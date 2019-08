Ezt a legtöbb magyar pár elrontja: anyagi csőddel indul a közös élet

Augusztus a házasságkötések hónapja Magyarországon, idén is rengeteg pár kötötte már össze az életét. Egy átlagos esküvő kiadásait nehéz egy millió forint alatt tartani, és a házasok gyakran csak a lakodalom után szembesülnek azzal, hogy feleslegesen költöttek el akár több százezer forintot is bizonyos dolgokra. A Pénzcentrum most összeszedte, hogy milyen esküvő kellékeket és szolgáltatásokat ítél a legtöbb pár utólag felesleges pénzkidobásnak.

Egy esküvő megszervezése sosem egyszerű feladat, és az egyik legkardinálisabb kérdés általában a költségvetés. Nem elég, hogy rengeteg a kiadás: bármilyen kellék, vagy szolgáltatás kötelező érvénnyel feláras, ha esküvőre rendelik. A legtöbb jegyespár számára nagy fejtörést okoz, hol faraghatnának le az esküvői költségekből úgy, hogy mégis olyan legyen a Nagy Nap, ahogy elképzelték.

Egy átlagos esküvő költsége a millió körül mozog, ha csak a helyszínbérlés, a catering szolgáltatás, zene, menyasszonyi ruha, dekoráció, fotós-videós, és a ceremónia költségeit összeadjuk. Ha pedig esetleg több mint 100 fős a lakodalom, vagy bármilyen extra költség keletkezik - például szállásfoglalás, vőfély, székszoknyák, dobócsokor, köszönő ajándékok, stb. - máris 1,5-2-szeresére nőhetnek a kiadások.

A tavalyi évben kötött házasságoknak kétharmada a májustól szeptemberig tartó időszakra esett, és még mindig az augusztusi hónap a magyarok körében a legnépszerűbb: 2018-ben 8310 volt a házasságkötések száma az utolsó nyári hónapban a KSH adatai szerint. Az idei évet tekintve egyelőre májusig vannak adataink: csaknem 32600-an kötötték össze az életüket.

Azonban általában csak visszatekintve, az esküvő után tudják csak jól megítélni a házasok, hogy mire költöttek feleslegesen. A moneywise.com összegyűjtötte azokat az esküvői kellékeket és szolgáltatásokat, amelyeket a párok többnyire csak pénzkidobásnak ítéltek a saját lakodalmuk után. Amikor a jegyesek összeállítják a költségvetést az esküvőre, nem árthat jól átgondolni, mire érdemes valójában rákölteni a pénzt.

A menyasszony cipője

A menyasszony megjelenése az esküvők egyik leghangsúlyosabb részlete, éppen ezért itt is hamar el tudnak szállni a költségek. Magán a menyasszonyi ruhán túl rengeteg kiegészítő szükséges egy menyasszonynak: a fátyol, harisnya - legalább 2-4 tartalék is akár - fehérnemű, ékszerek, esetleg táska, kesztyű, vagy vállkendő. Illetve természetesen a cipő.

Egy kifejezetten esküvői cipő 10 ezer forintnál kezdődik (akciósan).

A határ pedig a csillagos ég: a strasszkövekkel, csipkékkel, gyöngyökkel, vagy akár kalocsai hímzéssel készült lábbelik 20-30 ezer forintba belekerülhetnek, de ha például egyedileg készíttetjük a cipőt, ahogy sok esküvői oldal ajánlja, akkor ennek többszöröse is lehet. A legfőbb érv a kifejezetten menyasszonycipő vásárlása mellett, hogy kell egy strapabíró és kényelmes cipő, amelyben át lehet vészelni az esküvőt - amely lehetőség szerint még szép is. Viszont az utólagos tapasztalatok azt mutatják, hogy sokkal jobb választás egy már bejáratott, de egyszerű fehér topánka, vagy szandál, amiben nem érhet minket meglepetés, és később is fel tudjuk majd venni. A túldíszített menyasszonycipőket az is irreálisan drágává teszi, hogy többnyire egyszer tudjuk felhúzni, később már nem lesz rá alkalom.

Kötelező köszönetajándék

Már egyre inkább elterjedt gyakorlat, amely nyugatról gyűrűzött be a magyar esküvői szokások közé, hogy a vendéget az esküvő vacsorán köszönő ajándékot kapnak az ifjú pártól: valami apróságot, amit hazavihetnek emlékbe. Ez a kis ajándék lehet szinte bármi, a bonbontól kezdve, az apró szív alakú szappanon, az illatos fagolyón, vagy a minilekváron át a feliratos kavicsig.

De akár az apró zsákocskába töltött virágmag, akár a mini buborékfújó mellett döntenek a jegyesek, fejenként minimum 150 forinttal számolniuk kell.

