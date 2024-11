Ennyivel drágult a Horváth Ilona szakácskönyv legendás bejglije: pár év elég volt a katasztrófához

A legendás Horváth Ilona szakácskönyv bejglireceptjét alapul véve kiszámoltuk, hogy mennyivel drágult sokak kedvenc diós bejglije 4 év alatt. Ha vajjal készítettük a karácsonyi finomságot, akkor a drágulást mértéke majd 50 százalékos volt, ha viszont margarinnal dolgoztunk, akkor némileg kevesebbel megúsztuk. Ezzel együtt is, hogyha most ugyanannyit szánnánk a bejglire, mint amennyit 4 évvel ezelőtt, akkor a család bizony jó pár rúddal kevesebbet tudnak behabzsolni.

A karácsony egyik elmaradhatatlan süteménye a bejgli, amely generációk óta az ünnepi asztal éke. A klasszikus diós változat azonban nemcsak az ízekről, hanem az árakról is szól: az elmúlt évek inflációs hullámai az alapvető élelmiszerek árát is jelentősen megemelték, így az otthoni sütés sem feltétlenül olcsóbb alternatíva, mint korábban. De vajon pontosan mekkora változást hoztak ezek az évek?

Cikkünkben egy ikonikus magyar szakácskönyv diós bejgli receptjét alapul véve kiszámoltuk, mennyibe kerül az ünnepi finomság elkészítése 2024-ben a 2020-as árakhoz képest. Az alapanyagok áremelkedését vizsgálva feltárjuk, milyen hatással van a házi sütés költségeire a dió, a liszt, a cukor vagy éppen a vaj/margarin drágulása. És kiderítjük: tényleg luxussá vált diós bejglit sütni otthon?

Diós bejgli ára anno és most

Nagyi évtizedek óta ugyanolyan bejglit csinál, néha kireped, néha nem, de mindig ugyanolyan finom. Ennek a bejglinek az alapreceptje nem máshonnan, mint a legendás Horváth Ilona által írt szakácskönyvből származik. Ezt a receptet fogjuk alapul venni, némi túrbózással. A tésztához a következőkre lesz szükségünk:

Liszt, finomliszt, kg

Vaj, legalább 80% zsírtartalom, 100 g-os csomagolásban, db VAGY Tejes margarin, 200–250 g, db

Tojás, 10 darab

Kristálycukor, kg

UHT tartós tej dobozban, 2,8% zsírtartalom, liter;

míg a töltelékhez a következőkre lesz szükségünk:

Tisztított dió, csomagolt is (nem darált, nem cukrozott),kg

Kristálycukor, kg.

A hozzávalók azért szerepelnek így, mert a KSH által hónapról hónapra közzétett adatsoron így szerepelnek. Amit a recept árváltozásának számításakor kihagytunk az az élesztő, a csipet só, a mazsola, illetve a finom édes morzsa. Ezek a hozzávalók ugyanis nem szerepelnek a KSH által közzétett listán, így évekre visszamenőleg nem tudtuk vizsgálni az árakat. És igen, ezért nincs mákos bejgli, csak diós, mert utóbbi szerepel csak a könnyen hozzáférhető, bárki által böngészhető listán.

A legendás Horváth Ilona szakácskönyv bejglireceptje.

Ahogy majd látni lehet, cikkünkben a 2020-as októberi árakat hasonlítottuk össze a 2024-es októberiekkel. Az alaprecept hozzávalói egyébként 4 tekercsre szólnak, mi ezt felszoroztuk kettővel. Egyfelől így könnyeb volt számolni, másfelől egy nagyobb család a karácsonyi időszakban simán megeszik 8 tekercs bejglit is, úgyhogy adta is magát a döntés. Amit változtattunk: a Nagyi mindig több tölteléket tesz a bejglibe, mint amennyit Horváth Ilona receptje ír, így 8 tekercsre 60dkg dió helyett 1kg dióval, és 40dkg cukor helyett 60 dekával számoltunk. Igen, porcukor sincs a listán, de az azért megoldható otthon kristályból is.

