Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményeket állapítottak meg egy baracskai sütőipari üzem ellenőrzésekor.
Lámpákat vizsgált a fogyasztóvédelem: az összes megbukott a teszteken, ezeket semmiképp se vedd meg!
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az elmúlt időszakban a hordozható, lítiumion-akkumulátoros lámpákat ellenőrizte, hogy kiszűrje a nem megfelelő, kockázatos termékeket a piacról. Az ellenőrzés eredménye a sokat látott szakértőket is meglepte: a vizsgált lámpák mindegyike veszélyes volt, egyik termék sem felelt meg a biztonsági előírásoknak. A hatóság megkezdte a termékek forgalomból való kivonását.
Az NKFH munkatársai hordozható lámpákat – zseblámpákat, keresőlámpákat, fejlámpákat, kemping- és asztali lámpákat, valamint egy kerékpár hátsó lámpáját – szereztek be hagyományos boltokból és népszerű webáruházakból. A termékeket laboratóriumban vizsgálták, hogy megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak.
Minden tesztelt lámpa lítiumion-akkumulátorral működött. Ezeknél a termékeknél a gyártók gyakran nem figyelik a cellák hőmérsékletét, pedig ez alapvető biztonsági követelmény. A biztonságos töltési hőmérséklettartományon kívüli töltéssel az akkumulátor túlmelegedhet, kigyulladhat vagy akár fel is robbanhat.
A laborban többek között azt vizsgálták, hogy a töltő leáll-e, ha a lámpa veszélyesen felmelegszik. Az eredmény megdöbbentő: 21 vizsgált termék közül egy sem ment át a teszten, egy sem felelt meg az előírásoknak.
Mivel a hibák szabad szemmel nem láthatók, különösen fontos, hogy a vásárlók előzetes tájékozódás után, körültekintően válasszanak. Kerüljék az ismeretlen eredetű vagy gyanúsan olcsó termékeket, és mindig megbízható forrásból vásároljanak.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az NKFH és a szakmai irányítása alatt működő kormányhivatalok a jövőben is rendszeresen ellenőrzik a piacon elérhető termékeket, és minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy veszélyes termékek ne juthassanak el a vásárlókhoz.
Legtöbbször a felhalmozott készételetek, pékáruk, a zöldséget és gyümölcsök végzik így, de egy sor más élelmiszer is erre a sorsra jut.
Lidl, Aldi, Tesco, Penny, Spar, Auchan: óriási tökháborúba kezdtek a magyar boltok - mutatjuk, hol a legolcsóbb a faragható Halloween tök
A Halloween-láz idén is elérte a magyar boltokat: a nagy láncok a 43. héten egyszerre indították el a faragható tök akciókat.
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
Október 23-ból egy négynapos hosszúhétvége kerekedik, azonban nem ez lesz utolsó az idén, hogy az ünnep mellett zárva tartanak a boltok.
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.
2025-ben már mesterséges intelligencia is segíti a csalókat.
Őrületes akcióval nyitja meg első magyar üzletét a SharkNinja: ilyen cuccokat árulnak, most akár féláron is
Az első vásárlók akár féláron is megvásárolhatják a nagy teljesítményű Shark háztartási kisgépeket vagy a hajszárító- és formázó eszközöket, illetve a Ninja okos konyhai eszközeit.
Ennek nem fognak örülni a sörkedvelők: bekeményítenek a sörgyárak, jelentősen drágulhatnak ezek sörök a jövőben
Németországban a tíz legkeresettebb sörmárka közül hatnak a termelői ára mostanság vagy a közeli hónapokban nőni fog.
Sárkeszin tehát tegnap járt, Lovasra pedig ma érkezett meg a Lidl mozgóbolt.
A kávé világpiaca rendkívül volatilis volt az elmúlt egy évben.
A Bizottságra egyre nagyobb nyomás nehezedik, mivel az alkohol rákkeltő kockázatairól szóló vita politikai színtérre lépett.
Strasbourg karácsonyi vásár 2025: hamarosan nyit a strasbourgi adventi vásár a karácsony fővárosában
Strasbourg karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz karácsonyi vásár Strasbourgban, hol lesznek a strasbourgi adventi vásár helyszínei! Miért Strasbourg a karácsony fővárosa?
A magyar vásárlók többsége akkor költ a legszívesebben, ha akciót lát, és ezt nem is titkolják.
Összesen 48 helyszínre jut el a Lidl busz ősszel, 80 termék lesz kapható annyiért, amennyibe az áruházban kerül.
Olívalevél lehet a morzsolt oregánóban, ezért veszélyes lehet a fogyasztása - írta az élelmiszerfelügyeleti hatóság.
Így néz ki, ezt árulja a Lidl első mozgóboltja: 48 magyar településen indul a szolgáltatás - versenytársat kap a Family Frost
80 termék lesz benne kapható, ugyanolyan árak lesznek, mint a rendes áruházakban. Mutatjuk, hogy néz ki a Lidl-busz.
Kiderült végre, mennyibe kerülnek az ételek a ma megnyitott Popeyes-lánc első éttermében.
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
A Lidl ismét különleges termékkel rukkolt elő: nem lehet csak úgy a polcról levenni, kizárólag az alkalmazáson keresztül, előrendeléssel érhető el.
A 187. áruház a szokásosnál nagyobb alapterülettel, új bolti belső kialakítással és számos kedvezménnyel várja a vásárlókat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.