Viszont egy kézműves gyertya, vagy egyedileg készíttetett mézeskalácsszív esetén akár 800 forint is lehet a köszönetajándékok darabja. Ez azt jelenti, hogy egy 100 fős lakodalom esetén 15-80 ezer forintos tétel is lehet az apró ajándék az esküvői költségvetésben. Azonban a legtöbb esetben ezek az ajándékok - jellegüktől függően - vagy rögtön elfogyasztásra kerülnek, vagy bekerülnek a kacatos fiókba. Általában hiába is tervezik hasznosra őket, sokan megtartják például az apró szappanokat, vagy gyertyákat is emlékbe, miközben szökő évente egyszer fog a kezükbe kerülni.

Érdemes átgondolni, mielőtt ilyesmire költenénk, hogy mi milyen köszönetajándékokkal találkoztunk eddig, és valóban hasznosnak bizonyultak-e, vagy vissza tudunk-e emlékezni, hogy egy korábbi lagzin mi volt a köszönetajándék. Nagy a valószínűsége, hogy a vendégek nem az ilyen apróságokra emlékeznek majd.

Virágok minden mennyiségben

A virágok elmaradhatatlan kellékei az esküvőknek. A legtöbben, amikor elmennek a virágoshoz, többnyire a minimális dekorációt és a menyasszonyi csokrot tervezik megrendelni. Azonban nincsenek felkészülve a nem várt kérdésekre: Lesz-e dobócsokor? Orrcsokor az autón? Ha lesz templomi esküvő, lesz-e oltárdísz? A koszorúslányoknak, csokor? Na és csuklócsokor? A vőlegény hajtókáján a menyasszonyi csokorhoz passzoló virágkitűző?

Hiába vett részt az pár sok esküvőn azelőtt, lesznek olyan szolgáltatások, amelyekről még nem is hallott korábban, vagy nem tudta, hogy léteznek. Így azt sem könnyű eldönteni, hogy szükségünk lesz-e rájuk. Ha pedig beleegyeztünk a dobócsokorba, vagy az oltárdíszbe, már nem nehéz rábólintani, hogy csapják hozzá még a házasságkötés után az örömszülőknek átnyújtandó csokrot, meg egy-két plusz asztaldíszt a "főasztalra".

A virágosnál könnyen eshet a jegyespár ilyen kérdezz-felelek csapdába.

Természetesen az sem mindegy, milyen virágból készül a dekoráció, mert egészen eltér a rózsa és az orchidea árfekvése egymástól. Ha a virágdekorációról van, akkor nagyon határozott elképzelésekkel, minden kérdésre felkészülve érdemes elintézni a rendelést, mert kész helyzet elé állítva lehet, hogy olyasmire is rábólintunk, ami utólag a legnagyobb pénzkidobásnak tűnhet majd.

Csak az asztaldíszek 4-5 ezer forintba, a főasztalra akár 10 ezer forintba is kerülhetnek. A menyasszonyi csokrok 15-30 ezer forint között mozognak átlagban, a járműdísz nagyjából 10 ezer forint költséget jelent.

Viszont a helyszínek virágdíszítése - ha lesz templomi szertartás is, akkor különösen - minimum 30-30 ezer forintos tétel, egy dobócsokor sincs meg többnyire 5 ezer forint alatt, és a koszorúslányok csokrai is hasonló árban mozognak. Mi történik azonban ezzel a sok virággal az esküvő után?

A csokrokon kívül, amelyeket kiszárítva el lehet tenni emlékbe, nagyrészt a szemétben végzik. Bármennyire emelheti is az esküvő fényét, az összepasszoló virágkitűzők és csuklódíszek, és csak pár ezer forintos tételnek tűnnek, sok kis kiadás sokra megy. Talán akkor kötelező kelléknek tűnik az esküvőn az összes ilyen apróság, de ez is a köszönetajándékokhoz hasonlóan nem olyasmire, amire évek múlva is emlékezni fog bárki a násznépből.

Felesleges meghívások

Amikor a jegyesek összeállítják a vendéglistát, akkor szokott kiderülni, hogy az egyik fél szeretné a másod-unokatestvéreit is meghívni, a másik fél pedig, ha már három munkatársát felírta a listára, akkor a maradék kettőt is hozzáírja. Amikor megmutatják a listát a családnak, akkor derül, hogy teljesen kifelejtették Józsi bácsiékat, akinek a lányának az esküvőjén a menyasszony 8 évesen koszorúslány volt.

Pedig az, hogy hány főt hívnak meg a leendő házasok a lakodalomra, meghatározza a helyszínt, a vacsora költségeit, a kiküldendő meghívók számát, az esküvői torta nagyságát és még sok apróságot, amelynek mind van költségvonzata, tehát talán az egyik legfontosabb döntés.