Lássuk a matekot

Mielőtt belevágnánk a konkrét számításba bemutatjuk, miként változtak az általunk vizsgált alapanyagok egységnyi átlagárai:

Ahogy az adatokból látjuk, leginkább a tejes margarin drágult meg, itt a növekedés több mint 105 százalékos volt. Ez azt jelenti, hogy a termék több mint kétszer annyiba került 2024 októberében, mint amennyibe került 2020 októberében. De óriásit drágult a legalább 80% zsírtartalmú vaj is, ennek az átlagára 82 százalékkal emelkedett. De 70 százalék felett nőtt a 2,8-as UHT tej és a tojás átlagára is, előbbi 78, utóbbi 71 százalékkal.

A legendás Horváth Ilona szakácskönyv.

Eközben a kristálycukor 66 százalékkal lett drágább, míg a finomliszt 54 százalékkal drágult. És akkor ott a dió, aminek a százalékos növekedése jóval elmaradt a többiekétől, de alapvetően is ez volt a legdrágább összetevő. Az átlagárnövekedés 1 kiló tisztított dió esetében 28 százalékos volt, ám a termék ára átlagosan így már majdnem 6000 forintba kerül a 4 évvel ezelőtti majd 4500 forinthoz képest.

De akkor nézzük a nevezetes diós bejglit

A bevezetőben leírt distinkciók mentén akkor újra, 8 tekercs bejglihez a kicsit feltúrbózott receptünk szerint 1 kiló lisztre, fél kiló vajra vagy margarinra, 4 tojásra, 1,6 kiló cukorra, és 4 deci tejre lesz szükségünk (a négy tojás átlagárát egy 10 darabos pakkból, míg a 4 deci tej átlagárát egy 1 literes dobozból számoltuk). Mindezeket alapul véve a Pénzcentrum számításai szerint:

Az adatokból azt látjuk, hogy a 8 rúd diós bejglinket, hogyha vajjal készítettük azt, akkor 2020-ban kijött a dolog átlagosan 7021 forintból. Idén októberben a vállalkozás ugyanakkor már 10134 forintunkba kerülne. Hogyha pedig a margarint választjuk, akkor a bejgliért négy éve 5868 forintot fizettünk volna. Mindez azt jelenti tehát, hogy a vajjal készült bejgli átlagára 44, míg a margarinosé 39 százalékkal drágult 4 év leforgása alatt.

De mindezt úgy is mondhatnánk, hogyha ma valaki ugyanannyi pénzt szeretne elkölteni a diós bejglijére, mint négy éve, akkor ha vajjal sütné a süteményt, akkor bizony csak 5,5 fél rúdra, azaz két és fél rúddal kevesebbre futná. Ha pedig margarinnal dolgozna, és a 2020-as költségvetését szánná a projektre, azaz 5868 forintot, akkor neki már csak 4,7 bejglire futná.

Változnak az idők

Természetesen 2020 óta sok idő eltelt, és az árak mellett azért a fizetések is nőttek. Azt lehet mondani, hogy 2020-tól napjainkig mintegy 50 százalékos átlagos infláció ment végbe, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a recept szerinti diós bejgli (kicsit több töltelékkel) igazából elmaradt az átlagos drágulás mértékétől. Igaz, a vajjal készült darab nem sokkal, az kb. ott van.

Az adatokból tudjuk azt is, hogy míg 2020-ban az átlagos nettó kereset 260 144 forint volt, addig ez 2023-ra 379 836 forintra nőtt. Ez 46 százalékos növekedés, és idén is növekedést fogunk mérni. Így azt mondhatjuk egy átlagos keresőnek gyakorlatilag ugyanannyiba kerül a diósbejgli elkészítése, ha vajjal készíti, és voltaképpen olcsóbb neki, ha margarinnal.

Viszont azt is tudjuk, hogy medián bérek azért az átlagos bérektől jócskán elmaradnak. Így hát sok magyar érezheti azt, hogy ha nem is irdatlanul, de azért számára mégiscsak drágább lett a karácsony elmaradhatatlan kelléke, a diós bejgli.