Vérprofi bookingos csalás terjed: ezt azonnal ellenőrizd, ha foglaltál szállást a nyárra

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják átverni az utazókat a netes csalók – ezúttal egy TikTok-videó hívta fel a figyelmet arra, hogy a támadások már a Booking.com belső üzenetküldő rendszerét is elérik. A videó készítője szerint a csalók nemcsak e-mailben, hanem a foglalási felület hivatalos csatornáján keresztül is képesek megtévesztő üzeneteket küldeni, így könnyen hitelesnek tűnhetnek a hamis fizetési felszólítások. Az eset rávilágít arra, mennyire fontos a fokozott óvatosság még a megbízhatónak hitt platformokon is.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK