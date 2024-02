Óriási változás jön rengeteg élelmiszernél a boltokban: legendás termékeket érint az ügy

100 éves évfordulója alkalmából új külsővel jelenik meg a Globus – olvasható a vállalat közleményében.

100. születésnapját ünnepli az egyik legismertebb hazai márka, hiszen 1924-ben jegyeztették be a Globus márkanevet a vállalat zöldség- és gyümölcskonzervjeire. A évfordulót pedig egy új külsővel ünneplik, amit Levélkés Globusnak hívnak.

Katonai húskészítményektől a lakossági fogyasztásig

Valójában a Globus története egészen 1882-re nyúlik vissza, hiszen ekkor hozta létre Weiss Manfréd és Bertold a család húsfeldolgozó üzemét a budapesti Lövölde téren, amely Első Magyar Konzerv- és Ércárugyár néven működött a következő évtizedekben. Itt eredetileg katonák számára konzerváltak húskészítményeket és kávét, illetve kisebb mennyiségben lakossági fogyasztásra készítettek zöldség- és gyümölcskonzerveket is. A vállalat egészen 1947-ig folyamatosan fejlődött és növekedett, a harmincas években többek között a nagykőrösi Pátria Konzervgyárat is megvásárolták, majd a kecskeméti és a szegedi konzervgyár is a Weiss család tulajdonába került.

Népszerűség a szocialista tömbön túl is

Bár 1947-ben államosították a gyárat, a Globus konzervek népszerűsége töretlen maradt a következő évtizedekben is. 1948-tól Budapesti Konzervipari Nemzeti Vállalatként, majd 1958-tól Budapesti Konzervgyárként működött tovább a vállalat egészen az 1993-as privatizációig. Külföldre is elért a márka sikere a szocializmus éveiben: a Brüsszelben megrendezett Világkiállításon aranyérmet szerzett a gyár három terméke is, így nemzetközi szintű ismertségre is szert tett a Globus. Aztán 1965-ben exportengedélyt kapott a vállalat, így a szocialista tömb országainak piacán kívül, az Európai Gazdasági Közösség államait is meghódíthatták a Globus termékek.

A legfontosabb az ember és a természet harmóniája

Az 1993-as privatizációt követően számos változás történt a Globus életében. A szószok, a húskészítmények, valamint a zöldség-és gyümölcskonzervek gyártása ma már három különböző cég kezében van. A ma már francia tulajdonban álló Globus Konzervipari Zrt. konzervdobozai veszteség nélkül újrahasznosíthatóak, illetve a gyártás során keletkező hulladékokat is szelektálják, amelyeknek jelenleg a 85 százalékát sikerül újrahasznosítani, és azon dolgoznak, hogy ez a szám növekedjen. Azokat a termékeket pedig, amelyek megsérülnek és nem hozhatóak forgalomba, állati takarmányozásra, állatkertek megsegítésére fordítják. A természetesség a polcokra kerülő konzerveknél is fontos alapelv: nem használnak felesleges adalékanyagokat, így tartósítószert sem, és kizárólag természetes alapanyagokból készülnek a zöldségkonzervek.

Külön vállalatok a régi márkanév alatt

Összegezve három külön kategóriát lehet differenciálni a Globus márka alatt, amelyek már egymástól független vállalatokhoz tartoznak: a különféle szószokat előállító magyar eredetű termékeket készítő brit-holland tulajdonú Unilever vállalat, mára az ő specialitásuknak számít; a többféle, eredetileg magyar kézből származó konzervált húskészítmény, pástétom, amit a cseh Hamé forgalmaz, valamint a zöldség- és gyümölcskonzerveket előállító Globus Konzervipari Zrt., amely francia tulajdonban áll.