Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)

PR
2025. október 9. 05:00

Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!

5 éve okos megoldások a vásárlóknak

Az elmúlt öt évben a MySPAR applikáció igazi sikertörténetté vált: induláskor még újdonságnak számított a digitális kuponok világa, ma viszont már több mint félmillió aktív felhasználó veszi igénybe nap mint nap. Az app folyamatosan bővült új funkciókkal – a bevásárlólista-tervezőtől a digitális blokkokig–, így mára nemcsak a spórolás eszköze, hanem egy komplett vásárlási asszisztens lett. A fejlődést jól mutatja, hogy a SPAR nem csupán követi a digitális trendeket, hanem aktívan alakítja is azokat, hogy a vásárlók minden szempontból gyorsabban, egyszerűbben és kényelmesebben intézhessék a bevásárlást.

Szülinapi kuponözön – akár 30% kedvezmény

Az 5. születésnap alkalmából 2025. október 2. és 29. között a MySPAR appban a hetente frissülő termékkuponok extra kedvezményt adnak, ennek köszönhetően akár 30%-kal olcsóbban szerezheted be kedvenc termékeidet.

Nyereményjáték: Peugeot 2008 a fődíj

2025. október 9. és 29. között a MySPAR eddigi legnagyobb játékába kapcsolódhatsz be: ha az appban regisztrálod a digitális blokkod, máris esélyes lehetsz a fődíjra, egy új Peugeot 2008-ra. Emellett számos értékes nyeremény - KitchenAid termékek, Philips Airfryer, és 5 darab 100 ezer forint értékű SPAR nyereménykártya - talál gazdára. Az ünnepi kampány arca Fördős Zé, aki tavaly óta segít bemutatni a MySPAR előnyeit a vásárlók számára. Ha eddig nem tetted, most van itt az ideje letölteni az appot – egyszerre spórolhatsz és nyerhetsz!

Töltsd le a MySPAR applikációt, élvezd a szülinapi kuponokat és regisztrálj a nyereményjátékra!
További infók: https://www.spar.hu/myspar/

(x)
#vásárlás #kupon #spar #kedvezmény #nyereményjáték

