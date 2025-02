Elképesztő, mit meg nem eszik sok magyar: tele vannak ilyen termékekkel a boltok polcai, nagy a baj

Több, mint 300 kockázatos termék miatt kellett Magyarországon intézkedni 2024-ben az EU Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Riasztási Rendszere (RASFF) alapján. A hazai esetek, a korábbi évekhez hasonlóan, tavaly is elsősorban baromfihúshoz és az abból készült termékekhez, zöldségekhez és gyümölcsökhöz, valamint gabonához és pékáruhoz kapcsolódtak. Az esetek 88%-a külföldi előállítású terméket érintett.

Hazánk az 5250 RASFF ügyből 309-ben volt érintett 2024-ben. Az adatok alapján elmondható, hogy ezen esetek túlnyomó része (276) élelmiszerekhez kapcsolódott. Lényegesebb kisebb számban, de takarmánnyal (16) és élelmiszerrel érintkező anyagokkal (15) összefüggésben is adódtak problémák. A tagállamok további 2, élő állatokhoz kötődő ügyet is a RASFF rendszeren jelentettek.

A magyar hatóság szakembereinek 63 esetben kellett baromfihússal és abból készült termékekkel kapcsolatban intézkedniük. Emellett nagyobb számban vizsgáltak zöldségeket és gyümölcsöket (33), valamint gabonatermékek és pékárukat (24) is.

A magyar vonatkozású bejelentések töredéke szólt hazai gyártású vagy alapanyagú termékről (38). Ezen esetek mintegy felében baromfihúst vagy abból készült termékeket kifogásoltak mikrobiológiai szennyezettség miatt a tagállamok. Magyarország 63 ügyet jelentett az elmúlt évben a rendszeren keresztül, minden eset kockázatos élelmiszerhez kapcsolódott.

EZ IS ÉRDEKELHET Dagad a 2024-es élelmiszer-gigabotrány: kitálalt a Nébih, erről tudnia kell a vásárlóknak Az elmúlt hónapokban szokatlanul sok termékvisszahívásra került sor Magyarországon, amelyeket a Nébih hivatalos közleményeiben rendszeresen közzétett.

A Nébih aktívan részt vesz a nem megfelelőségekkel (például minőségi hiba, jelölési problémák) foglalkozó AAC rendszer működtetésében is. Tavaly 111 információkérő megkeresés érkezett a magyar hatóságokhoz e felületen, amelyek közül a legtöbb élelmiszerrel (53) és élő állatokkal (39), továbbá kisebb számban (13) takarmányokkal volt kapcsolatos. Hasonlóan a korábbi évekhez a 2024-es év eseteiről is elmondható, hogy a legtöbb megkeresés élő állatok szállítási, dokumentációs problémájához kapcsolódott. Emellett étrend-kiegészítőkkel kapcsolatban is több kérdés érkezett, főleg nem engedélyezett egészségügyi állítások feltüntetése miatt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Évről évre rendszeresen előfordulnak problémák az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokkal, ún. FCM-ekkel (food contact materials). Ezek jellemzően ételtárolók, konyhai eszközök, edények, de e körbe tartozhatnak a termékek csomagolóanyagai által okozott élelmiszerbiztonsági veszélyek is.

A tavalyi évben változatos kifogások érkeztek a termékkörrel szemben: a RASFF rendszer tagjai több esetben jelentették primer aromás aminok kioldódását, például spatulából, burgonyatörőből és kanálból. Szintén előfordult fémek és nehézfémek (pl. arzén, vas, kobalt, króm, kadmium) kioldódása serpenyőkből, kávéscsészéből, de amiatt is riasztani kellett, mert vízforraló, illetve kulacs használatakor a víz érzékszervi tulajdonságainak megváltozását tapasztalták a felhasználók.