Horror árak a Vörösmarty téri húsvéti vásárban: a lángos 3100, a hímes tojás 4300, a rétes 2100 forint

Megnyílt a Budapesti Húsvéti Vásár a Vörösmarty téren, ahol idén is ünnepi hangulat, színes programok, kézműves portékák és természetesen vásári finomságok várják a látogatókat – nem éppen olcsón. A pulled pork szendvics 6 400 forintba, egy hímes tojás akár 4 300 forintba is kerülhet, a klasszikus sajtos-tejfölös lángos pedig 3 100 forintnál kezdődik. Aki édességre vágyik, 600 és 2 000 forint között válogathat mézeskalácsokból, a sós ízek kedvelői pedig 5 500–6 500 forintért kóstolhatják meg a magyaros fodrogot. A vásár 2025. március 28. és április 21. között látogatható a belváros szívében, a Vörösmarty téren

A húsvét közeledtével ismét megnyitotta kapuit Budapest egyik legkedveltebb tavaszi eseménye, a Húsvéti Vásár a Vörösmarty téren. A belváros szívében elhelyezkedő tér most ünnepi köntösbe öltözött, kézműves portékák, hagyományos finomságok és színes programok várják a látogatókat.

Na de mennyibe kerül mindez? Körbejártuk a vásárt, és megnéztük, mire számíthatsz, ha kilátogatsz. A vásár fő vonzereje természetesen a különleges, helyben készült ételek és édességek. Az árak azonban – ahogy az ilyen eseményeken megszokhattuk – kissé borsosak lehetnek.

Árak, melyek a videóban elhangzanak:

Pulled pork szendvics – 6 400 Ft- A szaftos, lassan sült hússal töltött szendvics igazi ínyencség, de az ára is ennek megfelelő.

Hímes tojás – 4 300 Ft/db- Kézzel festett, hagyományos mintákkal díszített tojások – klasszikus húsvéti díszek.

Lángosok: Fokhagymás – 2 300 Ft; sajtos-tejfölös – 3 100 Ft-tól (feltétektől függően akár drágább is lehet)

Mézeskalács: Egyszerű mintás – 600 Ft; Díszített változat – akár 2 000 Ft is lehet, a mintától és nagyságtól függően;

Magyaros fodrog (sült kolbászos szendvics) – 5 500–6 500 Ft között

Túrós rétes – 2 100 Ft

Kókusz kocka – 2 000 Ft

Tócsni (krumplis lepény) – 2 500 Ft-tól

Meddig tart a vásár és hol találod meg?

A Budapesti Húsvéti Vásár 2025. március 28-tól április 21-ig tart nyitva, minden nap a Vörösmarty téren, Budapest belvárosában. A téren számos kézműves stand, program és zenei előadás is várja az érdeklődőket, így a vásár nemcsak a gasztronómiai élményekről szól, hanem teljes értékű kulturális kikapcsolódást is nyújt. A részletes menetrendről egy közösségi posztot is megosztottak: