökkenés

Csirkemellfilé (kg) - 4,76 százalékos csökkenés

Tehát megint az van, hogy hiába olcsóbb az üzemanyag, így pedig a logisztika, ezt meg sem érezzük, mert a többi termék ára még ennél is nagyobb mértékben kúszott fel.

A top 10-be csak olyan termék került be, amelynek legalább 25 százalékot nőtt az ára 2018. augusztushoz viszonyítva.

Toronymagasan az alma vezet, aminek kilója 63,35 százalékkal kerül többe, mint két éve, de a narancs ára is majdnem 40 százalékot emelkedett. Dobogón állhat még a vöröshagyma is, amiből egy kilónyi két éve még 215 forint volt, mára 293-ra drágult - érdekesség, hogy ez utóbbi viszont tavalyhoz képest még olcsóbb is lett. Lássuk a tizes listát:

És hogy még tetézzük egy kicsit: ha a 20 leginkább megdrágult tételt nézzük, azoknál is legalább 20 százalékos volt az áremelkedés.

