Elfelejtheted a drága piaci birsalmát, akár fillérekért megszedheted magad: listán a helyszínek

Dédanyáink idejében még szinte minden falusi ház kertjében ott állt egy birsfa; manapság azonban alig-alig látni vidéken. Nem is csoda, ha ennyire drágán kínálják a piacokon; ráadásul idén az ország nagy részén el is fagyott a termés. Ugyanakkor vannak olyan lelőhelyek, ahol a piaci ár töredékéért juthatunk friss gyümölcshöz.

Régen szinte minden falusi ház kertjében ott állt egy birsfa, manapság azonban alig-alig látni; szinte teljesen eltűnt. Az egyik fő oka a klímaváltozás és a „tűzhalál” nevű betegség, de ahogy erről később külön is szót ejtünk, egyáltalán nem kell lemondanunk erről a rendkívül egészséges hazai gyümölcsről. A birs szezonja szeptember végétől november közepéig tart. Pár évtizeddel ezelőtt szinte ingyen lehetett hozzájutni, ma már a birs kilójáért is jelentősen magasabb árat kell fizetni.

A piacokon 850-től 1500 forintig terjednek 2024 őszén az árak, de termelőktől kis- és nagy tételben egyaránt beszerezhető, jellemzően 500 forintos kilogrammonkénti áron. A cefrének való birs azért ennél is kedvezőbb áron kapható. Érdemes azonban figyelni a szupermarketek akciói mellett a hazai „Szedd magad” programokra is – itt 450-500 forintért már garantáltan magyar és egészséges gyümölcsöt kapunk, ami, ha ügyesen tároljuk, akár hónapokig is eláll.

Minden idők egyik legnehezebb évén vannak túl a Bács-Kiskun Zöldért ZRT

35 éve dolgozom kertészmérnökként és növényorvosként, de ilyen szélsőséges évet még nem tapasztaltunk. Ami konkrétan a Bács-Kiskun Zöldért ZRT működési területét és termesztését illeti, soha nem volt még ennyire szélsőséges időjárás. Az tavasz 13 fagyos éjszakával indult, amikor a kajszibarack, a cseresznye és a meggy teljes virágzásban voltak. A birs, amely a későn is virágzik, szerencsére megúszta a nagyobb fagyokat, mivel ez a legkésőbbi gyümölcsök közé tartozik, nemcsak érés, hanem virágzás idején is, ezért a termesztése Magyarországon viszonylag biztonságos. Ennek ellenére óriási fagykárokkal kellett szembenéznünk: mínusz 7,4 fokos hideggel. Így nagyon komoly fagyvédelmet kellett bevetnünk, minden lehetséges eszközzel. Vannak speciális, gázzal és gázolajjal működő védelmi rendszereink, amelyek segítségével sikerült a gyümölcsök nagyjából felét megmenteni.

– közölte beszélgetésünk elején Bűdi Zsolt, Bács-Zöldért vezérigazgatója, akivel még tavasz végén, a Te szedd magadok kapcsán külön is interjúztunk. Bűdi Zsolt még hozzátette, az idei évben aztán minden elképzelhető probléma előfordult, a komoly hidegtől kezdve a jégesőig, majd a trópusi hőségekig, amikor a hőmérséklet napokon át 41 fok körül mozgott. Éjszaka sem hűlt le eléggé a levegő, sem a növények, sem az emberek nem tudtak felfrissülni, ami rendkívül megviselte a növénykultúrákat.

Körülbelül három héttel ezelőtt aztán– ha nem lett volna elég, egy nap alatt 70 milliméternyi csapadék hullott. A paprikák és paradicsomok ezt is megsínylették: mindkettő megrepedt, a szilvák pedig teljesen szétrepedtek, pedig több száz tonna szilva maradt a fákon. A birs szerencsére jobban tűrte a helyzetet, csak néhány százaléknyi repedést mutatott, és most folyamatban van a betakarítása.

Az idei év extrém időjárása a következő évre is negatív hatással lesz

Birsből a Bács-Kiskun megyei kertészetben összességében 50%-os termésre lehet számítani, de ahogy Bűdi Zsolt fogalmazott, ez az extrém időjárás a következő évre is negatív hatással lesz, hiszen augusztusban történik a rügydifferenciálódás, amely meghatározza, hogy a következő évben mennyi virág képződik a gyümölcsfákon:

Ebben a régióban, és tudomásom szerint más régiókban is, a nagy hőség kifejezetten kedvezőtlen hatással van erre a folyamatra. Ez azt jelenti, hogy jövőre kevesebb virágkezdeménnyel indulnak neki a gyümölcsfák, legyengült állapotban, ami sajnos már most előrevetíti a következő év termésének alakulását.

