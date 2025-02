Mégis, mi történik ezeknél az ATM-eknél? Rengeteg ügyfelet érint: erről jobb, ha tudsz!

Két évvel ezelőtt, 2023. február 1-jén lépett hatályba a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról és hamisítás elleni védelméről szóló rendeletének (Bankjegyrendelet) módosítása, amely jegybanki elvárásokat írt elő a kereskedelmi bankok által üzemeltetett ATM-ek minimális darabszámára vonatkozólag. A rendelet úgy látszik megtette hatását, elvégre a bankautomaták száma azóta növekedésnek indult. Ugyanakkor az ATM-hálózat bővülése mellett más is történik – folyamatban van az automaták korszerűsítése, NFC-technológiával való ellátása is. Eljöhetnek azok az idők, amikor kidobhatjuk a bankkártyáinkat? Erről kérdeztünk néhány hazai bankot, hogyan állnak ők ezen a téren?

Az NFC-technológia nem csak azt teszi lehetővé, hogy az üzletekben fizethessünk az okoseszközeinkkel, hanem az ezzel a képességgel ellátott bankautomatáknál már a készpénzfelvételhez sincs szükségünk a hagyományos bankkártyákra. Sőt, az NFC-vel ellátott ATM-eknél már a virtuális kártyás befizetés is lehetséges.

A technológia terjedését jól jelzi például, hogy néhány héttel ezelőtt bejelentette a K&H Bank, teljes ATM-hálózatát lecserélte, így ezentúl mind az 550 bankautomatája rendelkezik a bankkártya nélküli készpénzfelvételt lehetővé tevő NFC-technológiával.

Kíváncsiak voltunk azonban, hogy mi a helyzet a többi magyarországi banknál, így néhányukat arról kérdeztük, hogyan halad náluk az ATM-ek NFC-technológiával való ellátása.

Mindenhol hódít az NFC

Az általunk megkérdezett bankok mindegyikénél folyamatban van az ATM-hálózat NFC-funkcióval való ellátása, sőt, van olyan bank – nevezetesen az Erste Bank - amely a K&H Bankhoz hasonlóan már a teljes hálózatát lecserélte ilyen gépekre.

„Az Erste jelenleg közel ötszáz, papírpénzes befizetésre alkalmas ATM-el rendelkezik országszerte. Ezek mindegyike NFC-képes” – tudtuk meg a pénzintézettől.

A legnagyobb ATM-hálózattal rendelkező OTP Banknál is előrehaladott állapotban van az automaták NFC-technológiával való ellátása. A bank részünkre küldött válasza szerint az OTP országszerte közel 2 ezer ATM-mel rendelkezik, melyek mintegy 80%-a NFC-képes.

Ez durván 1 600 NFC-képes ATM-et jelent.

Az UniCredit Banknál is folyamatban van az NFC-funkció elterjedése – a bank 178 darab automatájából 65 rendelkezik ezzel a funkcióval, ami a hálózat 36,5%-át jelenti. A CIB Bank 120 bankautomatával rendelkezik, ebből jelenleg 76 rendelkezik NFC-olvasóval, melyek aktiválása, beüzemelése még folyamatban van. A CIB úgy tervezi, hogy mindez májusig megtörténik, tehát belátható időn belül a bank ATM-hálózatának 63,3%-a fog rendelkezni az NFC-technológiával. Itt azonban nincs vége:

Azon dolgozunk, hogy egy éven belül a legtöbb ATM-ünk képes legyen érintő készpénzfelvételi funkcióra

- tette hozzá a CIB Bank.

De az elsősorban digitális bankként működő Gránit Bank ügyfelei is találkozhatnak az NFC-képes automatákkal – a pénzintézet kérdésünkre elárulta, hogy mindhárom általuk bérelt ATM rendelkezik a technológiával.

Készpénzfelvételi limitek

Arról is megkérdeztük a bankokat, hogy mekkora készpénzfelvételi limit van náluk érvényben az idegen bankok által kibocsátott bankkártyákkal végrehajtott tranzakciók esetében. Az OTP Banknál maximum 75 ezer forint vehető fel egy tranzakció során, amennyiben nem a bank ügyfelei vagyunk, míg az UniCredit Banknál 250 ezer forintos limit van érvényben az idegen ügyfelek esetében. A Gránit Bank bérelt ATM-jei esetében „az üzemeltetők limitbeállításától és a töltöttségtől függően maximálisan 400 ezer forint vehető fel”, míg a CIB Banknál „nincs külön limit az idegen bankok által kibocsátott bankkártyákra”.

Külföldön találkozhatunk olyan bankautomatákkal, amelyekbe pénzérmékkel is fizethetünk be készpénzt, így azt is megkérdeztük a bankoktól, hogy ők rendelkeznek-e ilyenekkel Magyarországon. Ugyanakkor erre a kérdésünkre mindegyiküktől azt a választ kaptuk, hogy csak a bankjegyekkel való készpénzbefizetés lehetséges, illetve a Gránit Bank esetében még folyamatban van a készpénzbefizetésre alkalmas ATM biztosítása.

Ismét bővülő hálózat

Cikkünk elején már utaltunk rá, hogy az utóbbi két évben ismét bővülésnek indult a hazai ATM-hálózat. Az MNB vonatkozó statisztikái szerint nagyjából 2017-2018-tól kezdve a bankautomaták számának lassú csökkenése volt megfigyelhető – a korábbi 5 100 körüli automatával szemben 2022 végén már 4 800-nál is kevesebb ATM volt Magyarországon (-7,2%).

Ekkor döntött úgy az MNB, hogy lépnie kell – ennek orvoslására született meg a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról és hamisítás elleni védelméről szóló rendelet (Bankjegyrendelet) módosítása. A módosított rendelet hatására az elmúlt két évben ismét bővülni kezdett a magyarországi ATM-hálózat – míg 2023. március végén 4 769 bankautomata volt az országban, addig tavaly szeptember végén már 5 110, ami 7,2%-os bővülést jelent.

Mindez tehát azt jelenti, hogy az elmúlt két évben végbement bővülés következtében lényegében visszatértünk oda, ahol a bankautomata-hálózat 2019 legvégén volt.