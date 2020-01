Ők az Ötöslottó igazi áldozatai: magány, nincstelenség a giganyeremény árnyékában

Hónapok óta halmozódik a nyeremény az Ötöslottón, ezen a hétvégén már több mint 3 és fél milliárdot lehet nyerni az öt megfelelő számmal. Persze ilyenkor többen játszanak, mint egy átlagos nyeremény esetén, hiszen a szerencsejáték alapvetően örömforrás, ám van (alsó hangon) 400 ezer ember az országban, akiknek több ennél: szenvedély.

Immár június óta, 28 hete halmozódik a nyeremény. Legutóbb egy szerencsés játékos több mint másfél milliárd forintot vihetett haza, ma este pedig az öt megfelelő szám eltalálásával 3,58 milliárd forintot lehet nyerni. Komoly pénzről van szó, de nem szabad elfelejteni, hogy a játék alapvetően örömforrás, ahogy a szerencsejáték is a szórakozás egy népszerű formája. Ám bizonyos személyiségtípusoknál komoly veszélyt jelent: a mértéktelen játék függőséghez vezethet.

Egyre több a függő

A Szerencsejáték Zrt. rendszeresen felméri a szerencsejáték-függőséggel kapcsolatos hazai helyzetet: erre irányuló kutatás az elmúlt 10 évben 4 alkalommal került lebonyolításra. A 2018-as felmérés két párhuzamos mintán (online és offline) zajlott a 15 éves és idősebb magyarországi lakosság részvételével.

Kutatásaik alapján a szerencsejáték-függők száma Magyarországon az elmúlt években a következőképpen alakult: 2009-ben 1,2 százalék, 2012-ben 2,6 százalék, 2015-ben 1,3 százalék, 2018-ban pedig 4,3 százalék volt - olvasható a Szerencsejáték Zrt. égisze alatt futó maradjonjatek.hu oldalon. Ez több, mint 400 ezer embert jelent, ami óriási szám. A kutatás szerint a függők leginkább 30-49 éves férfiak, alapfokú végzettséggel, és leginkább községekben laknak, rossz anyagi körülmények között.

A fenti felméréshez hozzátenném, hogy a függők esetében, akár kémiai akár viselkedéses addikcióról beszélünk, egyértelmű tünet a rejtőzködés, amely a felméréseket sem könnyíti meg. Szintén érdekes eredmény, hogy az alacsonyabb iskolázottság és szociális státusz összefüggést mutat a szerencsejáték-függőséggel. Ne legyen tévhiteink ezzel kapcsolatban, bizony a magasabb társadalmi rétegeket is komolyan érinti a probléma, ahogyan a nőket is. Inkább talán a rejtőzködés módja, illetve a probléma folytán kialakult nehézségek mértékében láthatunk különbséget

- mondta el a Pénzcentrumnak korábban Hal Melinda pszichológus közgazdászt, a Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar oktató-kutatója. Ahogyan a fentebb említettek is igazolják, vannak olyan szociális helyzetben lévő személyek, akik veszélyeztetettebbek a szerencsejáték-függőség tekintetében. A statisztikák szerint valóban a férfiak között több ilyen viselkedéses addikciót mutató személyről beszélhetünk. Ugyanakkor figyelemmel kell lennünk azokra, akiknél korábban más jellegű addikció, akár kémiai-függőség kialakult.

A Szerencsejáték Zrt. internetes játékrendszere egyre szélesebb körben lehetővé teszi a játékosoknak, hogy önmaguknak meghatározzák, maximum mennyit akarnak játékra költeni. Belépés után az "Önkorlátozás" menüpont használatával beállítható a napi és a heti költési limit az adott játékra. A játékosnak nem kötelező beállítani ezt a féket, de önkéntes vállalásként a felelős játékszervező megfontolásra ajánlja a lehetőséget. Ennek segítségével ugyanis a rendszer nem engedi, hogy a játékost elragadja a hév, és túllépjen a racionális kereteken.

Emellett életkori mutatók szerint a serdülő és fiatal felnőtt korosztály, azon belül is a férfiakat érintő viselkedések mellett jelenik meg nagyon gyakran a szerencsejáték kipróbálása és az ezzel kapcsolatos függőség kibontakozása. Talán érdemesebb a személyiségben és biológiai adottságokban keresni a választ a rizikócsoportok felállításakor.

Általánosan, szerencsejáték-függők esetében az impulzus-kontroll és az érzelmek kontrollálásának zavaraival is foglalkoznunk kell, amelyek minden racionális gondolat ellenére megakadályozzák, hogy a személy leálljon, vagy kiszálljon a cselekvésből. Sokan olyan mértékben károsulnak, mire a felismerésig eljutnak, hogy a társadalmi és szociális státuszvesztés visszafordíthatatlanná válik.

A hangulatzavarokat ebben a kérdésben sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A szakember több olyan klienssel is találkozott már praxisban, akik egyértelmű depressziós tüneteket mutattak és végső elkeseredésükben, reményvesztettségükben fordultak a szerencséhez, mint utolsó mentsvárhoz. Általában sikertelenül. A hangulatzavarok között azonban talán még inkább érdemes megemlíteni a bipoláris zavarokat és az unipoláris mániát.

Felhangoltabb, felpörgöttebb időszakokban, ún. hipománia vagy mánia esetén, az ilyen jellegű zavarral küzdők általánosan több kockázatot vállalnak, úgy érzik nem származhat problémájuk a viselkedésből, bármit megtehetnek. Képesek erejükön felül nagyobb tétben játszani, vagy gyakrabban űzni az adott viselkedést. Viselkedésük minden pontján megjelenhet a kockázatvállalás, így az óvatlan szexualitásban, szerencsejátékban és kémiai szerhasználatban egyaránt. Szintén érdemes egy kicsit kitérnünk azon csoportokba tartozó személyekre, akik befolyásolhatóbbak, mint a többiek. Ilyenek például a serdülő korú gyermekek az érés meghatározott fázisaiban, formálódó identitásuk mellett. Említhetjük természetesen azokat is, akik kevesebb edukációt kaptak korábban, vagy alacsonyabb IQ illetve EQ-val rendelkeznek, szociális készségeik esetleg gyengébben működnek. Velük gyakran mások ismertetik meg a szerencsejátékot, akiknek talán éppen a pénzszerzés, lehúzás a céljuk.

50 forintos tétekkel is el lehet játszani egy vagyont

Szerencsejáték és szerencsejáték között is nagy a különbség. Nyilvánvaló, hogy a kisebb pénzügyi forrásokkal rendelkező személyek az egy összeg szerint olcsóbb játékokat preferálják, míg akik nagyobb tőkével rendelkeznek nagyobb tétekben játszanak. Fontosnak tartom itt megemlíteni, hogy mostanában egyre gyakrabban azt látjuk, aki nagyobb tétben kíván szerencsét próbálni a tőzsdén teszi mindezt és nem a félkarú rablónál.

Rendkívül megtévesztőek egyébként a kisebb összeggel játszott játékok és az eljátszott összeg hihetetlen mértékeket ölthet akár 50, 100 forintos címletekből.

A társadalmi helyzet esetében én inkább az oktatási és edukációs programok hiányát emelném ki. Minél alacsonyabb társadalmi rétegbe tartozik valaki, annál kevésbé érik őt el ezek a programok, amelyekben felhívjuk a kémiai - és viselkedéses addikciók veszélyeire a lakosság figyelmét.

Ide fordulhatsz

A függőség esetében bármilyen jellegű viselkedésről beszélünk az első és legfontosabb, hogy felismerjük, tudatosítsuk és hogy komolyan vegyük, ez egy betegség. A függő személyiség sajátja ugyanakkor, hogy magától nehezen érkezik meg szakember segítségét kérve. Rendkívüli nyomás helyezkedik emiatt a családtagokra, barátokra. El kell érni, hogy a függő személy segítséget kérjen, ebben pedig minden konfliktus ellenére a közelálló személyek tudnak legtöbbet segíteni. Érdemes arra helyezni a hangsúlyt, mit él át a függő által fakadó viselkedés folytán a szeretett személy és igyekezzünk érzelmekre fókuszálni az ilyen beszélgetések során. Ne feledjük, a függőség betegség, ugyanakkor nagyon nehéz annak kezelni. Sok konfliktusnak és akár szociális - anyagi nehézségeknek néz elébe a hozzátartozó is, ezért nekik is speciális segítségre lehet szükségük. Az anonim csoportok felkeresését ajánljuk, amely hozzátartozók számára is elérhető. Emellett a területileg illetékes pszichiátriai osztályokat, illetve gondozókat.

A játékfüggőség súlyos betegség. Ha úgy érzi, hogy képtelen idejében abbahagyni a játékot és veszélybe került a racionális döntéshozó képessége vagy egyszerűen kérdései vannak a témában - legyen akár érintett vagy családtag - forduljon szakemberhez. Van kiút a játékfüggőségből, akár önállóan, akár külső segítséggel!

Hívja a minden nap, 0-24 óra között elérhető Dr.Info ügyfélszolgálatot a 06-80-DRI-NFO, azaz a 06-80-374-636-as telefonszámon, vagy tárcsázza az ELTE Szerencsejátékos segélytelefonját (06-1-411-6778) hétköznap 15 és 19 óra között.

Nagyon fontos, hogy a függőség specialistát igényel a legtöbb esetben így addiktológus szakorvos és addiktológiai konzultáns felkeresése elengedhetetlen lehet. Konkrét tanácsadási vagy akár pszichoterápiás módszereket is igénybe vehetnek a személyek, amelyek igen hatékonynak bizonyultak hazánkban is. Mindemellett az utógondozás és rehabilitációra is hangsúlyt kell fektetnünk, hosszabb idejű absztinenciát követően minden addikció esetében együttes erővel kell meggátolnunk a visszaesést és s további érzelmi támogatást nehezebb pillanatokban.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy addiktológiában jártas kollégáink, mind pszichológusok, orvosok, vagy mentálhigiénikus kollégák segítenek konkrét intézményt vagy helyet keresni, amely a függő kliens számára a leghatékonyabb lehet. A függő személyeket kiszolgáltatott helyzetük folytán gyakran éri további probléma, nehézség, akár extrém anyagi megterhelés annak következtében, hogy befolyásolja őket egy nem tudományosan megalapozott módszert valló szervezet. Kérjük, hogy szakember segítségével keressenek megfelelő ellátást, az egészségügyben, vagy akár a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok rendszerén keresztül - hívja fel a figyelmet Hal Malinda.

Címlapkép: Getty Images