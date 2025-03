Hatalmas csapdába sétálhat be több ezer magyar: ezt sokan nem figyelik vásárláskor, nagy baj lehet belőle

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A részletfizetési kölcsönök (Buy Now, Pay Later - BNPL) előnyeiről és buktatóiról szóló elemzés rávilágít: bár a kamatmentes részletfizetés vonzó lehet, a túlköltekezés veszélye is fennáll - számolt be a NPR.

Jennifer Streaks, a Business Insider pénzügyi riportere szerint a gyors és egyszerű kölcsönfelvétel hátránya, hogy túlköltekezéshez és impulzusvásárlásokhoz vezethet. Az emberek gyakran nem érzékelik valódi pénzként ezeket a kölcsönöket, és a kisebb részletfizetések miatt úgy érezhetik, mintha extra pénzhez jutottak volna. További fontos szempont, hogy a "buy now, pay later" cégek általában nem jelentenek a hitelminősítő intézeteknek, így a pénzügyi hitelezők nem látják a teljes képet az adósságokról. Ez nemcsak azt jelenti, hogy nem lehet építeni a hitelbírálatot ezekkel a vásárlásokkal, de könnyen vezethet többszörös hitelfelvételhez és túlzott eladósodáshoz. A hagyományos hitelkártyákkal ellentétben, amelyek magas kamatokkal és rendszeres havi számlákkal járnak, számos BNPL cég kínál kamatmentes kölcsönlehetőségeket különböző visszafizetési ütemezéssel. Megfelelően használva egy kamatmentes kölcsön kezelhetőbbé teheti a nagyobb vagy váratlan kiadásokat. Fontos a szerződési feltételek alapos áttanulmányozása, mivel nem minden kölcsönlehetőség kamatmentes. Egyes cégek a visszafizetés hosszától függően változó költségskálát alkalmazhatnak, vagy csak egy bizonyos összeghatárig kínálnak kamatmentes konstrukciót. A késedelmes fizetésért sok cég büntetést számít fel, ami néhány dollártól akár a vásárlás 25%-áig is terjedhet. A BNPL kölcsönök egyszeri tranzakciók, ami azt jelenti, hogy a kölcsön visszafizetése után a kapcsolat megszűnik a szolgáltatóval. Ez előnyös lehet azoknak, akik nem szeretnének hosszú távú elköteleződést egy pénzügyi szolgáltató felé. A szakértők azt javasolják, hogy a kiadások kézben tartása érdekében érdemes egyetlen BNPL szolgáltatót választani, vagy fizetési emlékeztetőket beállítani. Továbbá célszerű a részletfizetéseket a fizetési napokhoz igazítani a könnyebb tervezhetőség érdekében.

Címlapkép: Getty Images

