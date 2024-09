Indul a szülők rohama az Aldi, Lidl, Spar üzleteibe: nem érdemes lemaradni, brutál akciók robbantak

Az iskolakezdés sok szülőnek a sok egyéb feladat mellett még egyet a nyakába tesz, nevezhetesen azt, hogy milyen tízórait vagy uzsonnát készítsen a gyerekeknek. Ha még egészséges étrendet is tartunk, az plusz feladatot jelent: az üzletek azonban ezen a héten a kezünkre játszanak a friss akciós ajánlatokkal.

Megkezdődött a héten az iskola, így a szülőknek ismét komoly logisztikát és fejtörést okoz, hogy amennyiben a gyerekeiknek tízórait vagy uzsonnát is összekészítenek minden tanítási napra, akkor abba mi kerüljön. Még nagyobb lehet a kihívás, ha a szülő igyekszik arra is figyelni, hogy a nassolni való lehetőleg minél egészségesebb legyen.

Az egészségesebben történő étkezés viszont - legalábbis a közhiedelem még így gondol rá - akár sokkal többe is kerülhet, mintha csak egy vagy két szendvicset, üdítő és valami olcsóbb édességet adnánk a csemetéknek az uzsonnás dobozba. A Pénzcentrum az áruházak friss akciós kiadványaiból szemezgetve mutatja meg, hogy nagyobbat talán nem is tévedhetnénk ez ügyben - és az üzletek mintha az iskolakezdésre direkt időzítettek is volna néhány olyan akciót, ami ebben a kezünkre játszik.

Jó áron vannak a gyümölcsök

Bár az új tanév a pusztító forrósággal és a mobiltelefonok beszedésével nem indult a legjobban a diákoknak, a szülők sokat tehetnek azért, hogy minél jobb legyen a tanulással töltött idő. Sok szülő konkrét sportot űz abból, hogy minél jobb tízórais vagy uzsonnáscsomagot állítson össze gyerekének, többen közülük pedig arra is figyelnek, hogy azt minél inkább úgy állítsák össze, hogy az még egészséges ételeket is tartalmazzon.

Az áruházak heti ajánlata annyiban biztosan a kezükre játszik, hogy a gála almát többen is leárazták. A Tesco-ban 445 forintért juthatunk hozzá egy kilóhoz; az Aldiban 449 forintba kerül. Ugyanennyiért kapjuk meg ezt a terméket a PENNY-ben, 35 százalékos leárazás eredményeként: az Auchanban valamivel már drágább, 698 forintot kérnek kilójáért, de ezt a kiemelkedő árat az okozhatja, hogy bio terméket kapunk.

Ha valaki nem kedveli annyira az almát, az kérhet a szüleitől banánt is: ennek egy kilója 369 forintba kerül a Tescóban, míg a Lidl-ben 375. Az Aldiban valamivel drágább, 499 forint a banán kilója.

Szendvics, de hogyan?

Persze nem mindegy az sem, hogy mi kerül a szendvicsekbe, sőt eleve az sem, milyen kenyérből készítjük el. Az egészséges életmód betartásában segíthet a PENNY ajánlata, ahol egy tíz dekás, csökkentett zsírtartalmú vajtömb 299 forintba kerül. Ugyanitt találhatunk ínyenc sonkát is, melyből egy csomag 279 forintért kapható az üzletekben.

A Lidl gondolt a nem annyira szokványos pékáruk kedvelőire is: egy darab teljes kiőrlésű kifli 99 forintért kapható, a 40 dekás kovászos cipó pedig 349 forintba kerül. Az Aldi boltjaiban egy kovászos bagett 179 forint. Aki pedig egészséges péksüteményre vágyik, az Auchanban vehet teljes kiőrlésű szilvalekváros párnát, ahol ez most csak 249 forintba kerül.

Akinek a gyereke szereti a jól megrakott, de mégis egészséges szendvicskölteményt, az felturbózhatja jégsalátával is - ez most csak 399 forint a Spar üzleteiben, egy igen jelentős, 42 százalékos leárazás után. ha pedig valaki még külön salátát is csinálna, az keveréket is vehet a Sparban 439 forintért - ebből két gyerek salátája meg is van, persze zöldségekkel meg öntettel.

Mit igyon a gyerek?

Nem csak az ételek, hanem az italok esetén is van választék bőven, ha nem akarjuk, hogy a gyerekünk a jól ismert, cukros üdítőket igya egész nap. A több gyümölcsből összeállított Apenta Fit üdítők most 349 forintba kerülnek a Sparban (ebben már benne van a visszaváltási díj is), de csak akkor, ha legalább két darabot vásárolunk. De találhatunk ajánlatokat a klasszikus gyümölcsléből is: a PENNY-nél egy literes Sió gyümölcslé 449 forint, és ehhez közismerten nincs is visszaváltási díj.

A nassolásról sem kell lemondani

A PENNY-ben vehetünk laktózmentes müzliszeletet, melynek darabja 215 forint. Az Aldinál kétféle müzliszeletet is találunk: márkától függően 75 vagy 85 forintért vehetünk egy darabot belőle. Egészséges édességnek pedig a gyümölcsjoghurt is kiváló: az Auchannál a Parmalatból kaphatunk négyet 529 forintért.