Brutális drágulás jött el 2020-ra: ez az áru 270 százalékkal kerül többe a boltokban

Ezek voltak 2020/2. hetének legfontosabb, legérdekesebb, és persze legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Kőkemény drágulás jött el 2020-ra: ez kerül 270 százalékkal többe a boltokban

Egyes termékek ára brutálisan kilőtt az elmúlt évtized során. Úgyhogy itt volt az ideje, hogy ezeket a csúcsdrágulásokat most mind lajstromba szedjük. A csúcsdrágulás elsőszámú nyertese a frottírtörülköző volt, ezért 2,7-szer kell manapság több pénzt kiadni, mint 2010-ben. A törcsi mellett azonban a cigaretta ára is brutálisan megszaladt, és akkor a ponty kilós áráról vagy a mozijegyekről nem is beszéltünk. Mutatjuk a listát, mely 21 magyar termék/szolgáltatás ára nőtt a legtöbbet 10 év leforgása alatt.

Rengeteg magyarnak lopták el így a pénzét: sok esetben nincs mit tenni

Közel ugyanannyival nőtt tavaly a bankkártyákkal kapcsolatos visszaélések száma, amennyivel az elkövetett visszaélések kárértéke csökkent. Továbbra is az internetes tranzakcióknál a legtöbb a gond.

Meglepetés a bankokban: végleg vége a babavárónak?

A személyi hitelek átlagos kamata a legfrissebb adatok szerint némileg csökkent, a kihelyezett összeg pedig nőtt az elmúlt egy évhez viszonyítva. Az állomány rendkívüli mértékben nőtt az egy évvel ezelőttihez viszonyítva, ez azonban nem is meglepő, ha tudjuk, hogy az átlagos hitelösszeg és a futamidő is nőtt az elmúlt évben. Nem minden hiteltípus tarol ugyanakkor, a hitelkártyáknál például csökkenést láthatunk, és a babaváró is elveszteni látszik a népszerűségét.

Megszólalt a BMW: rengeteg embert keresnek majd Debrecenbe, ezek a kritériumok

Első körben ezer embert terveznek foglalkoztatni a debreceni BMW-gyárban. A BMW Group Magyarország vállalati kommunikációs vezetője elmondta, első sorban a régióból vennének fel embereket. Arról egyelőre nem közölt semmit, hogy mikor indulhat el a termelés az új autógyárban.

Magyarok tömegének keserítette meg az életét a Revolut: a hatóságok tehetetlenek

A Revolut több ügyfele sem fért hozzá a pénzéhez az elmúlt hetekben. A vállalat a pénzmosási törvényre hivatkozva zárolja a számlákat.

Gigadrága élelmiszereket áraztak le a boltok: hiba lenne otthagyni, ritkán van ilyen

Komoly drágulás ment végbe az elmúlt 10 évben, rengeteg termék ára emelkedett háromjegyű százalékkal, ezek között sok élelmiszert is találhatunk. Való igaz, nem egyszerű mindent megvenni a boltban úgy, hogy ne menjen rá inge-gatyája az embernek. A Pénzcentrum most összeszedte az eheti legjobb leárazásokat!

Indul a civil autós razzia: mutatjuk, mire ugranak a rendőrök

Az egész országban elkezdődött a rendőrségi civil autós ellenőrzés - mondta az InfoRádióban az ORFK illetékese. A megkülönböztető jelzés nélküli járművekből ellenőrző rendőrökre megyénként főleg a lakott területeken kívül lehet számítani. Decemberben Budapesten volt a "főpróba".

Itt az évtized első nagy dobása: óriási értékű, új forintérmét hoznak forgalomba

2020-ban a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott első emlékérme I. Ulászló király aranyforintja lesz, mely darab a "Középkori magyar aranyforintok" sorozatának hatodik darabja lesz. Az érmék három változatban jelennek majd meg, azonos érmeképpel, ugyanakkor különböző névértékekben. Két aranyérme névértéke ugyanis 50 000 forint lesz, míg a harmadiké, ami egy színesfémötvözetű darab lesz, 2 000 forinton kerül kibocsátásra.

Ők az Ötöslottó igazi áldozatai: magány, nincstelenség a giganyeremény árnyékában

Hónapok óta halmozódik a nyeremény az Ötöslottón, ezen a hétvégén már több mint 3 és fél milliárdot lehet nyerni az öt megfelelő számmal. Persze ilyenkor többen játszanak, mint egy átlagos nyeremény esetén, hiszen a szerencsejáték alapvetően örömforrás, ám van (alsó hangon) 400 ezer ember az országban, akiknek több ennél: szenvedély.

