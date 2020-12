Ezekre a termékekre érkezett a legtöbb panasz idén: nem is olyan felhőtlen az online vásárlás?

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) összesítése szerint a fogyasztóvédelmi ügyekben eljáró békéltető testületek 2019-ben országosan összesen 10 501 ügyet zártak le, számuk 2020-ben is hasonlóképpen alakulhat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a békéltető testületekhez került fogyasztói panaszok jelentős része továbbra is az utcai viseletű lábbeliket, mobil- és okostelefonokat, bútorokat, illetve háztartási nagygépeket érintik, de az idén a járványhelyzet miatt az online vásárlásokkal kapcsolatos anomáliák is ugrásszerűen növekedtek.

A kamara összesítése szerint a békéltető testületek elé került ügyek mintegy fele zárul megszüntetéssel, amely adódhat abból, hogy a kérelmet a fogyasztó visszavonja, a felek megállapodnak, a jogszabályban meghatározott okok miatt az eljárás lefolytatása nem lehetséges, megalapozatlan a fogyasztói kérelem, vagy a fogyasztó nem tett eleget a hiánypótlásnak.

A minőségi kifogásokkal kapcsolatos vitákban a békéltető testületek is eredményesebben működhetnek közre, ha részletes szakvélemény áll rendelkezésre. Jövőre a fogyasztók erősebb védelmet kapnak a szavatossági és jótállási szabályok átfogó módosításával, 2021-től a fogyasztóvédelmi hatóság eljárás keretében vizsgálja, hogy a szakvélemény megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

Az új szabály szerint a 2021. január 1-jétől megvásárolt termékek vitatott meghibásodása esetén érdemi információkat is tartalmazó szakvéleményt kell készíttetni, a kötelező tartalmi elemeket jogszabály írja elő. Többek között fel kell tüntetni a megrendelő és az üzlet nevét, címét, a vásárlás napját, a szakértőhöz érkező megrendelés idejét. Szerepeltetni kell benne a fogyasztó kifogásait, a panasz kereskedőhöz való bejelentésének időpontját, a vizsgált terméket, a vizsgálat módszereit és megállapításait indokolással.

