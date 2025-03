Ennyiért vehetsz zebrahúst Magyarországon: ezt eszi a magyar elit

Európai ország létünkre kissé szokatlanul nagy zsongás alakult ki a zebrák körül a magyar médiában, köszönhetően annak, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egy ilyen állatot szeretne örökbe fogadni a Fővárosi Állat- és Növénykert segítségével. Pedig a Magyarországon egzotikusnak ható állattal nem csak az állatkertekben, de akár a saját étkezőasztalunkon is találkozhatunk. A zebrahús ráadásul nem is tartozik a megfizethetetlen kategóriába, mégha kifejezetten olcsónak sem mondanánk.

Orbán Viktor miniszterelnök tegnap - vélhetően nem függetlenül a közéleti diskurzustól - egy Facebook-bejegyzésben tudatta, hogy egy zebra örökbefogadásának kapcsán kereste meg a Fővárosi Állat- és Növénykertet.

Az esettel több portál is foglalkozott, mi viszont arra lettünk kíváncsiak, hogy a mindenki által ismert, ugyanakkor hazánkban mégiscsak egzotikusnak ható állat húsát meg tudnánk-e kóstolni Magyarországon.

Forrás: Matusz-Vad

Nos, bizony meg – már egy egészen gyors kereséssel kiderült, hogy például a vadhúsok forgalmazásával foglalkozó Matusz-Vadnál is vásárolhatunk zebrahúst, egészen pontosan zebra hátszínt.

A hús egyébként nem is kifejezetten drága – a cég webshopja alapján bruttó 13 588 forintba kerül egy kiló zebra hátszín. Természetesen nem tartozik a legolcsóbb ételek közé, ugyanakkor nem is megfizethetetlen, így ha valaki egy ilyen ételkülönlegességgel szeretné megadni a módját, akkor bizony könnyedén megteheti.

Aki keres az talál Magyarországon is

Egyébként nem a zebra az egyetlen egzotikus állat, amelynek húsát Magyarországon is megkóstolhatjuk. Sőt, ezeket nem is feltétlen nekünk kell elkészítenünk, hanem éttermi környezetben is hozzáférhetők - a Pénzcentrum egy korábbi cikkéből kiderül, hogy például egy fővárosi vendéglátóhelyen, a zebra mellett muflon, bölény, ausztrál kenguru de még krokodil is kapható.

Az egzotikus kategóriába sorolható húsfélék, így például a kenguru, a zebra, a teve, a láma vagy a krokodil fogyasztása ritkaságszámba megy Európában és így Magyarországon is. Szokatlan mivoltuk, szűk piacuk és a hagyományos húsokhoz képest lényegesen fejletlenebbül szervezett termelésük miatt rendszerint nagyon borsos áron kaphatók. Ennek ellenére ezek a húsok kis utánajárással Magyarországon is beszerezhetők, általában a topgasztronómiát képviselő éttermek különlegességei között, vagy a gourmet üzletek karácsonyhoz kapcsolódó kínálatában találkozhatunk velük. Egyértelműen kuriózumszámba mennek, áruk és jellegük miatt is egy szűk fogyasztói réteg ínyencségeinek számítanak

– mondta el korábban lapunknak Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője.

A felsorolt húsok általában bátran fogyaszthatók, elkészítésük nem bonyolultabb, mint a marhahús elkészítése. A krokodil húsa inkább a csirkéére emlékeztet, talán ezzel a legkönnyebb dolgozni. A zebra húsa leginkább a lóhúsra hasonlít tulajdonságaiban, amelynek fogyasztása ma Magyarországon már nem jellemző, de Dél-Olaszországban még szívesen fogyasztják napjainkban is.