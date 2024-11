Elkerülhetetlen roham készül a cukrászdákban: nagyot koppanhat, aki ezzel karácsonyig kivár

Bár karácsonyig még bő egy hónap hátra van, az ünnep egyik elmaradhatatlan süteményét, a bejglit már sok helyen megvásárolhatjuk. November közepén már a cukrászdák is készülnek a karácsonyi nagyüzemre, veszik fel a rendeléseket. A Pénzcentrumnak Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke nyilatkozott arról, mi várható a 2024-es bejgliszezonban, számíthatnak-e drágulásra a vásárlók és milyen újdonságokkal találkozhatunk idén bejgli fronton.

Pénzcentrum: Várható idén drágulás a klasszikus (diós, mákos, gesztenyés, marcipános) ízek esetében?

Erdélyi Balázs: Szerintem sok helyen már tavaly elérte a lélektani határt a kézműves bejgli ára és bár az alapanyagok többsége tovább drágult az idei évben, várhatóan mégsem lesz számottevő áremelés idén. Ha százalékot kellene mondanom, akkor legfeljebb 10 százalék körüli áremelés várható, már aki élni fog ezzel. Már tavaly is több cukrászda választotta azt az árpolitikát, hogy inkább olcsóbban adta valamivel a bejglit, mint amit a költségek indokoltak volna és így nagyobb mennyiséget tudtak értékesíteni. Sajnos a piacon nagyon nagy a szórás – árban is és minőségben is, mivel a multik polcain egészen silány bejgli utánzatokat lehet látni, napi pékáru szintre süllyesztve. Ezek a termékek persze jóval olcsóbbak, mint a cukrászdai bejglik, de természetesen minőségben sem lehet a kettőről egy napon beszélni.

Mik lehetnek a 2024-es év új irányai, ízei?

Mint a legtöbb cukrászati terméknél, valószínűleg idén is a hagyományos diós vagy mákos bejgliből fog a legtöbb fogyni, de ha csak az Év Bejglije verseny nevezőit nézzük, már szinte nincs olyan gyümölcs, vagy olajos mag, amiből ne készítenének bejglit. A modern ízvilágot kedvelőknek jó alternatíva lehet egy pisztáciás vagy egy kesudiós bejgli, de a gyümölcsök felhasználásának is csak a fantázia szab határt.

Ma már sok helyen készítenek egzotikus gyümölcsből is bejglit, egy mangós bejgli ma még kicsit furán hangzik, de meg kell szólítani mindenkit és a cukrászok megpróbálnak minden igényt kielégíteni. Az egész ország dubai csoki lázban ég, kíváncsi vagyok, hogy mikor fog megjelenni a bejglik között is ez az ízvilág.

A bejglik esetében mennyire elterjedtek a "mentes" változatok, van ezekre kereslet?

Vannak kimondottan csak „mentes” termékeket kínáló cukrászdák, az ő kínálatukban általában fellelhető mentes bejgli is. Szinte az összes magyarországi cukrászda kínál többféle terméket is az ételintoleranciával küzdő vendégek számára, sőt egyre nagyobb ezekre a termékekre a kereslet és a minőségük is rendkívül sokat javult az elmúlt években.

A bejglinél nagyon sok alapanyagot kell kiváltani ahhoz, megfeleljen egy teljesen mentes terméknek, elég csak a vajra, tejre, tojásra, vagy a mézre, az aszalt, illetve a kandírozott gyümölcsökre gondolni. Mindenképpen kell egyfajta kompromisszum készség, mert egy mentes bejgli soha nem lesz olyan kinézetű és olyan állagú termék, mint egy hagyományos módon készült bejgli. Akiknek így kell étkezniük, azok általában ezt el is fogadják.

Milyen év végére, forgalomra számítanak a cukrászdák bejgli fronton? Érdemes lehet minél hamarabb leadni a rendeléseket?

Nagyon sokat segítenek a vendégek, ha időben leadják a rendelésüket, ez a cukrászdának valóban nagy segítség a munka megtervezéséhez és így a vendégek sem fognak lemaradni a kedvenc termékeikről. Ebben az időszakban már elindulnak az előkészületek és decemberben már gőzerővel megy a termelés. Sajnos a legtöbb helyen továbbra is munkaerőhiánnyal küzdenek a kollégák, ezért is érdemes időben leadni a rendelést, hogy beleférjen a kapacitásukba.

Jó év végére számítunk, bár már szinte luxusnak számít a sütemény is, de karácsonykor kimondottan keresik a minőségi termékeket. Az ünnepi asztalra nem mindegy, hogy milyen sütemények kerülnek, el is ronthatja az estét, vagy meg is koronázhatja.

A gyenge forint milyen hatással van a cukrászdákra, befolyásolhatja ez az idei árakat, illetve a jövő éri árképzést?

Sok nehézséggel néztünk már szembe idén is és a forint mostani gyengélkedése is meg fog jelenni az alapanyagáraknál, mivel rengeteg alapanyag érkezik külföldről. Eddig leginkább a csokoládé ára miatt aggódtunk, de most az összes import termék ára tovább emelkedhet.

Nagyon nehéz már a sütemények eladási árán emelni, hiszen már sokak számára most is megfizethetetlen egy minőségi sütemény. Meg kell találni minden üzletnek azt a határt, amivel még rentábilis tud maradni a vállalkozás és a vevőkör is el tudja fogadni. Mindig nagyon óvatosan emelnek árat a cukrászok, mert nem szeretnének vendégeket elveszíteni.