Utólag sok házaspár számára kiderül, hogy teljesen felesleges hívott meg olyan rokonokat, akikkel évek óta nem beszélt, olyan barátokat, akiktől már eltávolodtak, vagy csak illendőségből a főnökét. A lista összeállítása gyakorlatilag egy nagy számvetéssel is jár a jegyesek életében - és végül is egy új közös élet kapujában -, hogy kik azok a hozzájuk közel állók, akikkel szeretnék osztozni a Nagy Nap örömeiben, és kik azokkal, akikkel nem. Az utólagos tapasztalatok azt mutatják: nem érdemes kompromisszumokat kötni, mert amint túl vagyunk az esküvőn, világos lesz, mennyi embert hívtunk meg feleslegesen.

Tökéletes ruha

Az esküvőjén minden menyasszony a lehető legpompásabb kinézetre törekszik, amelynek legfontosabb eleme a tökéletes esküvői ruha. Sokaknak már hosszú évek óta megvan a fejében, milyen fazonú ruhában lesz a nagy napon, mások pedig az aktuális trendhez igazítják a választásukat, de ahány menyasszony, annyi elképzelés. Viszont mindenki a hozzá leginkább passzolóbb darabra vadászik.

Azonban hiába is szeret bele valaki a legújabb Daalarna modellbe a ruhaszalonban, ha az ára fedezné egy két fős, all inclusive nyaralás teljes költségét a dél-franciaországi Riviérán.

Az esküvői ruhára, ha megvesszük 150-300 ezer forint rá kell szánni, a bérlés valamivel olcsóbb, de ha nem fog ki egy szuper akciót a jegyespár, ott is 90-200 ezer forint költséggel számolni kell. A felső határ azonban a csillagos ég. Ahogy a cipő esetén, a menyasszonyi ruhára is igaz: nem nagyon lesz alkalmunk még egyszer viselni. Megpróbálkozhatunk később az eladással, azonban szinte biztosan veszítünk rajta. Ez pedig még csak a ruha, a kiegészítőkről szó sem volt.

Az egyik legnagyobb pénzkidobás nem maga a ruha, hanem az, ha valaki ragaszkodik ahhoz egy ruhához, ami a szalonban tökéletesen állt, amolyan "álmai ruhája", és nem is nézelődik tovább. Mivel egy napról van szó, amíg viseli a ruhát a menyasszony, érdemes mérlegelni, hogy nem érhetné-e be egy hajszállal kevésbé tökéletessel. Az pedig már kerüljön, amibe kerül.

Esküvői torta

Az esküvői tortákra halmozottan igaz, hogy az "esküvői szorzó" 1,5-2-szeres is lehet, szemben egy hétköznapi torta árával. Mivel a meghívottak száma nagyban befolyásolja, mekkora tortára lesz szükség, nem lehet konkrétan megmondani, ez mekkora költséget fog jelenteni, inkább úgy érdemes számolni, hogy

800-1500 forintba kerül egy szelet.

Az árat befolyásolja az íz, és ha esetleg laktóz-, glutén-, vagy cukormentes változatot kérünk. A tortában nagyon is érdemes kompromisszumot kötni: rengeteg lagzi végén az ifjú pár úgy próbál megszabadulni a maradék tortától és süteményektől, hogy azokat elviteles dobozokban a kezükbe nyomja az elköszönéskor. Rosszabb esetben a megmaradt édesség fél évvel később fog előkerülni a fagyasztó mélyéről.

Hogy a torta ne legyen pénzkidobás, érdemes úgy számolni, hogy nem fog mindenki enni belőle a násznépből. Ne akkor szívják a fogukat a friss házasok, amikor megkezdődik a sorban állás a tortaszeletekért, és már huszadjára halljuk, hogy "csak egy nagyon vékonyat tudnál vágni?", hanem már a tortarendeléskor merjenek lefaragni a felesleges költségből.

Meghívók

Azt gondolhatja az esküvőjét szervező pár, hogy a meghívókban nincs kompromisszum, mindenképpen adni kell a vendégeknek, ezt nem lehet megúszni. A meghívók költsége fejenként - attól függően, mennyire egyedi, trendi, különleges - 300-tól akár 1500 forintig is terjedhet.

Azonban sokan elfelejtik azt a szokást, hogy a meghívókat általában a jegyespár személyesen adja át a legközelebb álló rokonoknak, barátoknak. Ez pedig, ha a rokonság távol él, vagy a barátokat is sorra akarjuk látogatni, időt és útiköltséget jelent. Így a 300 forintos meghívó átadása máris több ezer forintba fog kerülni. Ezért nem érdemes külön alkalmat szentelni 20-30, vagy több meghívott esetén is a meghívó átadására, szokás ide vagy oda.

A legközelebbi rokonokhoz természetesen illik elmenni külön, de ez is a pár döntése, viszont a barátok biztosan nem sértődnek meg, ha nem látogatják őket körbe. Ezért nem árt kihasználni az összejöveteleket, szülinapi bulikat, vagy egyszerű látogatásokat kihasználni arra, hogy átadjuk a meghívót.