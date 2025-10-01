2025. október 1. szerda Malvin
Közelkép egy vörösbegyről [Erithacus rubecula], amint egy fém madáretetőben áll egy háztartási kertben, a háttérben fa rácsos fával.
Ilyen akció évente csak egyszer van a Lidlben: 599-3499 forintba kerül most sokak kedvence

Pénzcentrum
2025. október 1. 14:30

Csütörtöktől már-már ezer forint alatti összegekért már alaposan bevásárolhatunk a hűvös hónapok madármenüjéből a Lidlben. Bár a téli hónapokban izgalmas lehet, hogy az eleséggel feltöltött etetőinket szebbnél szebb énekesmadarak látogatják, nem szabad megfeledkeznünk az ellátásuk néhány szabályáról – mint például arról, hogy a vízimadarakat soha nem szabad etetni.

Lassan itt vannak a hűvös hónapok, amire már a Lidl is készül, csütörtöktől (október 2-tól) érkeznek a polcaira a különböző madárelemózsiák. Idén is a madarak kedvenceivel tölthetjük fel a madáretetőinket: az egy kilogrammos napraforgó eleség 999 forint, a téli hízlaló madáreleség 899 forint, a madáreleség 799 forint, a hat darabos madáreledel golyó csomag pedig 599 forint. Az áruház polcain szintén megtalálható a madáreleség füzér 1199 forintért, a madáretető eleséggel 1499 forintos áron, valamint a házikót idéző madárbüfé eleséggel, ami 3499 forintba kerül.

Korinak tűnhet, hogy a Lidl már szeptemberben elérhetővé teszi ezeket a termékeket, hiszen a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) honlapján található információk szerint "az etetési időszak az első tartós fagyok beköszöntétől ezek megszűnéséig, december elejétől március második feléig tart", ugyanakkor nem árthat már most betárazni. Fontos azonban még azt megjegyezni, hogy ez az etetési időszak áprilistól már szigorúan kerülendő, ugyanis ez a fiókák tömeges elhullásához vezethet.

Forrás: Lidl akciós újság.Forrás: Lidl akciós újság.

Az MME arra is felhívja a figyelmünket, hogy kizárólag magvakkal, gyümölcsökkel és állati zsiradékkal etessük a madarakat, mással ne kísérletezzünk. Szintén érdemes eloszlatni a tévhitet, miszerint nem képesek ellátni magukat, ha akárcsak egyetlen alkalommal egy madáreledel golyót kirakunk nekik. Az egyesület szerint ez tévhit, így „akkor is nyugodtan elkezdhetjük a tél elején az etetést, ha tudjuk, hogy még a szezonban el fogunk utazni”, ugyanis ebben az esetben a madarak egyszerűen odébb állnak.

Amit viszont nagyon fontos hangsúlyozni, hogy semmiképpen se etessük a vízimadarakat! Ahogy már a Pénzcentrum is foglalkozott a témával, ezeket a madarakat nemcsak felesleges etetni, hanem kifejezetten életveszélyes lehet a számukra. A vízimadarak életmódja ugyanis alapjaiban tér el a madáretetőket meglátogató énekesmadarakétól, ráadásul a nem megfelelő táplálék megbetegítheti őket, szennyezi és rontja az élőhelyük minőségét, illetve növeli a vizek elmocsarasodásának esélyét.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #lidl #árak #tél #december #március #környezetvédelem #akciós újság #természet #etetés #napraforgó #madarak #madáretetés

