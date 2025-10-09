Joy napok 2025 ősz: mikor lesznek az őszi Joy napok és mennyi a Joy 2025 kuponfüzet ára? Itt találhatod meg a Joy napok 2025 kuponok...
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
5 éve okos megoldások a vásárlóknak
Az elmúlt öt évben a MySPAR applikáció igazi sikertörténetté vált: induláskor még újdonságnak számított a digitális kuponok világa, ma viszont már több mint félmillió aktív felhasználó veszi igénybe nap mint nap. Az app folyamatosan bővült új funkciókkal – a bevásárlólista-tervezőtől a digitális blokkokig–, így mára nemcsak a spórolás eszköze, hanem egy komplett vásárlási asszisztens lett. A fejlődést jól mutatja, hogy a SPAR nem csupán követi a digitális trendeket, hanem aktívan alakítja is azokat, hogy a vásárlók minden szempontból gyorsabban, egyszerűbben és kényelmesebben intézhessék a bevásárlást.
Szülinapi kuponözön – akár 30% kedvezmény
Az 5. születésnap alkalmából 2025. október 2. és 29. között a MySPAR appban a hetente frissülő termékkuponok extra kedvezményt adnak, ennek köszönhetően akár 30%-kal olcsóbban szerezheted be kedvenc termékeidet.
Nyereményjáték: Peugeot 2008 a fődíj
2025. október 9. és 29. között a MySPAR eddigi legnagyobb játékába kapcsolódhatsz be: ha az appban regisztrálod a digitális blokkod, máris esélyes lehetsz a fődíjra, egy új Peugeot 2008-ra. Emellett számos értékes nyeremény - KitchenAid termékek, Philips Airfryer, és 5 darab 100 ezer forint értékű SPAR nyereménykártya - talál gazdára. Az ünnepi kampány arca Fördős Zé, aki tavaly óta segít bemutatni a MySPAR előnyeit a vásárlók számára. Ha eddig nem tetted, most van itt az ideje letölteni az appot – egyszerre spórolhatsz és nyerhetsz!
Töltsd le a MySPAR applikációt, élvezd a szülinapi kuponokat és regisztrálj a nyereményjátékra!
További infók: https://www.spar.hu/myspar/
(x)
Retró megjelenésű konyhai és háztartási kisgépeket akcióz le a Lidl a jövő héttől. A konyhai robotgéptől a turmixon át a kávéfőzőkig mindenből lesz 1973-as dizájnú...
A sikeres tesztidőszak után az év végéig országszerte 139 új készülék áll majd az ügyfelek rendelkezésére.
A magyar inflációs ráta szeptemberben ismét emelkedhetett az előző havi 4,3%-ról a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint.
Jöhet a teljes zárvatartás karácsonykor? Bejelentette a lánc, ezek a Lidl üzletek már biztosan érintettek
A bezárások miatt a vásárlóknak gondosan kell megtervezniük ünnepi bevásárlásaikat.
Nagy halloween-i összecsapás lesz a 41. héten a diszkontokban. Sok tematikus márkatermék versenyez a vásárlókért.
A vállalat megerősítette, hogy a változtatás áruvédelmi célokat szolgál és a lopást is meggátolja.
Tízmillió tojó hiányzik az egész EU-ból, ami a tavaszi madárinfluenza-járvány miatt nincs meg, és ez az árakat is alaposan felverte.
A japán sörgyrában újraindult a termelés a múlt heti kibertámadás okozta leállás után, de a vállalat teljes rendszerének helyreállítása még folyamatban van.
A melegitalporok piaca globálisan és Magyarországon is jelentős növekedést mutat, különösen az ázsiai fogyasztók keresletének köszönhetően.
A tavaszi árrésstop csak átmeneti enyhülést hozott az inflációban, a magyar gazdaság szerkezeti gondjait azonban nem oldotta meg
2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag elment letesztelni, milyen termékeket találunk és milyen árfekvésben a Tesco újfajta üzletében.
A kombinált hűtőszekrény is olyan háztartási eszköz, amely jó, ha hosszú éveken át teljesíti a feladatát.
Személyes tanácsadással és több új szolgáltatással segíti a vásárlókat a Praktiker 2025 őszétől.
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
Szigorúbb szabályozás lépett életbe a trappista sajt és a „vadkovászos” kenyér gyártására vonatkozóan.
Fedezd fel a Bécs karácsonyi vásár 2025 hangulatát! A bécsi adventi vásár több helyszínen, novembertől januárig vár forralt borral, fényekkel és kézműves csodákkal.
A közösségi médiát elárasztották a látványos és kidekorált uzsonnás dobozokról készült fotók, de a trend több társadalmi és egészségi kérdést is felvet.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát