Hiába a koronavírus-járvány: ezért nem érdemes bespájzolni gyógyszerekből

Az új típusú koronavírus járványszerű terjedése az egész világon, így Magyarországon is teljesen új helyzetet teremtett az elmúlt hetekben, hónapokban. A magyar lakosságnak fel kell készülnie rá, hogy sokkal hosszabb időt kell majd a négy fal között töltenie, mint amire fel volt készülve. Sokan ezért nem csak lisztből, rizsből és toalettpapírból, hanem gyógyszerekből is előre bevásárolnak - olyan szerek váltak nagyon keresetté, amelyek a koronavírus tüneteinek enyhítésében is hasznosak lehetnek. Azonban mielőtt bárki bevásárolna láz- és fájdalomcsillapító szerekből, éredemes tájékozódni, mi az, ami valóban hatásos.



Mivel szűk hetek leforgása alatt a lakosságnak nem volt ideje és lehetősége arra, hogy feldolgozza a híreket, intézkedéseket, a gyökeresen átalakult életvitelt, egyáltalán nem csoda, hogy sokan szoronganak, félnek. Nem csak a megbetegedéstől, hanem hogy a járvány milyen hatással lesz majd további életükre. Ezért is indult meg néhány hete a boltok pánikszerű kifosztása, a patikák ostroma.

Kihasználva, hogy ezekben az időkben az emberek bizonytalanabbak, és nagyobb nyomást kell elviselniük, egyre több csaló vállalkozás hirdet olyan termékeket, amelyek állításuk szerint védelmet biztosít a vírus ellen, vagy gyógyítja azt. Jobb esetben ennek hátterében csak a jogszabályok ismeretének hiánya áll. Rosszabb esetben a fogyasztók hiszékenységének kihasználását kiaknázó tudatos megtévesztésről van szó.

Ne dőljünk be az ilyen álhíreknek!

Először is azt érdemes tisztázni, hogy a védőoltás, vakcina és a gyógyszeres kezelés, terápia két külön dolog - míg előbbi a védettség kialakítására való, hogy az ember ne is kapja el a megbetegedésta, utóbbi lényege a már fertőzött személyek esetén a kórokozók elpusztítása. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a legtöbb vírus ellen hagyományos értelemben vett gyógyszer nem létezik, a kezelés általában a tünetekre fókuszál. Hiszen ha csak az influenzát vesszük alapul, amelyet szintén vírus okoz, arra a háziorvos nem "influenza-gyógyszert", hanem láz- és fájdalomcsillapítót, gyulladáscsökkentőt fog felírni.

Ahogy korábban írtuk, magyar kutatók már dolgoznak olyan terápiás készítményen, amely kifejezetten a koronavírusos betegek gyógyítására fejlesztenek ki, egyelőre a koronavírus esetében is a tüneteket próbálják meg kezelni különféle készítményekkel. Hogyha valaki tart a koronavírus fertőzéstől, tájékozódjon hiteles forrásból és vegye figyelembe az alábbi információkat és ajánlást:





Arról, hogy pontosan milyen gyógyszereket érdemes szedni koronavírus(gyanús) tünetek kezelésére, a háziorvos, gyógyszerész tud felvilágosítást adni, ismerve a beteg kórtörténetét, esetleges gyógyszerallergiáit, stb.

Fogynak a gyógyszerkészletek

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) közleménye szerint folyamatosan monitorozza a gyógyszerkészletek alakulását az országban.

A koronavírus-járvány a jelenlegi szakaszában - tapasztalatunk szerint - nincs közvetlen hatással a magyarországi gyógyszerellátásra, a nagykereskedők az igényeknek megfelelően végzik a gyógyszerbeszerzéseket. Egyértelműen az látszik, hogy jelenleg az ország kielégítő tartalékokkal rendelkezik, ezek a tartalékok pedig az ellátási lánc több szereplőjénél, így a gyógyszertáraknál, a nagykereskedőknél és a gyártóknál állnak rendelkezésre

- írták a közleményben március 17-én, hozzátéve: "Fontos kiemelni, hogy a hazai gyógyszer-tartalékok kialakítása egy esetleges járvány esetére is pontos terv szerint végig gondolt folyamat. Magyarország inkább a túlbiztosított készletek híve, és a WHO ajánlásainak szigorúbb értelmezéseit szokta alkalmazni."

Azt is közölték, hogy "bár hazánkban nem alakult ki a koronavírussal összefüggő gyógyszerhiány, a készítmények gyógyszertárakba való eljuttatáshoz időre van szükség a hirtelen többszörösére nőtt igények miatt. Ebből következik, hogy a gyógyszertárakra, és így az őket kiszolgáló gyógyszer-nagykereskedőkre is óriási nyomás nehezedik. A nagykereskedők az utóbbi napokban - a megnövekedett gyógyszertári rendelések miatt - a >>normál<< mennyiség többszörösét szállították ki a gyógyszertárakhoz." Hangsúlyozták:

Noha érthető, hogy mindenki szeretné saját magát, illetve családtagjait biztonságban tudni, nincs szükség többhavi tartalékolásra, az ellátás folyamatosan, kiegyensúlyozottan biztosított.