Egy méltatlanul elfeledett gyümölcsről beszélünk

Ahogy Bűdi Zsolt, a Bács-Zöldért Zrt. vezérigazgatója is fogalmazott hiába próbálják népszerűsíteni a birset, elég méltatlanul elfeledett gyümölcsről beszélhetünk. Szerinte az egyik legnagyobb probléma a zöldség-gyümölcs ágazatban az ellátási láncokkal van:

A fogyasztóhoz többnyire az jut el, amit a multik polcain találnak. Az emberek többsége így már csak üzletekben szerzi be, amit szükséges. A kis zöldség-gyümölcs kereskedések gyakorlatilag megszűntek, még a falvakban is. Vidéken sok helyen kivágták a gyümölcsfákat, hagyták, hogy tönkremenjenek. Az az idősebb nemzedék, amely még foglalkozott ezzel, kihalt vagy kiöregedett, és jó esetben befüvesítették a kerteket, hogy legalább fűnyíróval egyszerűen gondozni tudják. Pedig a gyümölcsfákat gondozni kellene: néha megmetszeni, és bizony, növényvédelem nélkül sem lehet sikeresen fenntartani őket. A gyümölcsfák gyakorlatilag kikoptak a falusi kertekből.

- tette hozzá a szakember. A rendszerváltás óta a vásárlók megszokták, hogy mindent az üzletekben szereznek be. Ha egy termék nincs ott, gyorsan elfelejtik.

Nem szabad leragadni a birsalmasajtnál!

Bűdi Zsolt szerint is, mivel az üzletek polcain nem birset találunk, hanem avokádót, kivit, vagy decemberben szamócát, illetve narancsot, lime-ot, esetleg olyan egzotikus gyümölcsöket, mint a karambola, a birs szinte eltűnt a köztudatból. Pedig a birs egy rendkívül egészséges gyümölcs, de ha nincs ott a polcon, akkor nem is keresik:

De tudni kell, hogy a birs pektintartalma a legmagasabb a gyümölcsök közül. Ezért különösen hasznos a gyomorbetegeknek, gyomorfekélyben szenvedőknek, hiszen a pektin kibéleli a gyomrot. Ráadásul rendkívül jól tárolható: hónapokon át, akár februárig is eláll, és egy öt hónapon keresztül fogyasztható gyümölcsről van szó, amely magas tápértékkel rendelkezik, hasonlóan a sütőtökhöz, de annál még egészségesebb is. Különleges kulináris élményeket is nyújt! Nem szabad leragadni a birsalmasajtnál, mert a birset kiválóan lehet párosítani sültekhez, vadételekhez, halakhoz is – valóban ezerféle módon felhasználható. Én a spárgához szoktam hasonlítani, mert hasonlóan sokoldalú. Nem véletlen, hogy a spárgával kapcsolatban is mindig párhuzamokat vonunk: az egyik a legelső, a másik a legutolsó tavaszi gyümölcs. Mindkettőnek fontos szerepe van, és külföldön, például Ausztriában, Németországban, Franciaországban vagy Olaszországban hatalmas hagyományai vannak a birsfesztiváloknak és a különböző birsalapú termékeknek. Nálunk sajnos ez a kultúra valahogy feledésbe merült.

Bűdi Zsolt szerint azért van egy halvány reménysugár:

Úgy érzem, hogy az elmúlt két-három évben kezd újra divatba jönni a birs. Egyre többen érdeklődnek a birs iránt, és mi magunk is telepítettünk egy új fajtát Zemplénben, egy viszonylag nagy területen. Látom, hogy távoli vidékekről is eljönnek hozzánk érdeklődni. Két héttel ezelőtt például tartottunk egy birsfesztivált, amelyen négyszáz ember vett részt az ország minden tájáról, Kaposvártól kezdve egészen Budapestig és az agglomerációig. Vendégül láttuk őket, pálinkával kínáltuk, és szedhettek, vásárolhattak birset.

Van tehát érdeklődés, de ami igazán fontos, hogy a birs bekerüljön a nagyobb üzletek polcaira is. Ezért lehet jó hír, hogy idén az Aldi jelentős mennyiséget rendelt a Bács-Kiskun ZRT-től, és már a héten, csütörtöktől akciós birset kínálnak majd.

Ha valaki most vásárol birset, ne egye meg azonnal, fontos, hogy utóérlelni kell!

Bűdi Zsolt mindenkinek azt tanácsolja, bátran vigyen haza akár több kilót is, csak figyeljen oda rá, hol és mennyi ideig tárolja. Másrészt jó tudni, mikor érett igazán ez a gyümölcs, mikor érdemes nekiállni fogyasztani:

Szobahőmérsékleten gyorsíthatjuk ezt a folyamatot, vagy lassíthatjuk is, például ,ha egy hűvös helyen, garázsban, vagy akár egy veremben tároljuk, ahol 5 fok körüli a hőmérséklet. Így akár hónapokig is eláll. A legjobb, ha várunk, amíg a birs citromsárga színű lesz, és zsíros, viaszos réteg jelenik meg rajta. Ilyenkor nyílnak meg igazán az ízek és illatok, és kialakulnak azok az aminosavak, amelyek a birset igazán élvezetessé teszik. Én például felszeletelem, és minden nap elrágcsálok egyet, mert még fogselyem helyett is kiváló, hiszen tisztítja a fogakat, és kellemes leheletet ad. A párom viszont megsüti, amikor már eléri a tökéletes sárga színt, és egy kis mézzel csodálatos desszert készül belőle. De ha valaki lekvárt szeretne belőle készíteni, mindenképpen várja meg, amíg teljesen beérik.

