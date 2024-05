Már nem kell sokáig várni: idén már hetekkel előbb érkezik a magyarok kedvenc nyári gyümölcse

A meleg tavaszi időszak miatt idén várhatóan már július elején beindulhat a hazai görögdinnye szezonja. Ebben az évben a tavalyinál kissé nagyobb területen, mintegy 3000 hektáron ültettek dinnyét a termelők, akik kedvező időjárás esetén a tavalyihoz hasonló felvásárlási árakra számíthatnak idén is - állapította meg pénteken kiadott előrejelzésében az Agroinform.hu.

Nagypéter Sándor, a Fruitveb alelnöke, a Délalföldi Kertészek Szövetkezetének elnöke szerint "a hazai piacon jelenleg kapható spanyol, görög importdinnyéket a szokásos július közepe helyett idén már július elején leválthatja a hazai kínálat. Ez várhatóan nem okoz majd túlkínálatot, mivel az importdinnyék érésére is a szokásosnál hamarabb került sor ebben az évben"- tette hozzá.

Az elemzés kiemelte: a 2022-es mélypontot követően ismét növekedni kezdett a dinnye termőterülete. Békés megyében például 5 százalékkal nőtt a terület tavalyhoz képest, ám a legnagyobb arányú, 35-40 százalékos növekedés Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében zajlott le. Az országos termőterület újra 3000 hektár körül alakul, ami azonban még mindig 15 százalékkal elmarad a 2021-es szinttől.

A vevők egyre inkább a magnélküli vagy kevés maggal rendelkező fajtákat kedvelik. Emellett ma már jóval nehezebb eladni a 8-10 kilogrammos hagyományos görögdinnyéket, a vásárlók a jól kezelhető, hűtőszekrényben is könnyen tárolható 3-5 kilogrammos dinnyéket keresik.

Nagypéter Sándor a közleményben hozzátette: "az idén nem kell számítani a dinnye árának jelentős emelésre. Bár a munkabérköltségek idén is emelkedtek, a műtrágya ára például tavaly óta sokat mérséklődött. Így az árak a tavalyi szint közelében alakulhatnak. Egy kellően meleg nyári időszakban a tavalyinál kissé nagyobbra várt kínálat is könnyen értékesíthető, különösen annak fényében, hogy a tapasztalatok szerint nagyobb sportesemények idején a sörhöz hasonlóan a dinnye is jobban fogy. Márpedig az idei nyár többek közt egy foci EB-t és egy olimpiát is tartogat" - tette hozzá.