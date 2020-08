Filléres csodaszerből spájzoltak be a magyarok: nem is hinnéd, mi mindenre jó

Tavasszal eszeveszett felhalmozásba kezdtek a magyarok: összevásároltak mindent a tisztítószertől kezdve a liszten át egészen az ecetig. Szerencsére nem kellett szigorú karanténintézkedéseket, kijárási tilalmat bevezetni Magyarországon, így viszont a rengeteg áru csak áll a hazai spájzokban, kamrákban. Például az ecet is pont olyan, amiből egy átlag háztartás évente pár palackkal vesz: most meg rengetegen több literrel betáraztak. Alább mutatunk pár háti praktikát, hogy legyen valami haszna is az otthoni ecetkészleteknek, ne csak porosodjanak a polcon a flakonok.

Brutális felvásárlásba kezdtek tavasszal a magyarok, főképpen miután a vírus megjelent Európában is, és egyes országok már komolyabb intézkedéseket vezettek be a járvány miatt. A magyar lakosság döntő többsége elkezdett aggódni, ez jelentős viselkedésbeli változásokat hozott ki az emberekből: a GfK Hungária tavaszi felmérése szerint például a magyar háztartások döntő többsége vásárlásait a korábban leginkább látogatott élelmiszer boltokban bonyolította, de a lakosság 16 százaléka boltot váltott - a más boltba járók döntését befolyásoló tényezők között a fizikai közelség vagy a korábbi bolt zsúfoltsága állt. A fertőtlenítőszer volt a legkeresettebb termék, mégis csupán a lakosság egyharmada számára volt kiemelkedően fontos.

Tapasztalhattuk, milyen az, mikor valamelyik boltban hiánycikk a liszt, az élesztő, és jobb híján sokan ecetből is bespájzoltak, hiszen ha nincs más, tisztítószernek, fertőtlenítőnek az is jó lehet. A komolyabb járvány, és a durvákk karanténintézkedések elmaradtak, és áruhiány sem ütött be Magyarországon, úgyhogy most sokaknál állhat a spájzban a korábban betankolt liszt, tészta, tartós élelmiszer. És perce az ecet is flakonszámra: ez is tipikusan olyan dolog, amiből a legtöbben évente maximum 1-2 palackkal vesznek - most meg ránk maradt egy csomó.

Mutatunk pár olyan házi praktikát, amelyekhez pont kapóra jön, hogy pár hónapja betáraztál ecetből. Így valami haszna is lesz, nem csak áll a kamrában!

Viszlát szagok!

Az ecet remekül elnyeli, semlegesíti a szagokat: az állatszagtól kezdve a cigiszagon át egészen a kukabűzig. Tegyél ki egy kis edénybe ecetet azokra a helyekre, ahol kellemetlen szagokat tapasztalsz. A konyhát remekül szagtalaníthatod, ha egy bögre ecetet két bögre vízzel felforralsz. Ha a ruháknak, függönyöknek van nagyon kellemetlen szaga (mondjuk a cigitől), akkor a mosógépbe is tehetsz egy keveset.

Csodát tesz a mikróval

Mindenkivel megesett már, hogy valamit túl sokáig hagyott a mikróban, az étel pedig szétfröcsögte az egész készüléket - miután kihűlt, aztán pedig tényleg hosszadalmas kitakarítani. Viszont, ha van otthon ecet, akkor sokkal könnyebb dolgod van: egyszerűen dobj be a mikróba egy csésze vízben nyeged csésze ecetet - ha gondolod, pár csepp citromlé is mehet bele. Mindezt mikrózd 3-5 percig, majd hagyd kihűlni. És láss csodát: a makacs szennyeződéseket is simán le tudod törölni a mikró belsejéből!

A kocsiban is hasznát veszed

A szobák mellett az autódból is kiűzheted a rossz szagokat az ecet segítségével: a művelet is majdnem ugyanaz, hagyj egy csésze ecetet éjjelre a kocsiban, és láss csodát! Az ablaktörlőket is leápolhatod időnként egy ecetes ronggyal, így nem csak csíkmentesen fognak törölni a lapátok, de télen kisebb eséllyel fognak ráfagyni a szélvédőre.

Mosásnál is jól jöhet

Mint fentebb írtuk, a ruhák szagtalanítására remekül alkalmaz az ecet, de ez még nem minden! Mindenkinek van olyan fehér ruhája, ami egy idő után besárgult már a verejtékfoltoktól: önts közvetlenül az érintett területre egy kis ecetet, majd pedig sikáld bele. Emellett házi szövetfrissítőt is gyárthatsz: tölts ecet és víz 1:3 arányú keverékét, illetve némi illőolajat egy pricnibe. Az így kapott keveréket egyszerűen permetezd a ruhára, majd hagyd megszáradni.

Nem csak tisztítószer

Emellett száraz sampont is lehet készíteni belőle: adjunk hozzá egy teáskanál ecetet egy csésze vízhez, majd fújjuk a hajtövekre. Emellett, manikűr és pedikűr előtt is érdemes ecetes vízbe áztatni a körmöket - ha lakkozni is akarsz, akkor az ecettől tartósabb is lesz!

Sőt, ha rádjön a mulaszthatatlan csuklás, akkor is jól jön az ecet a háznál. A mechanizmus pontosan nem ismert, de egy teáskanál ecet vízbe keverve simán elmulasztja a legvadabb csuklásrohamot is. A véraláfutások is könnyebben eltűnnek, ha ecettel borogatod őket: javítja az adott területen a vérálamlást, könnyebben felszívódik a folt. Simán tegyél a véraláfutásra ecetes vattát 30 percre, ezt napi kétszer kell megismételni, ameddig el nem tűnik a folt - kezelés után érdemes lemosni a bőrt.

Rovarcsípésekre is alkalmazhatod a borogatást, de akár a haj tetvek elleni küzdelemben is hasznát veheted az ecetnek.

Címlapkép: Getty Images