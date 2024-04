Ezek a legjobb robotporszívók 2024-ben: tényleg megéri megvenni a legdrágábbat?

Annak a lehetősége, hogy a házimunka egy részét valaki vagy valami levegye a vállunkról, nagyon csábító. Ezért adunk hálát minden nap az olyan gépeknek, mint a mosógép, a mosogatógép vagy a robotporszívó. Ez utóbbiból már olyat is találhatunk a boltokban, ami nem csak felporszívózik, hanem még fel is mos. Csak jól hangzik vagy valóban megéri az árát?

12 márka – Cecotec, Dreame, Ecovacs, Eufy, Hoover, iRobot, Kärcher, Philips, Roborock, Rowenta, Samsung, Xiaomi – 35 robotporszívóját tesztelte laboratóriumban a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzeközi fogyasztóvédő szervezetekkel közösen. 32 termék felmosó funkcióval is rendelkezik, 15 modellnek pedig önürítő töltőállomása van.

5 fő tesztelési szempont szerint pontozták a robotporszívókat:

tisztítási hatékonyság (por eltávolítása falak mentén, repedésekből, keménypadlóról és szőnyegről, morzsa és szösz/szőr eltávolítása keménypadlóról és szőnyegről, felmosás eredményessége),

szoba szimuláció (akadályok leküzdése, navigáció),

zajkibocsátás (objektív és szubjektív),

használhatóság (útmutató, töltőbázis, használat és programozás, kefék tisztíthatósága, légszűrő és portartály karbantartása, felmosó funkció),

energiafogyasztás (töltés alatt ill. készenléti állapotban).

Mit mutatnak a teszteredmények?

Legnagyobb hatékonysággal keménypadlóról távolították el a szennyeződéseket a robotporszívók.

Ezen a terepen felveszik a versenyt hagyományos társaikkal, ha porszívózásról van szó. 15 porszívó is jó vagy a feletti minősítést kapott ilyen szempontból. Annyival egészítenénk ezt ki, hogy annyira erős szívóereje viszont még a legjobbaknak sem volt, hogy az esetleges résekből, repedésekből is eltávolítsák a szennyeződéseket, illetve a szőnyegekből való poreltávolítással szinte mindegyiknek meggyűlik a baja. Az iRobot Combo I5+ robotporszívónak pedig még keménypadlón is sikerült elbuknia. Ami meglepő, hiszen felmerül a kérdés, mi egy robotporszívó erőssége, ha a keménypadlón való porszívózás se?

A felmosási funkció még hagy maga után kívánnivalót.

A Roborock S7 MAX V Plus, a Philips XU3110/02 és a Philips XU3100/01 termékei nyújtották a legjobb eredményeket ebben a kategóriában. Cserébe nem a legfelhasználóbarátabb a funkciójuk, de legalább megéri a macera. Ha el tudjuk fogadni, hogy a többi tesztelt termékhez képest nagy az energiafelhasználásuk, vagy hogy a Roborock említett modellje kifejezetten hangos.

Érdemes lehet kompromisszumot kötni robotporszívók esetén és hangosabb darabot választani.

Ha fontos szempont a csendes működés, a Tudatos Vásárlók Egyesülete a tesztelt robotporszívók közül például a Rowenta RR8577WH X-Plorer serie 75s-t javasolja, viszonylag elfogadható tisztítási hatékonysággal is rendelkezik. Azonban a csendesebb termékek jellemzően nem kiemelkedőek porszívózás vagy felmosás tekintetében az eredmények alapján, különösen az önürítő töltőállomás használatakor, ezt vegyük figyelembe. A mérések 54 és 69 dB közötti értékeket mutattak.

A vizsgált termékek energiafogyasztása nem áll egyenes arányos összefüggésben sem egy szoba körbejárásához szükséges idővel, sem a tisztítási hatékonysággal, amit adott idő alatt elérnek.

Egyes robotporszívók akár 7 perc alatt is végeztek a teszt szobák felporszívózásával, míg más típusoknak ez akár 43 percig is eltartott. Ezalatt 9-44,5 kWh közötti energiafogyasztást mértek a különböző termékeknél. A jól teljesító robotporszívók például a középmezőnyben végeztek mind a szükséges idő, mind a felhasznált energia szempontjából.

A tesztelt termékek átlagára 74 000 és 422 000 Ft között mozog. Az első három helyen Samsung, Roborock és iRobot termékek végeztek. Sajnos azonban nem általánosíthatunk, az említett márkák nem mindegyik modellje szerepelt jól a teszteken. A már említett iRobot Combo I5+ például a sor végén kullog a maga 250 000 Ft-os átlagárával, míg egy másik iRobot termék a lista elején végzett, s olcsóbb is, 198 000 Ft-os átlagáron lehet a miénk. Ezért nem érdemes csupán ár vagy márka alapján dönteni.