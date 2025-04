Ellőtte a vasárnapi boltzár előtt a gigaakciót az Aldi, Lidl: tömegek ostromolják ezért a diszkontokat

Igen kegyes az időjárás a húsvéti hosszú hétvégén, és akinek van kertje, talán minél gyorsabban letudja a kötelező látogatásokat, mert bizony alaposan felgyűlt a meló. Szokásos akciónézőnkben azt vizsgáljuk, hol vehetjük meg jó árakon a kerti munkák elengedhetetlenül fontos kellékeit: le fog esni az állad, mennyit spórolsz majd egy kis körültekintéssel.

A húsvéti hétvégén, ha éppen nem a rokonokat, családot, ismerősöket látogatjuk, kiváló alkalmat teremthetünk magunknak arra, hogy idén talán először a saját kertünkben is rakjunk végre egy kis rendet. Az igazi kerti veteránok persze már az első jobb időt hozó hétvégén elvégezték a legszükségesebb alapozó munkákat, de mivel az időjárás most is kegyes lesz, sokan bizonyára ki is használják ezt, és sok órán át dolgoznak majd a szebbítésen.

Erre az igényre természetesen reagáltak az áruházak is, és a dolog természetétől fogva most nem kizárólag az élelmiszeráruházak nonfood-kínálatában, hanem a lakberendezési-, valamint a barkácsáruházak akciós újságjait is érdemes lehet átnyálazni, hogy a legjobb akciókra bukkanhassunk, és beszerezhessük, ami feltétlenül szükséges a kerti munkákhoz, viszont éppen nem találjuk otthon. Lássuk tehát a kínálatot!

Jó áron az évekre szóló kerti kellékek

Bár az elmúlt napok esőzései vélhetően megoldották a feladatot, azért biztosan nem baj, ha beszerzünk egy megbízható tömlőkocsi-készletet a locsolócsövünkhöz. Ezt az Obiban most 44 990 forintért meg is tehetjük. Lehet, hogy új kerti szerszámokra is szükség lesz, ebben az esetben ugyanitt vehetünk ásót, gereblyét és gyomkiszedőt a Fiskarsból, darabonként 7 ezer forintért. Ha pedig felástunk és felkapáltunk, már csak a vetőmagok vannak hátra, amihez jó választás lehet egy kézi kiszóró 8 999 ft-os, jelentősen csökkentett áron.

Ha nem csak a házi konyhakertet ápolgatjuk, hanem nagyobb munkákban is gondolkodunk, akkor a sövénynyíró igen kedvező, 22 990 forintos áron vihető haza, de egy Hyundai akkumulátoros láncfűrész se kerül többe 21 990-nél. Emellett beszerezhetünk még Kärcher magasnyomású mosót 26 990 forintért, valamint az OBI-nál most minden hyundai permetezőre, Black&Decker kerti gépre 20 százalékos kedvezményt kaphatunk.

Praktiker: ásás, palántázás

A Praktikerben alapos árvágást találunk, rögtön belefutottunk például egy lombseprűbe 2 899-ért, de egy ágvágó ollót is találtunk nagyon kedvező, 8 899 forintos áron. 41 százalékos leárazás után 4 599 forint egy edzett lapát, egy nyelezett ásó pedig 5 499 forintba kerül. Ezekhez nem árt, ha nem csak kerti kesztyűnk van, de az üzletben erre is gondoltak: egy pár Stanley munkavédelmi kesztyű 6 599 forintért a miénk lehet.

A tavaszi kerti munkák sokaknál nem állnak meg az ásásnál és a nagy melóknál, hanem a palántázás is beletartozik. Ehhez a Praktikernél találhatunk termesztő tálcát (hat darabos szett, darabonként 12 rekesszel) 1 299 forintért/csomag áron, de van 30x60 centiméteres szaporítóláda 979 forintért. Ha pedig a kerti nagybevásárlást is elintéznénk, vagy épp most rendezzük át a kertet, akkor vezetünk magaságyást is, ebből is igen gazdag a kínálat: egy nagyobb darab antracit 263 ezer forintért vihető haza, de sokkal olcsóbb a fából készült "háromszintes", ami 19 990 forintért lehet a kertünk egyik fő díszhelye.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 719 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 142 416 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Parkside-dal tarolna a Lidl

Az Aldi a jól ismert és a vásárlók által kimondottan sokszor felkeresett "középső sorra" pakolja már hetek óta a kerti kellékeket, és rögtön alá is próbál lőni a barkácsáruházaknak. Egy 50 literes zsák az általános virágyföldből mindössze 1 799 forint, a rattanból készült növénykaspó pedig 1 999. Jól járhatunk, ha az újonnan esetleg máshol vett tömlőkocsi-készlethez új locsólócsövet és- fejet is az Aldiban vesszük, mert a középső soron előbbi 5 999, utóbbi pedig 1 999 forintba kerül. Ja, és ne feledjük a kiegészítőket sem: ezekből a kisebb alkatrészekből egy csomag 1 299 forint, érdemes lehet ezt is onnan elvinni.

Bedurrantotta a tavaszi kertészakciókat a Lidl is, bár ők a jól megszokott vonalon támadnak: a Parkside-termékek komoly népszerűségnek örvendenek az áruház vásárlói között, és most vehetnek is elektromos fűnyírót elég jó, mindössze 19 999 forintos áron. Ugyanígy Parkside-gyártmány az a sövényvágó, ami most mindössze féláron, 1 999 forintért hazavihető, de tartanak még a középső soron Parkside hőlégfúvót is, ennek az ára 7 999 forint.

Auchan és Tesco: virágok és hulladékgyűjtő, de nem egyre megy

Az Auchannál inkább "készen kaphatunk" virágokat, viszont azt lehet mondani, hogy jó bő választékban. Egy tíz darabos futó muskátli-csomag csak 1 790 forint, de ebből a virágfajtából többfélét is vehetünk, ha másmilyenre vágynánk. Emellett darabja 690 forint a "balkon mixnek", ami lehet petúnia, verbénia, lobélia is, tehát szépen díszíthetjük a kertet a színes virágokkal. Kiegészítőként tehetünk a kosarunkba tápoldatot, hogy segítsünk szépen fejlődni a virágainknak: ebből egy literes kiszerelés 1 779 forint - ha azonban van Bizalomkártyánk, akkor csak 1 339.

A Tesco külön kiadványt szentelt a kerti dolgoknak, és ahogy megszokhattunk, sok ezer forintot spórolhatunk meg, ha rendelkezünk az általuk kibocsátott Clubcarddal. Itt van rögtön a műanyag virágláda, ami a kártya nélkül 1 199, azzal viszont mindössze 899 forint és szembetűnő a különbség más termékeknél is. Egy műanyag virágcserép csak 479 forint, egy pár kerti kesztyű pedig 749; vehetünk még ágyásszegélyt 1 999-ért, vagy ha nagyon sok lett a kerti melóban felgyűlt hulladék, akkor ó döntés lehet hazavinni egy szelektív szemetesládát is, darabját 5 299 forintos Clubcard-áron.