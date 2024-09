Óriási változás élesedik az új visszaváltási rendszerben: rengeteg flakon, italosdoboz érintett

Július 1-jén élesedett a visszaváltási díjas rendszer, így a jogszabály által meghatározott italcsomagolások közül a régi típusúak már csak a készletek erejéig értékesíthetőek a boltokban, a gyártók kizárólag új típusú logóval és vonalkóddal ellátott csomagolásokat szállíthatnak a kiskereskedőknek. Félő azonban, hogy mindez az újratölthető (ún. többutas) csomagolások kivezetését idézheti elő. Ennek megakadályozása érdekében kezdett kampányba a Humusz Szövetség, meglátásaival pedig a Mohut és az illetékes minisztériumot is megkereste.

A Humusz Szövetség már 2022 és 2023 nyarán is felhívta a figyelmet arra, hogy folyamatosan tűnnek el az újratölthető italcsomagolások a boltok polcairól. A bevezetett jogszabályi keretek között a Penny és a Lidl megszüntette a többutas göngyölegek forgalmazását, és csak egyutas automatákat igényelt. Bár a Coop a legnagyobb üzleteiben minimális kínálatban még forgalmaz többutas csomagolású termékeket, a magyar élelmiszerlánc is csak egyutas visszaváltó gépeket telepített, a többutast a pénztárnál kosárba veszi vissza. Félő, hogy ez a későbbi teljes megszüntetés előszobája.

Ráadásul minden többutast forgalmazó áruházlánc csak a saját maga által forgalmazott üvegeket, sőt, csak a saját kínálatában szereplő címkéjű üvegeket veszi vissza a MOHU-s gépekben, kivéve a Spar régi automatáit, melyek az üveg formája alapján válogatnak. Így a legtöbb helyen rengeteg újratölthető üveg kerül az üveghulladékba – olvasható a Humusz Szövetség honlapján megjelent tanulmányban.

Máris több üres üveg köt ki az utcán

A Humusz Szövetség szakértőjének megfigyelései alapján június közepétől július végéig a következők gyűltek össze az általa vizsgált helyszíneken (Gyömrőn, a Keleti pályaudvar környékén és Balatonfenyvesen):

Varga boros palack 0,7l – 2 db

Varga boros palack 1,5l – 2db

Dreher sörgyárak zöld vagy barna palackja – 4db

NRW sörös palack – 9db

standard üdítős palack német 0,5l (kizárólag Roni ABC) – 1db

Borsodi sörös palack – 2 db

Ez kifejezetten nagy mennyiségnek tekinthető: a visszaváltási rendszer bevezetése előtt ennyi idő alatt legfeljebb 1-2 visszaváltható palackkal lehetett találkozni az utcákon.

Növekvő költségek, zuhanó kereslet, elmaradó ösztönzés

A Tesco és a Spar különösen visszás gyakorlatot folytat: az újratölthető üveges termékeket, vagy azok egy részét csak a legnagyobb üzleteikben forgalmazzák, így a náluk vásárlók jelentős részének sem maradt választási lehetősége. A kereslet az ilyen termékek után máris bezuhant. A sörösök az üveges kiszerelést a vendéglátásból is visszavonják, ott a doboz mellett az idei szezontól kezdve a csapolt meghatározó. Ráadásul a Humusz Szövetség szakértője szerint a vendéglátók is preferálják az egyutas megoldást, hiszen így nem kell az üveges rekeszekkel bajlódniuk.

A bort és az üdítőket is átállították eldobóra, a vendéglátásból kikerülő palackok jelentős része pedig továbbra is az utcán végzi. A kiskereskedelem kötelezése mellett így a vendéglátóhelyek esetében is ösztönözni kellene az újratölthető megoldásokat.A gyártók költségei a kevesebb újratöltési forduló miatt nőnek, így várható, hogy ők is a megszüntetés mellett döntenek. Ha pedig a költséghatékonyságban az újratölthető az eldobó mögé kerül, a rendszernek vége.

Jelentős korrigálással még visszafordítható a folyamat

Mivel a hulladékkibocsátás csökkentése kiemelten fontos környezetvédelmi érdek, és bizonyítható, hogy a jelenlegi szabályozás a hulladéktermelést ösztönzi, kijelenthető, hogy korrekcióra lenne szükség. A változtatás nemzetgazdasági érdek is, mert nem a hulladéktermelés növeléséből, hanem az újrahasználattal, újrahasznosítással kapcsolatos anyagi és nem anyagjellegű szolgáltatásokból kellene a gazdaság fejlődését biztosítani.

A Humusz Szövetség mind a Mohut, mind az illetékes minisztériumot megkereste meglátásaival, és bízik benne, hogy még visszafordítható a negatív tendencia. Állampolgárként annyit tehetünk, hogy továbbra is az újratölthető italcsomagolásokat választjuk, illetve adott esetben jelezzük igényünket az ilyen típusú csomagolások iránt a kereskedelmi szereplőknek vagy a jogszabályalkotóknak.