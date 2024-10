Legendás terméket pakolt polcokra az Auchan: ezzel másolnák a Lidlt, óriási roham várható

Még november sincs, de az egyik hipermarketben már beszerezhető a népszerű játékkonyha, ami magyar gyerekek ezreit várja aztán a karácsonyfa alatt. Milyen most a piaci helyzet ennél a terméknél, és vajon beszerezhető-e olcsóbban?

Már hosszú évek óta a karácsony egyik slágerajándékának számít a játékkonyha, ami elképesztő népszerűségre tett szert a gyerekek, rajtuk keresztül pedig a gyerekes szülők körében. Úgy tűnik, hogy immár nem lehet elég korán leakciózni ezt a terméket: mint kiszúrtuk, az egyik hipermarket külön karácsonyi kínálatában már akciósan lehet is kapni a konyhát, így szinte biztos, hogy hamarosan elindul a roham ebbe az üzletbe.

Körbenéztünk a többi boltnál is, valamint a Facebookon, hogy vajon használtan milyen áron juthatunk hozzá. Az eredmény némileg meglepő volt, de csak amíg nem mentünk át az IKEA-hoz, akik szintén nagyot "mennek" játékkonyhákkal minden évben. Lássuk, milyen a piaci helyzet!

Már elindult az egymás alá licitálás

2024 őszén, már készülve a karácsonyra, az Auchan volt az első, aki akciósan meghirdette a rendkívül népszerűnek számító Miele játékkonyha akcióját. A hipermarketláncnál most 25 százalék kedvezménnyel, 29 990 forintért vehetjük meg gyerekünknek ezt a játékot, amely a gyerekes szülők tapasztalata alapján biztosan a kedvencek között lesz az idei ajándékozáskor.

kép: Auchan

De nem akarta lemaradni az IKEA sem, akik ugyan nem a Miele konyháját, hanem saját terméket árulnak. Már náluk is kaphatjuk a szintén igen népszerű DUKTIG névre hallgató fa játékkonyhát, bár az ára némileg magasabb: itt 44 990 forintért vehetünk ilyet a gyerekeknek karácsonyra. Sok szülő vitatkozik egymással azon, hogy vajon a Lidl-ben, illetve a többi boltban kapható játékkonyha, vagy éppen az IKEA sajátja jobb-e; mindenkinek megvan a saját kedvence, amit előszeretettel ajánl más szülőknek, akik még nem vettek ilyet.

Szintén vehetünk Miele-konyhát, ha online néztünk körbe először: az eMagnál jóval borsosabb, 56 ezer forintos áron juthatunk hozzá. Ez persze a nagyobb változat: műanyag konyhát ugyanettől a gyártótól, kisebb méretben és műanyagból készítve már 30 ezer forint alatt is hozzájuthatunk.

A másodpiac is virágzik

És mi a helyzet akkor, ha sokalljuk a boltok árait még akkor is, ha az Auchanhoz hasonló leárazásokba botunk a következő hetekben és hónapokban? Nagyon sokan szokták javasolni, hogy nézzünk körül a Facebook piacterén, és nem is tévednek: a fényképek alapján remek állapotban lévő, alig használt játékkonyhákba lehet botlani - ezt láthatjuk a lenti képen is. VAlaki például 40 ezer forintért árul játékkonyhát, amit házhoz is hoz, összeszerelve - tehát már erre sincsen gond.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 583 438 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 137 058 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; a Raiffeisen Banknál 7,00%, az Erste Banknál szintúgy 7,00%, az OTP Banknál pedig 8,16%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

kép: Facebook

Természetesen itt a bolti árnál alacsonyabb árért juthatunk hozzá ezekhez a játékokhoz. Ha igazán ügyesek vagyunk, akkor a kedvezmények mellett még szívesen házhoz is hozza az, akinek a gyereke esetleg kinőtte már a játékkonyhát, vagy más okból adná el.

Megcsinálhatom én is, ha drágállom?

De vajon milyen ezeknek a játékkonyháknak a szavatossága, illetve ha úgy döntünk - meg persze kézügyességünk is van hozzá - el tudjuk-e mi magunk is készíteni? Ennek járt utána tavaly a CashTag, a Pénzcentrum videoblogja, akik asztalost kérdeztek a hihetetlenül népszerű játékkonyhákról. Az epizódot visszanézheted itt:

Kutatás az előrehozott szezonális akciókról

Évek óta megfogyelhető trend, hogy egyre korábbra hozzák a kereskedelmi láncok a szezonális ajánlataikat. Így egyre gyakoribb, hogy már szeptember végén megjelennek a boltok polcain a karácsonyi desszertek, a puszedlik, a fahéjas kekszek, egy-egy divatos karácsonyi manó, sőt akár a püspökkenyér is. A bátrabb kerekedők pedig már augusztus végén ledobják a karácsonyi bombát.

Te mit gondolsz erről a kereskedelmi gyakorlatról? A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem friss kutatásában arra keressük a választ, mit gondolnak a vásárlók arról, hogy enyire siet a kereskedők órája. Kérjük, töltsd ki az alábbi kérdőívet!