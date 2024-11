Ilyen nincs! Már lehet kapni dubai csokis bejglit is: 6500 egy rúd, ez lehet a karácsony sztárja

Annyira dübörög a dubai csokoládé őrület Magyarországon is, hogy nem lehetetlen, hogy a dubaji csoki eladása idén akár a bejglit is megelőzheti. De persze nem akarnak lemaradni az innovációban a hazai cukrászdák sem, így lehet kapni idén dubaji csoki bejglit és dubai csokoládés szaloncukrot is.

Nemrég számoltunk be róla, hogy mint a legtöbb cukrászati terméknél, így a bejgli esetében is a hagyományos ízek, azaz a diós vagy mákos ízesítésből fog a legtöbb fogyni idén. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmünket a Magyar Cukrász Ipartestület, hogy már szinte nincs olyan gyümölcs, vagy olajos mag, amiből ne készítenének bejglit. Szerintük ezt jól reprezentálják az Év Bejglije verseny nevezői is. Kiemelték: a modern ízvilágot kedvelőknek jó alternatíva lehet egy pisztáciás vagy egy kesudiós bejgli, de a gyümölcsök felhasználásának is csak a fantázia szab határt.

Ma már sok helyen készítenek egzotikus gyümölcsből is bejglit, egy mangós bejgli ma még kicsit furán hangzik, de meg kell szólítani mindenkit és a cukrászok megpróbálnak minden igényt kielégíteni. Az egész ország dubai csoki lázban ég, kíváncsi vagyok, hogy mikor fog megjelenni a bejglik között is ez az ízvilág

- fogalmazott a Pénzcentrumnak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.

És láss csodát, nem kellett sokáig várni, hogy teljesüljön Erdélyi Balázs piaci "jóslata", a Pénzcentrum máris talált néhány cukrászdát, ahol kapható 2024-ben a világhírnévre szert tett dubai csoki bejglibe sütött verziója. Elsőként a TikTok-on futottunk bele, hogy a törökbálinti Tücsi-süti cukrászda is készít, kizárólag rendelésre dubai csokis bejglit, darabját 6500 forintos áron.

És nem árt nyitott szemmel járni, hiszen ahogy közeledünk az ünnepekhez, egyre több ismert cukrászda pultjában találhatjuk meg majd a hagyományos magyar bejgli keleti ihletésű verzióját is. Olyan nagy a dubai csokoládé hype most, hogy idén karácsonykor a dubaji csoki versenyre kelhet a hagyományos bejglivel Magyarországon – állítja Jakabfi Dávid patissier. A magyar desszertkultúra elismert alakja szerint nem lehetetlen, hogy a dubaji csoki eladása idén akár a bejglit is megelőzheti.

Aki pedig nem tud ellenállni a dubaji csokoládé őrületnek, viszont nem mondana le a hagyományos bejgliről sem, annak itt a lehetőség, hogy habzsolja az élvezeteket és beszerezzen a kettőt egyben. Aki sokallná ezért a bejgli-különlegességért az árat, annak csak annyit mondunk, hogy épp a mai nap reggelén jelent meg egy cikkünk arról, hogy miként drágult a Horváth Ilona szakácskönyv legendás bejglije néhány év leforgása alatt. Mint fogalmaztunk, ha most ugyanannyit szánnánk a bejglire, mint amennyit 4 évvel ezelőtt, akkor a családtagok bizony jó pár rúddal kevesebbet tudnak behabzsolni.

Na és mi a helyzet a másik nagy karácsonyi slágerrel?

A szaloncukor az egyik legfontosabb karácsonyi édesség, mely nélkül a legtöbb magyar számára elképzelhetetlen az ünnep. Az alapanyagok - elsősorban a csokoládé - drágulása azonban a szaloncukor árképzésére is hatással lehetnek idén. A boltokban már hetek óta kapható az édesség, azonban a cukrászdákban is egyre keresetebbek a kézműves különlegességek. A szaloncukor árának várható alakulása kapcsán Erdélyi Balázs úgy foglmazott,

elsődlegesen a kakaóbab világpiaci ára van az áremelések hátterében, több mint a duplájára emelkedett egy év alatt a csokoládé ára itthon is. Emellett minden költségtétel emelkedett idén is, így ha valaki ugyanolyan forgalmat generál idén, mint egy évvel ezelőtt, akkor is lényegesebben kevesebb profitot fog eredményezni.

Erdélyi Balázs azt is hozzátette, hogy miután a szaloncukor idén a Hungarikumok Gyűjteményébe került, így egyre többen készítenek hagyományos módon szaloncukrot és sok cukrászda újra felvette a repertoárjába.

Ezek a kézműves szaloncukrok valóban válogatott alapanyagokból készülnek, minőségi csokoládéból és izgalmas, egyedi ízvilágot képviselnek. Ezekre a termékekre évről évre nő a kereslet, mert igazi különlegességnek számítanak

- tette hozzá Erdélyi Balázs.

Ugyanakkor hagyományos ízesítések mellett a szaloncukor esetében is keresik az újdonságokat. Így nem meglepő, hogy a dubaji csokoládé őrület már betört a szaloncukrok piacára is. Egymás után rukkolnak elő ugyanis a csokoládémanufaktúrák és ismertebb cukrászdák, hogy bizony náluk is kapható már a dubai csoki őrület szaloncukor-verziója. Ismét a TikTok-on futottunk bele, hogy a Sulyán cukrászda veresegyházi és gödöllői egységeiben például már kapható dubaji csokis szaloncukor. 21 ezer forintos kilóáron! Íme: