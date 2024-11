250 ezer forintot is érhet ez a táblás csokoládé: a legtöbb magyar boltban megtalálható a márka

Talán senkinek sem kell bemutatni a legendás csokoládé márka, a Lindt termékeit, hiszten a legtöbb hazai boltban is árulják a gyártó termékeit. A svájci konszern nemrég piacra dobta, limitált kiadásban a saját dubai csoki verzióját, amelyért a másodpiacon 250 ezer forintot is elkérnek - szúrta ki a Pénzcentrum az egyik legnagyobb hazai apróhirdetési oldalon.

Nemrég írtunk arról, hogy a svájci Lindt csokoládégyár új, közel-keleti ihletésű édességével hatalmas érdeklődést váltott ki Németországban. A limitált kiadású dubai csokoládé iránt olyan nagy volt a kereslet, hogy a vásárlók órákig álltak sorban az aacheni üzlet előtt, hogy megkóstolhassák a pisztáciakrémmel és ropogós kunafa-tésztával készült különlegességet.

Az AP hírügynökség beszámolója szerint a Lindt ezzel a lépéssel azt kívánja demonstrálni (szükségük is van rá, mivel igencsak megtépázza a nagymúltú svájci vállalat renoméját az a per, amit csoportosan indítottak a Lindt ellen nemrég az USA-ban), hogy a közel 180 éves svájci vállalat képes lépést tartani a modern trendekkel és innovatív termékekkel bővíteni kínálatát. A ChocoSuisse, a svájci csokoládéipar szövetsége reméli, hogy az új termék segíthet a csokoládé népszerűsítésében az Európán kívüli piacokon is.

Jó dolog, ha egyre több ember kezdi megszeretni a csokoládét és rendszeresen fogyaszt csokoládét - ez bővíti a piacot olyan helyeken, mint Ázsia és a Közel-Kelet

- vélekedett Roger Wehrli, a szövetség igazgatója.

250 ezer forint egyetlen tábla a Lindt dubai csokiból a másodpiacon

Mióta a TikTok felkapta az eredeti dubai csokkoládét, természetesen a hazai vásárlókat is igyekeznek kiszolgálni a kereskedők. A speciális boltokban 2-3 ezer forinttól kapható az eredeti dubai csoki, 10 grammos kiszerelésben; de a nagy édességgyártók, sőt még a diszkontok is elkezdtek saját verzióval kijönni az ünnepekre.

Míg a nagy boltláncok sajátmárkás dubaji csokoládéja őrületes mennyiségben készül, és lassan a teljes európai piacot ellepik (Magyarországon még nem, de például a környező országokban már árulja a Lidl), addig a Lindt egészen máshogy feküdt rá a trendre. A legendás svájci csokigyár ugyanis mindössze 1000 darabot készített a saját dubaji csokoládéjából, és azt exkluzív kiszerelésben, komolyabb csinnadrattával szórta ki a legnagyobb rajongóknak, köztük magyar vásárlóknak is.

Nem sokkal azután, hogy Achenben elkapkodták a Lindt limitált dubaji csokiját, meg is jelentek a sorszámozott tételek a másodpiacon. Nemrég a Jófogás piacterén bukkantunk egy hirdetésre, amelyben 250 ezer forintért kínálja a portékát egy magyar felhasználó. Íme:

A Jófogás online piacterén bukkantunk egy hirdetésre, amelyben 250 ezer forintért kínálják a Lindt dubai csokoládéját.

Mint azt a hirdető írja, a Lindt dubai csokit személyesen szerezte be az exkluzív árusításon Aachenben. Hozzáteszi, hogy az egész világon összesen mindössze 1000 darab létezik ebből a Lindt-verzióból.

A tábla exkluzív sorozatszáma: **494**, így az első 500 példány között van, amit valaha értékesítettek

- olvasható az eladó által mellékelt leírásban, amiből az is kiderül még, hogy a csomag nem csak magát a díszdobozos dubai csokoládét tartalmazza, hanem van hozzá egy névre szóló tanúsítvány is (igaz, ez István névre szól :D ), és még néhány Lindor Pisztácia golyót is ad ajándékba a vevőnek.