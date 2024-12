Dagad a 2024-es élelmiszer-gigabotrány: kitálalt a Nébih, erről tudnia kell a vásárlóknak

Az elmúlt hónapokban szokatlanul sok termékvisszahívásra került sor Magyarországon, amelyeket a Nébih hivatalos közleményeiben rendszeresen közzétett. Bár első ránézésre úgy tűnhet, hogy az élelmiszerlánc problémái megszaporodtak, a háttérben elsősorban a transzparens kommunikáció, a kiterjedt médiafigyelem és az online információterjesztés áll. Cikkünkben a Pénzcentrum által feltett kérdésekre kapott hivatalos válaszok segítségével járjuk körül, milyen tényezők határozzák meg a termékvisszahívások gyakoriságát, milyen problémák fordulnak elő leggyakrabban, és hogyan segíti a Nébih a fogyasztók tájékozottságát.

Az elmúlt hónapokban szokatlanul sok termékvisszahívásra figyelhettünk fel a Nébih (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) hivatalos közleményeiben. Csak 2024 májusa közepe óta 33 esetben hívták vissza az érintett termékeket. A termékvisszahívások között élelmiszerek, étrend-kiegészítők és egyéb fogyasztási cikkek is szerepeltek, gyakran egészségre veszélyes tényezők – például allergén anyagok jelenléte, szennyezettség vagy nem megfelelő összetétel – miatt. Ez a tendencia sokakat elgondolkodtat, hogy vajon mi állhat a számok mögött: egyszerű véletlenről van szó, vagy a hatóság szigorúbb ellenőrzéseket és új vizsgálati módszereket vezetett be?

A Pénzcentrum megkereste a Nébih-et, hogy választ kapjunk arra, mi indokolhatja a termékvisszahívások hirtelen megugrását. Lehetséges, hogy a hatósági előírások szigorodtak, vagy új prioritásokat tűztek ki a fogyasztók egészségének védelme érdekében? Az ilyen vizsgálatok különös jelentőséggel bírnak, hiszen a visszahívott termékek gyakran súlyos kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. Cikkünkben annak járunk utána, mi állhat a háttérben.

Miért tűnik többnek a visszahívás?

Az utóbbi időszakban egyre többen figyeltek fel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) termékvisszahívásokról szóló közleményeire. 2024-ben különösen szembetűnővé vált, hogy a hatóság gyakran rendelt el ilyen intézkedéseket, ami kérdéseket vet fel az élelmiszerlánc-felügyeleti rendszer változásaival, a gyártók felelősségével és a fogyasztók tudatosságával kapcsolatban. Többek között erre jó példa, hogy csak az elmúlt 1,5 hónapban, tehát november-decemer közepéig tartó időszakban 9 visszahívásról került ki közlemény a hivatal által. Ezek olyan termékek voltak, mint a

de még egy kerámia rénszarvas is. A Pénzcentrum ennek hátterét vizsgálta meg a Nébih hivatalos válaszai alapján. A Nébih szerint a visszahívások számának növekedése mögött elsősorban a tájékoztatás kiterjedtebb formái állhatnak.

A médiában és a közösségi oldalakon való közzététel elterjedése miatt tűnhet úgy, mintha a termékvisszahívások gyakrabban fordulnának elő

– magyarázta a Nébih. Azt is tisztázták, hogy az élelmiszerlánc-biztonsági rendszer alapelve, hogy a gyártók és forgalmazók elsődleges felelősséget viselnek a termékek biztonságáért. Ha egy vállalkozás hibát észlel, azonnal kezdeményeznie kell a visszahívást. A hatóság ebben az esetben a megfelelő intézkedések végrehajtását vizsgálja, és csak szükség esetén alkalmaz szankciókat.

Az utóbbi fél év vonatkozásában is elmondható, hogy nem került sor szankció kiszabására

– hangsúlyozta a hivatal. Ez az információ arra enged következtetni, hogy a visszahívások gyakoriságának látszólagos növekedése nem a tényleges problémák számának emelkedéséből, hanem a transzparensebb kommunikációból ered.

Milyen problémák fordulnak elő leggyakrabban?

A termékvisszahívások mögötti konkrét problémák széles spektrumot fednek le, de néhány tipikus ok kiemelhető.

A termékvisszahívások között a leggyakoribb okok a következők: mikroorganizmusok (baktérium, vírus); növényvédőszer maradékok; biológiai (mikotoxinok), környezeti (nehézfémek), technológiai (akrilamid) eredetű szennyezők; állatgyógyszerek maradékai (antibiotikum) vagy idegen anyagok (csomagolóanyag, fém)

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

– sorolta a Nébih. Fontos különbséget tenni a forgalomból való kivonás és a termékvisszahívás között: míg előbbi az eladótérben lévő termékeket érinti, utóbbi már a fogyasztókhoz eljutott árukra vonatkozik. Ezek az okok rámutatnak az élelmiszerlánc komplexitására és a szabályozás szigorának szükségességére. Az allergénkezeléstől kezdve a szennyezőanyagok szűréséig számos tényező veszélyeztetheti az élelmiszerek biztonságát.

Hogyan értesülhetnek a fogyasztók?

A Nébih kiemelt figyelmet fordít a fogyasztók tájékoztatására, és több csatornán is elérhetővé teszi a termékvisszahívásokról szóló információkat.

A vállalkozások a termékvisszahívásokra vonatkozó információkat eljuttatják a Nébih részére, amely hivatalos honlapján közzéteszi a visszahívásban érintett élelmiszerek adatait. A Nébih Navigátor applikáció 'Adatbázisok' moduljában jelenleg is elérhetőek a termékvisszahívások

– hangsúlyozta a hivatal. Emellett a Nébih aloldalán feliratkozási lehetőség is van hírlevélre, amely gyors értesítést biztosít az érdeklődők számára. A digitális tájékoztatás mellett az üzletekben kihelyezett plakátok és a vállalkozások weboldalain közzétett információk is segítenek abban, hogy a fogyasztók értesüljenek a kockázatos termékekről. A hivatal arról is beszámolt, hogy az élelmiszerlánc-biztonsági rendszer alapja az ellenőrzések és a kockázatbecslés.

A kockázatbecslésen alapuló tervezés során figyelembe veszik a lehetséges veszélyeket, előfordulásuk gyakoriságát, az élelmiszerbiztonsági kockázatokat, az érintett fogyasztói réteget, valamint a területi adottságokat

– magyarázta a Nébih. Az önellenőrzési rendszer is fontos szerepet játszik, hiszen a vállalkozásoknak kötelességük a saját vizsgálataik elvégzése, amelyeket a hatóság ellenőriz. Ez a komplex ellenőrzési rendszer azt a célt szolgálja, hogy minimalizálja a fogyasztókra leselkedő kockázatokat. Azonban a hibák és problémák teljes kiküszöbölése csak a gyártók és a hatóság szoros együttműködésével érhető el.

A termékvisszahívások növekvő száma mögött elsősorban a transzparensebb kommunikáció és az online információterjesztés áll. A Nébih válaszaiból kiderül, hogy az élelmiszerbiztonsági ellenőrzések rendszere továbbra is szigorú és megbízható, miközben a fogyasztók tájékoztatását egyre több csatornán biztosítják. Bár a visszahívások száma nem feltétlenül növekedett drasztikusan, a hatóságok munkája és a fogyasztók tudatos hozzáállása elengedhetetlen az élelmiszerlánc-biztonság fenntartásában.