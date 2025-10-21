2025. október 21. kedd Orsolya
13 °C Budapest
Fiatal alkalmi vállalkozó ül szecessziós irodájában egy íróasztalon, és egy dokumentumot olvas. Körülötte mesterséges lámpák világítják meg.
Lámpákat vizsgált a fogyasztóvédelem: az összes megbukott a teszteken, ezeket semmiképp se vedd meg!

Pénzcentrum
2025. október 21. 14:04

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az elmúlt időszakban a hordozható, lítiumion-akkumulátoros lámpákat ellenőrizte, hogy kiszűrje a nem megfelelő, kockázatos termékeket a piacról. Az ellenőrzés eredménye a sokat látott szakértőket is meglepte: a vizsgált lámpák mindegyike veszélyes volt, egyik termék sem felelt meg a biztonsági előírásoknak. A hatóság megkezdte a termékek forgalomból való kivonását.

Az NKFH munkatársai hordozható lámpákat – zseblámpákat, keresőlámpákat, fejlámpákat, kemping- és asztali lámpákat, valamint egy kerékpár hátsó lámpáját – szereztek be hagyományos boltokból és népszerű webáruházakból. A termékeket laboratóriumban vizsgálták, hogy megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak.

Minden tesztelt lámpa lítiumion-akkumulátorral működött. Ezeknél a termékeknél a gyártók gyakran nem figyelik a cellák hőmérsékletét, pedig ez alapvető biztonsági követelmény. A biztonságos töltési hőmérséklettartományon kívüli töltéssel az akkumulátor túlmelegedhet, kigyulladhat vagy akár fel is robbanhat.

A laborban többek között azt vizsgálták, hogy a töltő leáll-e, ha a lámpa veszélyesen felmelegszik. Az eredmény megdöbbentő: 21 vizsgált termék közül egy sem ment át a teszten, egy sem felelt meg az előírásoknak.

Mivel a hibák szabad szemmel nem láthatók, különösen fontos, hogy a vásárlók előzetes tájékozódás után, körültekintően válasszanak. Kerüljék az ismeretlen eredetű vagy gyanúsan olcsó termékeket, és mindig megbízható forrásból vásároljanak. 

Az NKFH és a szakmai irányítása alatt működő kormányhivatalok a jövőben is rendszeresen ellenőrzik a piacon elérhető termékeket, és minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy veszélyes termékek ne juthassanak el a vásárlókhoz.
Címlapkép: Getty Images
