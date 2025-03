Ezt jobb, ha tudod a most divatos, méregdrága hajszárítókról: pénzkidobás az egész?

A hajszárítók piacán az elmúlt években megjelentek a prémium kategóriás termékek, amelyek ára akár a 200 ezer forintot is elérheti. De vajon tényleg megéri ennyit költeni egy hajszárítóra? Fodrászok és szakértők véleményét kértük ki a témában.

A hajszárítók népszerűsége jelentősen megnőtt, amióta a Dyson körülbelül egy évtizede piacra dobta csúcstechnológiás (és magas árú) Supersonic modelljét. A közel 600 dolláros készülék számos, valamivel olcsóbb, de még mindig drága versenytársat inspirált.

A szakemberek szerint a drágább készülékek valóban gyorsabban és hatékonyabban működnek, miközben kevésbé károsítják a hajat. Stanley Nolan, az Ogle School kozmetológusa és szépségápolási szakértője szerint az olcsóbb készülékek használata során nagyobb a haj károsodásának és a túlmelegedésnek a kockázata - számol be a Huffpost.

Azonban fontos különbség, hogy míg a fodrászok naponta több tucat frizurát készítenek, addig az otthoni felhasználók általában csak néhány percig használják a hajszárítót. Tim Foster, a minneapolisi District on 50th fodrásza szerint bár a profik értékelik a csúcsgépek hőmérséklet-szabályozási lehetőségeit, csendes működését és könnyű súlyát, ezek a funkciók az otthoni használat során kevésbé jelentősek.

A szakértők szerint nem feltétlenül kell a legdrágább modellt választani, de érdemes néhány szempontot figyelembe venni a vásárlásnál. Julia DiLauro, a New York-i Joon Drop Salon fodrásza azt javasolja, kerüljük az olyan készülékeket, amelyeken nincs több hőfokozat vagy koncentrátor fúvóka. Giovanny Jorge, a Hair Repair Bar by Gioje alapítója szerint a teljesítmény és a súly mellett fontos a markolat kialakítása is.

A szakértők egyetértenek abban, hogy érdemes az ionos technológiával rendelkező modelleket választani, mivel ezek gyorsítják a száradást és csökkentik a hajszálak töredezését. Emellett a koncentrátor fúvóka használata is kulcsfontosságú a sima, fényes végeredmény eléréséhez.