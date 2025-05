Ez már nem játék: óriási hőhullám csap le erre a térségre, beláthatatlan következmények lesznek

Több mint hetven éve nem tapasztalt májusi hőségre készülhet Spanyolország a következő napokban - közölte a spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) szerdán.

A nyár közepét idéző időjárás várhatóan csütörtöktől vasárnapig tart majd. Az előrejelzés szerint átlagosan öt-tíz Celsius-fokkal lehet az ilyekor szokásos hőmérséklet felett. Az ország déli részén meghaladhatja a 40 fokot is.

Nem kizárható, hogy hőmérsékleti rekordok is megdőlnek - hangsúlyozta Rubén del Campo, az Aemet szóvivője az X közösségi oldalon, aki szerint a rendkívüli időjárást az Észak-Afrika felől érkező forró légtömeg okozza. Városi bontásban nézve az említett időszakban napközben az andalúziai Sevillában lehet a legmelegebb, akár 42 Celsius-fokos hőmérséklet is, az ország közepén fekvő fővárosban, Madridban 37 fokot, míg az észak-keleti Zaragozában 38 fokot is mutathat a hőmérő.

Az Aemet figyelmeztetett arra, hogy az éjszakák is nagyon melegek lesznek, az ország déli felének egyes részein a legalacsonyabb hőmérséklet 22 fok körül alakulhat.

A meteorológiai szolgálat éves jelentései szerint az elmúlt három év volt az legmelegebb Spanyolországban; nyaranta megnőtt a kánikulai időszakok száma, maximumhőmérsékleti rekordok dőltek meg, a telek pedig enyhébbek voltak a korábban szokásosnál.

Az Aemet felhívta a figyelmet, hogy a klímaváltozás miatt az ilyen típusú szélsőséges események egyre gyakoribbak lesznek, az emelkedő hőmérséklet és a fokozódó párolgás súlyosbítja az aszályos állapotokat, még a bőségesen csapadékos években is.

Sara Aagesen, az ökológiai átmenetekért felelős miniszter korábban arról beszélt, hogy egy olyan jövőbeli klímával szemben, ahol a szélsőséges hőmérséklet lesz a normális, a tudósok meghallgatására és az ellenállóképesség fokozására van szükség.