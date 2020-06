Brutális árrobbanás a hazai boltokban: ez kerül 75 százalékkal többe

Már előző hónapban is akkora drágulás járt a koronavírus járvány nyomában, hogy nem lehet nem észrevenni az egyre felfelé kúszó árakat - különösen az élelmiszerek drágultak meg. Az áprilisi horrorárak után azonban a májusiak sem lettek sokkal kedvezőbbek. Az alma kilója például 75 százalékkal drágult a 2019-es árszinthez képest, de a felvágottakért, húsáruért is 20-30 százalékkel többet kell fizetni. A havi áremelkedést tekintve a nem szezonális gyümölcsökön túl a burgonya, hagyma, csirkehús is a leginkább megdrágult élelmiszerek közt van.





A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2020 májusában a fogyasztói árak átlagosan 2,2 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a szeszes italok, dohányáruk ára nőtt jelentős mértékben. Az infláció lassulásában a szolgáltatások tavalyi évnél mérsékeltebb áremelkedése játszotta a legnagyobb szerepet - írta közleményében a statisztikai hivatal.

Az élelmiszerek ára a KSH szerint 8,4 százalékkal nőtt egy év alatt - így a májusi drágulás nem haladta meg az áprilisit, amely 8,7% volt - ezen belül a párizsi, kolbászé 22,0, a sertéshúsé 20,7, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 19,1 drágult a leginkább.

Az alma kilója 2019 májusában még 283 forint volt, májusban 497 forintra emelkedett, így az alma lett az a termék, amely egy év alatt a legtöbbet drágult. Természetesen ennek köze van a tavalyi termés minőségéhez és mennyiségéhez, a szezonalitásnak és a járvány alatt megnőtt kereslethez is, csak hogy a legfőbb tényezőket említsük.

Az öblítőszer koncentrátum 63%-os drágulása becsapós adat, mert a KSH 2019-ben még a 700-1000 ml-es kiszerelés árát vette alapul az átlagár számításhoz, 2020-tól már az 1600-2000 ml-es kiszerelést, ezért bár feltüntetjük, nem számítjuk a TOP10 leginkább megdrágult termék közé.

A citrom ára 659 forintról 1050 forintra nőtt, a narancs 427 forintról 613 forintra. Ez nem meglepő, hiszen a déli gyümölcsök minden évben drágulni kezdenek, amikor megjelennek a boltban a szezonális gyümölcsök. 28-29 százalékkal drágult átlagosan a párizsi és az olasz felvágott, de a gépsonka is 21 százalékkal többe kerül. A rövidkaraj és sertéscomb átlagára kb. 23 százalékkal emelkedett, és a paradicsomért és a kenyérért is jelentősen többet fizetünk.

2019 májusában egy kiló paradicsom 679 forint volt, idén 830 forint átlagosan. A kenyér átlagára pedig 304-ről 363 forintra nőtt.

Ebben a hónapban is találtunk olyat a termékek között, amelynek visszaesett és nem nőtt az ára. Ezek között a termékek között jellemzően nem élelmiszereket találni. Egyértelműen az üzemanyagárakban történt a legnagyobb árváltozás 2019. május hónaphoz képest: 20-23 százalékkal kevesebb lett a benzin és gázolaj literje.

A vöröshagyma kilós ára 394 forintról 325-re csökkent, a fejes káposztáé pedig 424-ről zuhant 360-ra. Ebben az árváltozásban is szerepet játszhat a tavalyi évi termés minősége, mennyisége és a szezonális hatás. Olcsóbb lett továbbá a mosópor, a szintetikus takaró, és az LCD-tévé is. Most már átlagosan 73290 forint helyett csak 69560 forintba kerül a lapostévé.

Ezen kívül olyan termékek kerültek még a TOP10 termék közé, amelyeknek lement az ára, ahol az árcsökkenés mértéke 5 százalék alatt van, mint az őrölt kávé, a férfi félcipő, vagy a fogrém. Tehát nincs túl sok olyan termék, amelynek az átlagára jelentős csökkenést tudott volna felmutatni, még az első 10-be is kerültek olyanok, ahol 11 forint a különbség.

Áprilisról májusra is vannak meglepetések

Egy hónap alatt a fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal növekedtek a KSH közlése szerint. Az élelmiszerek ára 0,7 százalékkal nőtt, ami meghatározóan az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 5,1 százalékos áremelkedésének a következménye a hivatal szerint.

A drágulás mértéke tehát a fele annak, amit márciusról áprilisra tapasztalni lehetett, amikor az élelmiszerek ára a megszokottnál jóval nagyobb mértékben, átlagosan 1,4%-kal nőtt. Ebben természetesen a koronavírus-járvány okozta megnövekedett keresletnek is nagy szerepe volt.

A havi drágulási toplistát szintén az alma vezeti, hiszen áprilisról májusra - az egyébként is magas - 427 forintról 497 forintra nőtt a kilós átlagára. A citrom kilója 930 forintról emelkedett 1050 forintra. A két déligyümölcs közé befurakodott a vékony női akril pulóver, amelynek 5300 forintról 5920 forintra nőtt az ára. Azt azért meg kell jegyezni, hogy előző hónapban az akrilpulóver árak jelentősen visszaestek, viszont tavaly májusban pl. 5950 forint volt az átlagáruk.

A narancson kívül semmilen terméknek nem nőtt 10 százaléknál nagyobb mértékben az átlagára a listán, de terméktől függően akár egy 5 százalékos változás is jelentős lehet havi szinten. Például a benzinár 293 forintról 311 forintra emelkedett átlagosan, ami jelentős kiadást generál. Míg például a zsemle mindössze 1 forintot drágult - december óta stabilan 27 forint volt az átlagára - ez az áremelkedés elég volt, hogy a havi TOP15 legjobban drágult termék közé kerüljön.

A havi árváltozást tekintve van 1-2 termék, amely jelentős árcsökkenést mutat, de többségében elenyésző az összeg, amellyel az árucikkek olcsóbbak lettek. A paradicsom kilója 978 forintról csökkent 830 forintra. Az uborka ára a nagy februári megdrágulást követően jelentős mértékű csökkenést mutat hónapról hónapra, májusban is 631 forint volt kilója, míg áprilisban még 678.

A félbarna kenyér a márciusi-április kb. 10 forintos drágulást követően ismét 300 forint alá ment. A többi termék árának csökkenése még az 5 százalékot sem közelíti meg. Például az, hogy a tojás nagyjából 1 forinttal olcsóbb lett, szintén annak tudható be, hogy áprilisban megugrott a megnövekedett kereslet miatt az ára, most pedig visszaállt.

Ami egy érdekes tétel a csökkenési listán az a társasházi közös költség csökkenése, hiszen ez a tétel még nem mutatott csökkenést, maximum stagnálást - a KSH-ban 2016 elejéig kereshető vissza havi bontásból a mértéke. Az, hogy áprilisban még 8810 forint volt átlagosan a közös költség, májusban pedig már 8580 forint, feltehetően annak tudható be, hogy több társasház választotta a moratóriumot, és nem fizetik tovább a hiteltörlesztőt. A társasházi hitelek jelentette kiadás általában a közös költségben jelenik meg.

Összefoglalva az állapítható meg, hogy bár áprilisban jelentős drágulás ment végbe az élelmiszerárakban, májusban még nem következett be visszaesés. Tehát az árszintnem csökkent vissza a járványt megelőző szint közelébe - így még mindig jelentősen kihat a magyar háztartások kiadásaira a koronavírus járvány okozta áremelkedés.