Az OGYÉI éppen ezért a következőket kérte a lakosságtól:

Ne vásároljanak a szükségesnél több készítményt, mivel a lakosság körében esetlegesen kialakuló pánik és megalapozatlan felvásárlás nem indokolt és mindenképpen elkerülendő ebben az esetben is.

Ibuprofen vagy paracetamol?

Fontos kiemelni, hogy még mindig nagyon keveset tudunk a koronavírusról, hogyan terjed pontosan, kikre veszélyes, és mivel gyógyítható. Magyar kutatók már dolgoznak a vírus megismerésén, és a gyógyszeres terápia fejlesztésén.

A francia sajtóban nagyjából egy hete felröppent hír szerint bizonyos - "ibuprofen, kortizol tartalmú" - gyulladáscsökkentők szedése súlyosbítja a koronavírus okozta megbetegedést, ezért azt tanácsolták, láz esetén paracetamol hatóanyagú gyógyszert alkalmazzunk - ez viszont később tévesnek bizonyult! Később a francia hatóság ezzel kapcsolatosan kiadott egy tájékoztatást, miszerint ez a hír nem igaz. Tény, hogy a francia hatóság a láz csillapítására inkább a paracetamolt ajánlja, de nincsenek arra vonatkozó információik, hogy az ibuprofen felerősítené a tüneteket. A hírre reagált a Reckitt Benckiser (RB) is - a Nurofen gyártója - is, tájékoztatásuk szerint:

Az ibuprofen és a paracetamol indokolt használatát jelenleg a legtöbb egészségügyi hatóság javasolja Európában a COVID-19 tüneteinek kezelésére. A RB nem ismer olyan evidenciát, amely alátámasztaná, hogy az ibuprofen hátrányosan befolyásolná a koronavírussal fertőzött betegek állapotát.

Mint ahogy arról korábban a Pénzcentrum is beszámolt, május 1-jétől vénykötelessé válhat néhány ibuprofen tartalmú gyógyszer az OGYÉI korábbi közlése szerint. Ibupfofént rengeteg gyógyszer tartalmaz, melyek közül a kevesebb hatóanyagot (<1200 mg) tartalmazókat láz-, és fájdalomcsillapításra, valamint meghűlésre szoktunk bevenni, a magasabb hatóanyagú szereket pedig jellemzően reumás betegségek hosszú távú kezelésére javasolt szedni. Ibuprofent tartalmaz többek között az Advil Cold és Ultra, az AlgoFlex és AlgoFlex M, Forte, Rapig és Dolo gél, a Dolgit Akut és Dolgit Max, az Ibumax különböző kiszerelései, az Ibustar, a Nurofen készítmények, a Radiophen Forte és a Rinathiol Cold is - víiszont nem azonos hatóanyagmennyiségben.

Azt, hogy mely készítményeket fogja pontosan érinteni a változás, még nem közölte a gyógyszerhatóság, viszont ahogy korábban megvizsgáltuk az előirányzat alapján olyan készítmények lehetnek érintettek, melyeknél a biztonságos napi dózis (1200 mg ibuprofen, 600 mg dexibuprofen) túllépésének veszélye fokozott, mivel eleve nagyobb hatóanyagmennyiséget (főként a 600 és 800 mg ibuprofent, 300 mg dexibuprofent tartalmaznak. Ilyen nagyobb hatóanyagmennyiséget tartalmazó készítmények például a jelenleg vény nélkül kapható AlgoFlex Forte (600 mg), Dolgit MAX (800 mg), Ibumax (600 és 800 mg), és a Spedifen granulátum (400 mg és 600 mg).

Megkerestük az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézetet, hogy a jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel halasztják-e a magas dózisú ibuprofen tartalmú készítmények vénykötelessé tételét, melyre a gyógyszerhatóság az alábbi választ adta:

A nagy hatáserősségű ibuprofen-tartalmú készítmények vénykötelessé tételének időpontját széles körű előzetes konzultáció és egyeztetés után állapította meg az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet. A döntés végrehajtását a koronavírus miatt bevezetett veszélyhelyzet sem halasztja el. Tíz nagy hatáserősségű készítmény lesz május 1-től vényköteles, ugyanakkor több mint negyven, 200 és 400 mg ibuprofent tartalmazó gyógyszer továbbra is recept nélkül lesz kapható. Így ezentúl sem kell orvoshoz mennie annak, aki kis-közepes fájdalmára vagy lázára ibuprofent akar szedni.

