Filléres csúcsbort árul a Tesco: féláron, 1000 forint alatt lecsaphatsz rá

Rég a múlté már az a feltételezés, hogy egy jó borért vagyonokat kell kifizetni. Mai versenyzőnk például egy hiper sajátmárkás bora, ami fél áron 1000 forint alatt vihető, igazi best buyként.

Jó bornak nem kell cégér, tartja a mondás. Ahogy manapság egyre többen mondják azt is, hogy a jó borért nem kell vagyonokat fizetni. Ez utóbbi állítás pedig rendre be is bizonyosodik, sőt sokszor nem is csak a laikusok, de a szakértők is így gondolják.

Ilyen friss, szakértői fogás a Tesco Finest Pinot Grigio 2018-as palackja is, ami a Művelt Alkoholista oldalán megjelenő kritika szerint

olyan, mint egy piros alma borban elmondva.

Majd a leírás így folytatódik: "az illat nem különleges, nem komplex, viszont tiszta és intenzív - a piros almán kívül rebarbara, citrus, nektarin érződik, de ezek csak aláfestenek. Olcsó tömegborként nagy erénye, hogy nyomokban sem hasonlít sauvignon blanc-ra, és nemcsak illatban, de kóstolva is mentes minden borhibától."

Ezen felül a borról az is kiderül, hogy testre közepes és jó az egyensúlya, élénkek a savai, de nem tolakodnak. Sőt mindezeken felül a nedű még ár-érták arányban is abszolút megállja a helyét, eredeti ára 1 599 forint, legalábbis a hiper webshopjában, azonban a kóstoló szerint

akció keretében 900 forintért is hozzá lehetett jutni, amivel egyenesen kiérdemelte a best buy plecsnit.

