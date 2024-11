Áremeléssel indul a szaloncukor szezonja: ez lesz a magyarok kedvence idén karácsonykor

A szaloncukor az egyik legfontosabb karácsonyi édesség, mely nélkül a legtöbb magyar számára elképzelhetetlen az ünnep. Az alapanyagok - elsősorban a csokoládé - drágulása azonban a szaloncukor árképzésére is hatással lehetnek idén. A boltokban már hetek óta kapható az édesség, azonban a cukrászdákban is egyre keresetebbek a kézműves különlegességek. A szaloncukrok iránti keresletről és a drágulás okairól Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke nyilatkozott a Pénzcentrumnak.

Pénzcentrum: Mekkora az idei évi drágulás szaloncukor fronton? Mi áll az áremelés a hátterében?

Erdélyi Balázs: Elsődlegesen a kakaóbab világpiaci ára van az áremelések hátterében, több mint a duplájára emelkedett egy év alatt a csokoládé ára itthon is. Emellett minden költségtétel emelkedett idén is, így ha valaki ugyanolyan forgalmat generál idén, mint egy évvel ezelőtt, akkor is lényegesebben kevesebb profitot fog eredményezni.

Nő, vagy esetleg csökken a kereslet a szaloncukrok iránt az utóbbi években?

A szaloncukor idén már méltó helyére, a Hungarikumok Gyűjteményébe került és újabb virágkorát éli az utóbbi években. Egyre többen készítenek hagyományos módon szaloncukrot és sok cukrászda újra felvette a repertoárjába.

Ezek a kézműves szaloncukrok valóban válogatott alapanyagokból készülnek, minőségi csokoládéból és izgalmas, egyedi ízvilágot képviselnek. Ezekre a termékekre évről évre nő a kereslet, mert igazi különlegességnek számítanak. A legtöbb esetben egy díszesen becsomagolt bonbonról beszélhetünk. Számomra kimondottan nagy öröm, hogy egyre több cukrász készít újra szaloncukrot.

Van olyan más édesség, amely kihívója lehet a szaloncukornak 2024-ben?

A szaloncukor Magyarországon ugyanúgy hozzátartozik a karácsonyhoz, mint a bejgli, elképzelhetetlen az ünnep nélkülük. Természetesen rengeteg édességgel kell felvenniük a verseny, nagyon sok alternatíva van a piacon, de a gyermekkor emlékének és a családi hagyományoknak mindig erősebbnek kell lennie. Bízom benne, hogy ezeket az évszázados hagyományokat az újabb generációk is továbbviszik majd!