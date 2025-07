Lebuktak a hamisítók: nem tartalmazott olívaolajat a Vesuvio márkájú „extra szűz”

A fogyasztók egészségének védelme és az élelmiszerhamisítás visszaszorítása érdekében, valamint a közelmúlt negatív tapasztalatai miatt országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Az ellenőrzés fókuszában a „Vesuvio” márkanév alatt forgalmazott extra szűz olívaolajként jelölt termékek állnak.

Az NKFH közérdekű bejelentés alapján, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) járőreinek közreműködésével teljeskörű hatósági ellenőrzést hajtott végre egy XIX. kerületi kis- és nagykereskedelmi egységben. Az ellenőrzött létesítmény rendezetlen, elhanyagolt állapotú, az üzlet belső és külső környezete higiéniai és karbantartási szempontból egyaránt kifogásolható volt, emellett jelöletlen termékeket – köztük olívaolajokat – találtak az NKFH munkatársai.

A laboratóriumi vizsgálatok alapján az extra szűz olívaolajként árusított termékek zsírsavösszetétele a napraforgóolajra volt jellemző, azaz a termékek részben vagy egyáltalán nem tartalmaztak olívaolajat, ezáltal azok megtévesztő megnevezéssel kerültek forgalomba. Az ilyen módon forgalmazott termékek hamisítványnak minősülnek. A feltárt szabálytalanságok miatt a hatóság a termékek státuszának tisztázásáig elrendelte a „Vesuvio” márkanév alatt forgalmazott, olívaolajként megjelölt termékek zárolását, különösen azokra a tételekre, amelyek nem tartalmaznak magyar nyelvű jelölést, nem nyomonkövethetők, hiányzik róluk a gyártó vagy forgalmazó megnevezése. Mivel az érintett termékek országosan jelen vannak piacokon, kis- és nagykereskedelmi egységekben, az NKFH a kormányhivatalok élelmiszerlánc-felügyeleti főosztályainak bevonásával kiemelt ellenőrzéseket rendelt el minden ilyen megnevezésű termékre.

Az NKFH megteszi a szükséges intézkedéseket, ugyanakkor felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy tekintettel a jogsértés súlyára, ne vásárolják meg a Vesuvio márkanév alatt forgalmazott és a közösségi médiában is hirdetett extra szűz olívaolaj megnevezésű termékeket – különösen azokat, amelyeken nem szerepel gyártó/forgalmazó, illetve magyar nyelvű jelölés sem. Amennyiben már rendelkeznek a fent megnevezett termékekkel, kérjük, ne fogyasszák el azokat, és lehetőség szerint vigyék vissza a vásárlás helyére. A hatóság a fogyasztók biztonsága érdekében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az élelmiszerek eredetére és minőségére, és a jövőben is rendszeres utóellenőrzésekre kerül sor annak érdekében, hogy a hasonló jogsértéseket kiszűrje.