Az átlagostól kevesebb lesz idén a Borbás kertben is a birstermés

A Sárvíz völgyében, a Velencei-tó déli részén és Somogyban már 30 éve foglalkozik biológiai alapú és konvencionális gyümölcstermesztéssel Borbás Edit. Az 80 hektáros családi gazdaságukban szamócát, cseresznyét, sárgabarackot, őszibarackot, meggyet, szilvát, datolyaszilvát, almát, körtét, homoktövist és nem utolsósorban birset is termesztenek. Náluk is javában szedik már az ősz utolsóként beérő gyümölcsét – ahogy Borbás Edit a HelloVidéknek mesélte, de még legalább egy hónapig ki is fog tartani a szezon. Családi gazdaságukban 18 fajta birset termesztenek, a legkorábbitól a legkésőbbi fajtáig rendkívül széles a kínálatuk.

A Borbás kertben sem alakult könnyen az idei év: a fagykárokon túl júliusban jégverés is sújtotta őket. Ezt viszonylag könnyen kiheverték a birsfák, és a gyümölcsök sem károsodtak; van, amelyiken jobban látszik, van, amelyiken kevésbé. Borbás Edit elmondta, hogy alapvetően gyönyörű az idei termésük, 70-80 dekás birseket lehet szüretelni a fákról.

A klímaváltozás és tűzelhalás is betett a hazai birsnek

Borbás Edit szerint az egyik legfőbb oka annak, hogy eltűntek a hazai kertekből a birsfák, az a klímaváltozás. A birs egy ártéri gyümölcsfa, akárcsak a dió. Az extrém időjárási események, például a fagyok vagy a hosszú aszályos időszakok, komoly pusztítást végeztek a hazai állományban. Másrészt a birsfákat sújtó betegségek, mint például a tűzelhalás, szintén nagy károkat okoznak, és sok esetben a fák elpusztulásához vezetnek.

Bár a védekezés nehéz, mégis lehetséges!

A termelők között elterjedt az a nézet, hogy nem lehet a fákat megvédeni, de ez nem igaz. Mi saját bőrünkön tapasztaltuk, és látjuk, hogy rézzel igenis meg lehet védeni az ültetvényt! Mi a birsfákat úgy kezeljük, mintha bio lenne, csak rézzel permetezzük, semmi mással, és még rovarcsapdákat használunk.

– magyarázta Borbás Edit.

Nincs olyan, hogy birsalma vagy birskörte…

Borbás Edit szerint bár sokan birsalmának vagy birskörtének nevezik, ez nem helyes; a hivatalos neve egyszerűen birs, amely lehet alma alakú vagy körte alakú. Ezzel kapcsolatosan még egy érdekességet is megosztott velünk: ha valaki ültet egy körte alakú birsfát, az a következő években nem feltétlenül marad körte alakú. Sőt, megfigyelték, hogy ha aszályos volt az ősz, a következő évben több alma alakú birs lesz.

A Borbás kertben 18 fajta birset termesztenek

A kertben található például Kutibirs, valamint Leszkováczki, Dunabogdányi, Fehérvár fajták is. Minden fajtának megvan a maga jellegzetessége: van, amelyik jó pálinkának, van, amelyik zselének, kompótnak, vagy éppen birsalmasajtnak jobb – ráadásul különböző időpontokban érnek be.

Egyre nagyobb az érdeklődés a birs iránt

Bár az országban kevés ültetvény található, a Magyarországon termett birs bőségesen elegendő a hazai piac igényeinek kielégítésére. Probléma viszont, hogy egy átlagos évben mindig marad a termésből, amit már nem tudnak értékesíteni, ezért is dolgozzák fel. Holott például december környékén már Törökországból is szoktak az üzletláncok importálni. Így is, összességében kevés ültetvény van hazánkban, de a birs használata még nem annyira elterjedt, hogy ne tudná kielégíteni az ország szükségletét.

Hogyan alakultak idén az árak?

Idén a Borbás kertben igyekeztek nem sokat drágítani a gyümölcsön. Tavaly 350 forint volt a „Szedd magad” akcióban, most a Borbás kertben 450 forint. A piacon 850 forintért árusítják a birset, mivel a jég kicsit megütötte a termést, de a teljesen egészséges birseket 1500-1600 forintért kínálják.

