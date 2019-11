Brutál drágulás a magyar boltokban: egy hét alatt 8 százalékos áremelés volt

Egy hét alatt 8 százalékkal emelkedett a téliszalámi ára, és ez csak rosszabb lehet. A krach a sertéspestis miatt ütött be.

Brutálisan emelkedett a hús után a feldolgozott termékek ára, a téliszalámi egyetlen hét alatt drágult meg jelentősen - írta az Mfor. Két héttel ezelőtt a téliszalámi kilója még átlagosan 7343 forint volt, a múlt héten azonban már 7922 forintért lehetett ennyit vásárolni belőle. Ez nyolc százalékos emelkedést jelent egyetlen hét leforgása alatt.

Bár Magyarországon sertésekben nem, csak vaddisznókban mutatták ki a betegséget, a magyar piac és árak alakulása nem független a világpiaci folyamatoktól. A Kínában kirobbanó sertéspestis miatt rengeteg állatot kellett leölni, ami miatt a helyi igényeket is képtelenek kielégíteni, ezért felfokozott importigénnyel jelentkezik az ország a világpiacon, így kétszer nagyobb kereslettel bír az ázsiai ország a korábbihoz képest.

Már megjósolták a bajt

Még szeptemberben nyilatkozott az árak alakulásáról Sutka László, a Pick Szeged Zrt. megbízott vezérigazgatója. A cégvezető a hvg.hu kérdésére arról beszélt, turbulens időszakot él most a húsipar, ezt számszerűsítette is: vannak olyan alapanyagok, amelyek esetében az árak 20-30, de akár 40 százalékkal is nőttek márciushoz képest.

A Pick esetében ugyan a stabil húsalapanyaghátteret biztosítja az, hogy a szegedi társaság része egy nagyobb élelmiszeripari integrációnak, a Csányi Sándor OTP-vezér tulajdonában levő Bonafarmnak. Sutka László azonban hangsúlyozta: bár legfontosabb beszerzési forrásuk a mohácsi vágóhidat üzemeltető Zrt., a csoport stratégiai partnere, külső forrásból is szereznek be alapanyagot, Magyarországról és Európából is.

Ráadásul a Bonafarm cégei közötti kereskedelem is piaci áron történik, a magyar árak pedig szintén követik az európait.