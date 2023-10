"Vásárolj most, fizess később" szolgáltatással érkezett egy új cég Magyarországra

Belépett a magyar piacra a Klarna, az AI-alapú globális fizetési és vásárlási szolgáltató. A fintech cég a szerződött kiskereskedelmi partnereinél lehetővé teszi a Fizetés 3 részletben szolgáltatást, így a fogyasztók vásárlásaikat három kamatmentes részletre oszthatják, és még azelőtt megkapják a terméket, hogy a teljes összeget kifizetnék. A szolgáltatással már lehet fizetni többek között az Orsay divatmárka, a Footshop, a Zoot és a Puma webáruházaiban. A következő hetekben további márkák megjelenése várható.

Magyarországon is megkezdte működését a svédországi Klarna. A cég Fizetés 3 részletben szolgáltatását annak kiskereskedelmi partnereinél online és a cég saját alkalmazásán keresztül is használhatják. A vásárlók három kamatmentes részletben fizethetnek (Fizetés 3 részletben), az első részletet a vásárláskor, a többi részletet pedig 30 naponként kell kifizetniük. Ez lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy egyenletesen eloszthassák vásárlásaik költségeit, és még azelőtt megkapják a terméket, hogy a teljes összeget kifizetnék.

A vállalat által 2023 nyarán elvégzett kutatás adatai alapján a magyarok nagy részének érdekes lehet ez a megoldás. A felmérésben résztvevők 79 százaléka szívesebben vásárolna olyan webáruházban, ami lehetővé teszi, hogy a terméket még azelőtt megnézhesse, kipróbálhassa, mielőtt fizetne érte. 59 százalékuk válaszolt úgy, hogy nagyobb biztonságban érzi magát, ha az online áruházban lehetőség van arra, hogy szállítás után fizethessen. Érdekesség, hogy bár Magyarországon a BNPL-típusú megoldások (Buy Now Pay Later – vásárolj most, fizess később) viszonylag újak, a lakosság közel fele (48%) úgy nyilatkozott, hogy drágább termék vásárlása esetén szívesebben osztaná meg a fizetést a BNPL segítségével.